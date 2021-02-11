За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував інформацію, що за добу 11 лютого на Донбасі від ворожого вогню загинуло двоє українських воїнів.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "11 лютого внаслідок російських обстрілів позицій українських військ на Донбасі загинули два наші воїни.

О 9.15 російський снайпер смертельно поранив поблизу села Зайцеве бійця інженерно-саперного взводу 59-ї бригади.

А о 20.45 біля Новомихайлівки під час обстрілу з гранатометів, кулеметів і снайперських гвинтівок загинув у бою воїн 28-ї бригади.

Також упродовж дня щільного обстрілу зазнали й інші наші позиції".

Він продовжив: "Очевидно, таке посилення бойових дій - наочна демонстрація російського командування послам західних держав і президенту України, які відвідували сьогодні позиції українських військ у районі Зайцевого й Авдіївки.

Жодного перемир'я не існує, противник активно застосовує важке піхотне озброєння. На такі речі домовленостями реагувати вже немає ніякого сенсу. Потрібна тактика ефективних дій. Тактика, якої немає"

За його словами армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування системних дій на випередження й у відповідь".

"Так, дають "відповідь" - але це не може бути ефективним, якщо це треба приховувати на всіх рівнях, щоб Офіс президента не обурився, що тут хтось занадто сильно воює. Верховний Головнокомандувач їздить з екскурсіями і фотосесіями, при тому взагалі не аналізуючи обстановку і не намагаючись прийняти якийсь план дій, який залежить у першу чергу від його політичної волі", - резюмував Бутусов.