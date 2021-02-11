За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував інформацію, що за добу 11 лютого на Донбасі від ворожого вогню загинуло двоє українських воїнів.
Про це він написав у Фейсбуці.
Бутусов зазначив: "11 лютого внаслідок російських обстрілів позицій українських військ на Донбасі загинули два наші воїни.
О 9.15 російський снайпер смертельно поранив поблизу села Зайцеве бійця інженерно-саперного взводу 59-ї бригади.
А о 20.45 біля Новомихайлівки під час обстрілу з гранатометів, кулеметів і снайперських гвинтівок загинув у бою воїн 28-ї бригади.
Також упродовж дня щільного обстрілу зазнали й інші наші позиції".
Він продовжив: "Очевидно, таке посилення бойових дій - наочна демонстрація російського командування послам західних держав і президенту України, які відвідували сьогодні позиції українських військ у районі Зайцевого й Авдіївки.
Жодного перемир'я не існує, противник активно застосовує важке піхотне озброєння. На такі речі домовленостями реагувати вже немає ніякого сенсу. Потрібна тактика ефективних дій. Тактика, якої немає"
За його словами армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування системних дій на випередження й у відповідь".
"Так, дають "відповідь" - але це не може бути ефективним, якщо це треба приховувати на всіх рівнях, щоб Офіс президента не обурився, що тут хтось занадто сильно воює. Верховний Головнокомандувач їздить з екскурсіями і фотосесіями, при тому взагалі не аналізуючи обстановку і не намагаючись прийняти якийсь план дій, який залежить у першу чергу від його політичної волі", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Уже скоро!!!
Ждём Порошенко. Только он может быть реальным Верховным Главнокомандующим!!!
У него работы - не початый край!
Чем скорее приступит - тем лучше для Украины.
А верховний говнокомандувач у полі ворон поїхав рахувати...
хУ советских лейтенантов, которые в Украине стали генералами этой тактики не может быть по сути. У них в головах еще газета "Красная Звезда", а на фуражках - трезубец УПА. Фуражку можно снять и выкинуть, а голову нет. Советские украинские генералы, воюют с русскими советскимми генералами. Но убивают не мажоров генеральских. Сумно, аж за край.......
А що Ви мої незрівнянні величаві кремлівські владики - господарі,
будьте ласкаві до мени кловуна -нікчеми, бо осмілюсь запитати Вас!
А що Вам моїм величним володарям подавати до вашого імперського столу?
Може ще й побажаєте побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
руководитель 95 квартала главнокомандующий,даже не знаю, как это правильно называется, делает вид, что никакой такой войны нету, а есть только массовка, на фоне которой он классно смотрится в бронике и шлеме...
В тебя пульнули один раз - ответь тремя выстрелами.
Пора просить Байдена открыть возможность обучения пилотажу лучших летчиков Украины. Взять в лизинг 50 штук F-16Пусть свинособаки дергаются!
Треба діяти стратегічно , на випередження
В економіці все сумно та гірко.
Щодо війни все є вочевидь ду-у-у-уже сумнівним аби не сказати більш відверто та різко.
Цікаво, чи хоча б хтось з тих, хто в 2019 році радісно витанцьовував, вигукуючи "Аби не Порошенко", наважиться сьогодні визнати - "Який же я був тупий довбень..."...?
Чи вони й зараз вважають, що зробити клоуна президентом, то було вірне та розумне рішення?
Но ничего, про это напомнил и строго укорил за это Забродский.
Тут, на Цензоре, есть списки погибших помесячно. Сравните, сколько при порошенко погибало в месяц, и сколько за время последнего перемирия. А мне лично дорога жизнь каждого солдата
Да, сейчас обострение, но ведь война не закончилась. На то оно и х-ло подлое.
А по цифрам... Цифры, которые тебе называют--боевые потери --это убитые снайперами и обстрелами, они меньше, но прибавь сюда подорвавшихся на "неустановленных" предметах и прибавь "небоевые" потери ( самые большие от начала войны)---и количество погибших и раненных сравняется!
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.