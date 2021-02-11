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За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Події

За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував інформацію, що за добу 11 лютого на Донбасі від ворожого вогню загинуло двоє українських воїнів.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "11 лютого внаслідок російських обстрілів позицій українських військ на Донбасі загинули два наші воїни.

О 9.15 російський снайпер смертельно поранив поблизу села Зайцеве бійця інженерно-саперного взводу 59-ї бригади.

А о 20.45 біля Новомихайлівки під час обстрілу з гранатометів, кулеметів і снайперських гвинтівок загинув у бою воїн 28-ї бригади.

Також упродовж дня щільного обстрілу зазнали й інші наші позиції".

Він продовжив: "Очевидно, таке посилення бойових дій - наочна демонстрація російського командування послам західних держав і президенту України, які відвідували сьогодні позиції українських військ у районі Зайцевого й Авдіївки.

Жодного перемир'я не існує, противник активно застосовує важке піхотне озброєння. На такі речі домовленостями реагувати вже немає ніякого сенсу. Потрібна тактика ефективних дій. Тактика, якої немає"

За його словами армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування системних дій на випередження й у відповідь".

"Так, дають "відповідь" - але це не може бути ефективним, якщо це треба приховувати на всіх рівнях, щоб Офіс президента не обурився, що тут хтось занадто сильно воює. Верховний Головнокомандувач їздить з екскурсіями і фотосесіями, при тому взагалі не аналізуючи обстановку і не намагаючись прийняти якийсь план дій, який залежить у першу чергу від його політичної волі", - резюмував Бутусов.

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Топ коментарі
+89
Умный человек клоуна Президентом не выберет!!!
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11.02.2021 23:42
+83
Армия прячется от своего командования. Да зебилиды, приехали. Скажите, хоть когда-то в истории была такая муйня? Хоть какой-то народ опускался до такого дна, как опустились вы, зебилы?
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11.02.2021 23:43
+72
Мудоий нарід обирав Голобородька і головне "Лишьби не Порошенко" і отримав Віслючка Оманського !!!Їжте ,бидломаса недолуга,необляпайтесь !!!!))
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11.02.2021 23:49
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Как-то Пороху удавалось и русню каждый день могилить и санкциии против рашки сохранять,а этот Зебил играется в перемирие которого по факту никогда не было и не будет.
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12.02.2021 01:03 Відповісти
Так Порох був політиком, а це актор малого театру )
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12.02.2021 01:49 Відповісти
Згоден чути про плюси та мінуси президенства П.О.Порошенко -але бійця ВСУ чи добробату під псевдо Порох не знаю..псевдо підтверджується участю в бойових діях і тільки так...
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12.02.2021 11:10 Відповісти
Не опошляйте звание актера. За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7480 За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9114 Какой он к бесам актер - так...... шут балаганный.
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12.02.2021 18:21 Відповісти
Тому що Бородатій бабці та Зеленському найкорисніше продавати Русь-Україну Московії. Смерть коломойськовчатам та Зеленському із Якрмаком
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12.02.2021 21:07 Відповісти
в будь-якому разі дякую за підтримку України .
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12.02.2021 01:35 Відповісти
Русня ответит за все своими некчемными жизнёнками.
Уже скоро!!!
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12.02.2021 01:20 Відповісти
мы не турки и президент у нас не Эрдоган
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12.02.2021 08:52 Відповісти
Зетвари не долго осталось быть говнокомандующим.
Ждём Порошенко. Только он может быть реальным Верховным Главнокомандующим!!!
У него работы - не початый край!
Чем скорее приступит - тем лучше для Украины.
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12.02.2021 09:17 Відповісти
Зетварь сама не уйдет, к сожалению.
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12.02.2021 11:16 Відповісти
У Порошенка не було не об'являв кожен місяць перемир'я? Обшуки бійців ворогом не Порошенко благословляв?
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12.02.2021 14:20 Відповісти
У Києві міністр оборони веде війну з начальником генштабу... Їм ніколи звертати увагу на захист країни...
А верховний говнокомандувач у полі ворон поїхав рахувати...
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12.02.2021 01:21 Відповісти
"Тактика эффективных действий" у кого? Воно на рівні інфантильного підлітка. "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО Чокнуте.
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12.02.2021 01:45 Відповісти
Не, ну все логічно. Обдовбані кловани прийшли до влади. Війна в їхні плани не входила.
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12.02.2021 01:55 Відповісти
Вони злодіі і прийшли тільки красти.
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12.02.2021 18:11 Відповісти
Прибарахлицца
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12.02.2021 23:23 Відповісти
"Нужна тактика эффективных действий. Тактика, которой нет".

хУ советских лейтенантов, которые в Украине стали генералами этой тактики не может быть по сути. У них в головах еще газета "Красная Звезда", а на фуражках - трезубец УПА. Фуражку можно снять и выкинуть, а голову нет. Советские украинские генералы, воюют с русскими советскимми генералами. Но убивают не мажоров генеральских. Сумно, аж за край.......
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12.02.2021 06:05 Відповісти
тактика одна - снова согнать снайперов, технику, огонь открывать на любое перемещение, а не в ответ...
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12.02.2021 06:08 Відповісти
В "95-м Квартале" такую тактику не изучали, там всё по сценарию, а сейчас на Донбассе по кремлёвскому сценарию.
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12.02.2021 06:28 Відповісти
хер мы дадим зе-падле кремлевский! позакрывать кпп, сук не пускать, глухую оборону держать! и если кто то про реинтеграцию заговорит - расстрел на месте, воен. положение!
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12.02.2021 07:36 Відповісти
За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5313
А що Ви мої незрівнянні величаві кремлівські владики - господарі,
будьте ласкаві до мени кловуна -нікчеми, бо осмілюсь запитати Вас!
А що Вам моїм величним володарям подавати до вашого імперського столу?
Може ще й побажаєте побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
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12.02.2021 06:26 Відповісти
Можна і на колінцях, не стоячи.
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12.02.2021 06:30 Відповісти
Надо активистов Аваковских ,с их белым вождем на фронт ,родину защищать ,так они горазды только ездить в Порошенко свинками кидаться. Ау где вы Белецкий ? Сей час все норм в государстве?
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12.02.2021 08:44 Відповісти
Зеленый скоморох будет всячески избегать даже малейшего намека на военные действия или военные операции, так как он абсолютный ноль в этих делах. Любое действие это прежде всего ответственность, а у нас с ней большие проблемы.
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12.02.2021 08:08 Відповісти
Дик таваріщ Путєн пріказал отвєтний огонь нє откривать
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12.02.2021 08:27 Відповісти
За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1400
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12.02.2021 08:35 Відповісти
а этот ху...ло пиТаран уже вернулся из индии?
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12.02.2021 08:53 Відповісти
а зачем вам таран, может его там слоны покусали? у нас вон руководитель 95 квартала главнокомандующий, даже не знаю, как это правильно называется, делает вид, что никакой такой войны нету, а есть только массовка, на фоне которой он классно смотрится в бронике и шлеме...
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12.02.2021 09:08 Відповісти
Треба діяти на випередження, але це неможливо з цією зевластью!
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12.02.2021 09:16 Відповісти
Очередные достижения гундявого недомерка
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12.02.2021 09:20 Відповісти
когда же уже уберут это зеленое недоразумение?????
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12.02.2021 09:55 Відповісти
Треба виходити на Майдан.
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12.02.2021 18:18 Відповісти
Правильно говорит Кравчук.
В тебя пульнули один раз - ответь тремя выстрелами.
Пора просить Байдена открыть возможность обучения пилотажу лучших летчиков Украины. Взять в лизинг 50 штук F-16Пусть свинособаки дергаются!
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12.02.2021 10:47 Відповісти
Еще недавно Кравчук говорил совсем другое.Убиенные и на его совести.
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12.02.2021 23:22 Відповісти
Повністю підтримую позицію Бутусова
Треба діяти стратегічно , на випередження
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12.02.2021 11:09 Відповісти
А пам'ятаєте всі ті чудові відоси, зняті безпілотниками, як наші міномети гатили по позиціям орків, як влітало прямо в окопи? А тепер наші навіть не мають права стріляти у відповідь без дозволу з самого верху. Зебуїнське "пєрєміріє" у всій красі
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12.02.2021 11:29 Відповісти
Та лишь бі не Порошенко
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12.02.2021 13:42 Відповісти
На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского и послов стран G7 в прифронтовую зону Донецкой области стало известно, что неподалеку от Горловки погиб украинский военный. Он получил пулю от снайпера и скончался во время эвакуации.
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12.02.2021 15:24 Відповісти
У політичному сенсі похвалитися нема чим.
В економіці все сумно та гірко.
Щодо війни все є вочевидь ду-у-у-уже сумнівним аби не сказати більш відверто та різко.


Цікаво, чи хоча б хтось з тих, хто в 2019 році радісно витанцьовував, вигукуючи "Аби не Порошенко", наважиться сьогодні визнати - "Який же я був тупий довбень..."...?
Чи вони й зараз вважають, що зробити клоуна президентом, то було вірне та розумне рішення?
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Бутусов забыл написать про "заглядыванье в глазу путину", как он это обычно делает.
Но ничего, про это напомнил и строго укорил за это Забродский.
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12.02.2021 16:59 Відповісти
И как-то уже забылось, что за время этого перемирия было сохранено много жизней наших воинов..
Тут, на Цензоре, есть списки погибших помесячно. Сравните, сколько при порошенко погибало в месяц, и сколько за время последнего перемирия. А мне лично дорога жизнь каждого солдата
Да, сейчас обострение, но ведь война не закончилась. На то оно и х-ло подлое.
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12.02.2021 17:06 Відповісти
При Порохе наши постоянно отвоевывали землю, уничтожали врага и гибли! А сейчас сдают землю, не стреляют и ГИБНУТ!
А по цифрам... Цифры, которые тебе называют--боевые потери --это убитые снайперами и обстрелами, они меньше, но прибавь сюда подорвавшихся на "неустановленных" предметах и прибавь "небоевые" потери ( самые большие от начала войны)---и количество погибших и раненных сравняется!
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12.02.2021 22:09 Відповісти
А пам'ятаєте як нєкто рабіновічь грозив бойовими діями у відповідь на закриття каналів! Виборці опзж і прочіє любітєлі рускава міра ці смерті на вашій мовісті також...думайТЄ
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12.02.2021 17:10 Відповісти
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций.
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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12.02.2021 23:18 Відповісти
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