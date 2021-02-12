Без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і РФ не буде, - Боррель
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Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією не буде.
Про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигаль за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Під час моєї зустрічі з міністром Лавровим (главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 5 лютого, – ред.) було зрозуміло, що ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність, що ми говоримо про порушення прав людини на Кримському півострові, і ми просили виконати Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод від 2015 року, – ред.), що є непорушною умовою для нормалізації відносин між Європейським Союзом і Росією. Це перебувало на чільному місці порядку денного. Ми обговорювали багато, але я не говоритиму про деталі. Оскільки Мінська угода не виконана - нормалізація відносин між Євросоюзом і Росією не відбудеться", - заявив Боррель.
Окремо високий представник ЄС вказав, що сьогодні запевнив Шмигаля у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Це також повідомлення, яке я передав минулого тижня під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим", - додав Боррель.
Він наголосив, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією.
"І ми налаштовані повністю підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Боррель.
Зокрема, Євросоюз й надалі підтримуватиме зусилля сторін у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі та в рамках ОБСЄ.
"Тривалість дії наших економічних санкцій проти Росії залишається пов'язаною із виконанням Мінської угоди", - наголосив Боррель.
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5 лютого відбулася онлайн дискусія Київського Безпекового Форуму «Санкції проти російської пропаганди», присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони.
Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому відмінити його буде неможливо. «Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали - вони були реалізовані в той час, коли вони були готові», - сказав він.
За словами Данілова, відповідні ресурси - це не засоби масової інформації, це «суто пропагандистська машина Російської Федерації». Водночас наша країна не є остаточною ціллю для Путіна, вважає секретар РНБО, його мета - повне переформування всієї ситуації в Євросоюзі.
Прем'єр-міністр у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк схвально оцінив рішення РНБО та президента щодо санкцій та наголосив, що Україна має очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою: «Зараз найкращий час для української влади і для президента України - вийти з ініціативою, з відозвою до Європи та світу, як боротися з дезінформацією».
«Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні і кремлівської російської пропаганди», - сказав Арсеній Яценюк.
Він нагадав, що 2014 року був ухвалений закон про санкції, автором якого був він як прем'єр-міністр. А нинішнє рішення РНБО про запровадження санкцій проти російської пропагандистської машини і проти осіб, які фінансують тероризм, має підставою звернення Верховної Ради 2018-го, яке ініціювала очолювана ним партія «Народний фронт».
Також Голова КБФ наголосив, що у подальшій боротьбі проти кремлівської пропаганди й дезінфромації важливе створення інституту стримування і противаг у ЗМІ, прозорий механізм виявлення брехні у медійних гігантів, прозоре фінансування усіх ЗМІ та зміна судових процедур щодо боротьби з неправдивою інформацією.
Директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин «Chatham House» Орися Луцевич також вважає, що запровадження санкцій проти проросійських телеканалів є правильним кроком. Вона нагадала, що кум Путіна Віктор Медведчук знаходиться в американському санкційному списку ще з 2014 року.
Орися Луцевич також звернула увагу, що реакція у 2017 році на рішення щодо блокування російських соцмереж була більш негативною, ніж сьогодні: «Цього разу ми бачимо, що є більш розважлива дискусія на цю тему і більш відкрите розуміння до України щодо захисту свого інформаційного простору».
Журналіст і публіцист Віталій Портников своєю чергою зазначив, що замість реальних засобів масової інформації в Україні існують різні інструментарії олігархічного впливу. Він наголосив, що ані в Росії, ані в Україні, де працюють проросійські телеканали чи інтернет-сайти, практично не існує прибуткової журналістики.
«Все створено таким чином, що певні особи утримують засоби масової інформації для того, щоб ці засоби масової інформації дозволяли захищати власний бізнес або власні політичні інтереси», - сказав він.
За словами Портникова, телеканали Медведчука, до яких застосовані санкції, займалися в Україні класичною пропагандою в інтересах Кремля, і якщо наша держава не буде боротися з російською агентурою, то може втратити нові території.
Британський журналіст і письменник Пітер Померанцев висловив думку, що в умовах масштабної кампанії з дезінформації і пропаганди, до якої вдається Росія, Захід має створити інформаційний аналог Північноатлантичного альянсу.
«Я б хотів побачити союз демократії, хотів би включити Україну, щоб в наступний раз, коли буде кібератака на українську електронну систему від Росії або буде такий злам скриньок, і потім поширення вкраденої інформації, я б хотів, щоб демократії разом відповідали. Щоб якщо на Україну нападали, відповідь була від Німеччини. Або на Америку напали - відповідь буде від Франції. Таке інформаційне НАТО», - сказав він.
Директор Київського Безпекового Форуму, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем'єр-міністра України у 2014-16 роках Данило Лубківський переконаний, що запровадження санкцій - лише частина широкого кола заходів, які потрібно вживати в Україні для боротьби з російською агентурою.
«Це спільна можливість для і України, і для наших партнерів дуже ефективно зайнятися боротьбою з цією російською агентурою, підривними діями, взагалі з хвилею фейків і ненависті проти Заходу і проти нашої держави в тому числі», - резюмував він.
Київський Безпековий Форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.
Оця морда в мантії
Одна з головних тез, що її висунув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем - Євросоюз і Росія повинні домовитися про невтручання в справи країн пострадянського простору
Російська пропаганда, зрозуміло, буде розповідати нам про конструктивність путінського Ріббентропа. Але все-таки хотілося б задати самовдоволеному Лаврову питання: а яким чином Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору? Хіба одна з країн Європейського Союзу анексувала Крим? Хіба це військові однієї з європейських країн перебувають на Донбасі? Хіба це європейська країна направляє на Донбас конвої з "гуманітарною допомогою"? Хіба європейські країни визнали незалежність автономій Грузії і ввели на територію цієї країни свої армії? Хіба війська однієї з європейських країн перебувають на території Придністров'я? Хіба це європейські країни продавали зброю одночасно Вірменії та Азербайджану? Хіба європейські країни витрачають мільйони доларів на антидержавну пропаганду на територіях країн пострадянського простору? Хіба це європейські держави шантажують країни пострадянського простору за допомогою поставок газу і нафти, газового транзиту, поставок електроенергії? Хіба це президент однієї з європейських країн говорив про території сусідньої держави як про "подарунок більшовиків" - або ж це Путін про "Новоросію"? Як Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору?
Як втручається Росія, ми вже знаємо. Росія - держава-вбивця. Росія - держава-агресор. Росія - держава-шантажист. Росія - держава-гвалтівник. І чому потрібно дивуватися, що силовики Путіна тепер б'ють на вулицях російських міст мирних російських громадян - а Лавров радить Боррелю звернути увагу на факти насильства на території самого Євросоюзу? Дивуватися не треба. Скоро ці силовики почнуть просто вбивати росіян - щоб уже ні у кого не було ілюзій, що з Путіним і Лавровим можна про щось реально домовитися. З політичною шпаною не домовляються. Кремль все одно обдурить.
Віталій Портников