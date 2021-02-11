У 2020 році безпілотники ОБСЄ 70 разів потрапляли під обстріл найманців РФ

У 2020 році безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі близько 70 разів зазнавали обстрілу з боку найманців РФ.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2020 році безпілотні літальні апарати СММ ставали мішенню для обстрілу близько 70 разів, й приблизно в 700 випадках піддавалися завадам GPS-сигналів. Такі дії неприпустимі за жодних обставин", - наголосив представник спостережної місії.

"Це здійснює дуже шкідливий вплив на операції місії",- наголосив Чевік. Він підкреслив, що за нинішніх епідеміологічних умов СММ покладається, головним чином, на технічні засоби спостереження, щоби компенсувати зменшення можливостей наземного патрулювання.

Крім того, представник СММ ОБСЄ позитивно відзначив введення в липні минулого року режиму припинення вогню на лінії розмежування. За його словами, це допомогло зменшити кількість жертв серед цивільних.

Нагадуємо, у четвер Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене черговій річниці укладення Мінських угод. Серед членів Радбезу в засіданні також беруть участь представники секретаріату ООН, місії ОБСЄ, а також делегації України й Німеччини.