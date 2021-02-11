На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві в ніч на п'ятницю і впродовж усього дня очікується посилення снігопаду, який закінчиться до вечора суботи, а також очікується сильний вітер і ожеледиця.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.
"На ніч прогнозують посилення опадів. Потужний сніг можливий також упродовж п'ятниці. Завершиться снігопад ввечері суботи. 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сильний сніг", - сказано в повідомленні.
У КМДА рекомендують не використовувати власні авто і не паркуватися на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.
Також у відомстві підкреслили, що евакуюватимуть автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу.
Крім того, в пресслужбі оприлюднили сайт інтерактивної карти, за якою можна відстежувати рух снігоприбиральної техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Перформанс...
За пятницу и субботу вместе взятые снега будет в два раза меньше, чем выпало за четверг.