Без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і РФ не буде, - Боррель

Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією не буде.

Про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигаль за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Під час моєї зустрічі з міністром Лавровим (главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 5 лютого, – ред.) було зрозуміло, що ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність, що ми говоримо про порушення прав людини на Кримському півострові, і ми просили виконати Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод від 2015 року, – ред.), що є непорушною умовою для нормалізації відносин між Європейським Союзом і Росією. Це перебувало на чільному місці порядку денного. Ми обговорювали багато, але я не говоритиму про деталі. Оскільки Мінська угода не виконана - нормалізація відносин між Євросоюзом і Росією не відбудеться", - заявив Боррель.

Окремо високий представник ЄС вказав, що сьогодні запевнив Шмигаля у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Це також повідомлення, яке я передав минулого тижня під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим", - додав Боррель.

Він наголосив, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією.

"І ми налаштовані повністю підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Боррель.

Зокрема, Євросоюз й надалі підтримуватиме зусилля сторін у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі та в рамках ОБСЄ.

"Тривалість дії наших економічних санкцій проти Росії залишається пов'язаною із виконанням Мінської угоди", - наголосив Боррель.