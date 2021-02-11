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На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА

У Києві в ніч на п'ятницю і впродовж усього дня очікується посилення снігопаду, який закінчиться до вечора суботи, а також очікується сильний вітер і ожеледиця.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"На ніч прогнозують посилення опадів. Потужний сніг можливий також упродовж п'ятниці. Завершиться снігопад ввечері суботи. 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сильний сніг", - сказано в повідомленні.

У КМДА рекомендують не використовувати власні авто і не паркуватися на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

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Також у відомстві підкреслили, що евакуюватимуть автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу.

Крім того, в пресслужбі оприлюднили сайт інтерактивної карти, за якою можна відстежувати рух снігоприбиральної техніки.

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Топ коментарі
+3
Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
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11.02.2021 23:08
+3
Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
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11.02.2021 23:12
+2
" ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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11.02.2021 23:34
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Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
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11.02.2021 23:08 Відповісти
Действительно, а зачем убирать, если все равно падает ? На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 9905
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11.02.2021 23:29 Відповісти
Смотря что падает...

Перформанс...
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11.02.2021 23:34 Відповісти
На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 1743
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11.02.2021 23:38 Відповісти
Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
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11.02.2021 23:12 Відповісти
давно такой зимы не было...
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11.02.2021 23:15 Відповісти
Та да. Лютий місяць, а на дворі +7. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4690
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11.02.2021 23:31 Відповісти
у нас -9
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12.02.2021 00:06 Відповісти
а в нас дощ такий, що побудив усіх. І замерзає...
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12.02.2021 06:48 Відповісти
Зараз у мене за вікном +7, опадів йок, тихо. Від снігу і слідів не залишилось. Запоріжжя.
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12.02.2021 07:39 Відповісти
Доберется и до вас к ночи сильный мороз, с запада идет холодный фронт.
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12.02.2021 08:44 Відповісти
Ага, в Одессе тоже позавчера +14 было. Сейчас -6.
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12.02.2021 08:46 Відповісти
" ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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11.02.2021 23:34 Відповісти
Може людина замріялась і хотіла щось артхаусне написати, а їй тут замовили щось на кшталт прогноза погоди.
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11.02.2021 23:42 Відповісти
Брехня.
За пятницу и субботу вместе взятые снега будет в два раза меньше, чем выпало за четверг.
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12.02.2021 08:16 Відповісти
 
 