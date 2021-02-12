УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17891 відвідувач онлайн
Новини Політика України
8418 107
Зеленський (10456) перемовини (1250) Донбас (14568)

Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив за приєднання до переговорного процесу стосовно Донбасу "друзів з Європи і Америки". Він також вдячний тим партнерам, які вже допомагають з урегулюванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Як підкреслив президент, події на сході України не повинні стати звичними.

"Зруйноване життя і вся та штучно створена несправедливість, яку ти бачиш з передової, - це те, що потрібно неодмінно виправляти. Розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема через широке залучення наших західних друзів з Європи і Америки", - сказав він.

Зеленський додав, що також потрібно посилювати українську армію, щоб вона могла витримувати щоденні провокації і тиск ворога.

"Ми все це робимо. І я вдячний друзям України, які допомагають нам у цьому", - додав глава держави.

Читайте також: Кравчук розповів Радбезу ООН про кроки України для врегулювання конфлікту на Донбасі та протидію з боку РФ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+39
Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2453/
показати весь коментар
11.02.2021 22:26
+34
З вами, ідіотами, ніхто не буде мати справи! Ви якщо не корупціонери, то відверті зрадники!
показати весь коментар
11.02.2021 22:20
+25
Судя по его недавнему внезапному ночному приступу патриотизма, нашлись таки американские друзья, которых он боится больше, чем своих кремлевских кукловодов.
показати весь коментар
11.02.2021 22:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
скажи мне хто твои друзья....(дальше по тексту)
показати весь коментар
12.02.2021 12:29 Відповісти
Заинтриговал проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - какие такие у него "наши друзья из Америки и Европы", тем более, которых, как ему кажется, он сможет куда-то там типа привлечь? Разве что подхваченные в Америках и Европах самим ЗЕ-фигляром вошки да блошки?
показати весь коментар
12.02.2021 13:04 Відповісти
И что это за несчастное чмо в бронике? Неужели ЭТО наш президент?
Это он так скукожился потому что обосрался от страха в нескольких км от передовой?
показати весь коментар
12.02.2021 13:17 Відповісти
Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1200
показати весь коментар
12.02.2021 13:31 Відповісти
Згорблене перелякане створіння.
Про що воно думало, коли пхалось у президенти!?
показати весь коментар
12.02.2021 13:48 Відповісти
Це - правда? Чи фотомонтаж Леусенка?
показати весь коментар
12.02.2021 14:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 