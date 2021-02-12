МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ готове викуповувати COVID-вакцину, яку дистриб'ютори будуть виводити на ринок.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".
Коментуючи можливість появи вакцини від коронавірусної інфекції на комерційному ринку, він сказав: "З'явиться, але не на перших етапах. Держава робить все можливе, щоб вакцинація була виключно безкоштовна і добровільна. Навіть якщо у дистриб'юторів з'являється такий продукт, і вони готові завести його в Україну, - звертайтеся до МОЗ, ми викупимо цю вакцину", - сказав Ляшко.
Топ коментарі
+14 Irada
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+13 Roman Kovalyov
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+12 Игорь Монахов
показати весь коментар12.02.2021 01:16
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Будь ласка, зачекайте...
І схема з купівлею у дистриб'юторів, а не виробників вирисовується цікава, купуєш у посередників, сума відкату ділиться між зацікавленими особами. Зеленський не може не красти
любой дистрибьютер ето затраты + для покупателя...
просто хочется понять наконец трускавецких, так и непоймавших концептуального аленя, если она, логикa, там вообще есть...
а если так - тут все становится понятным - китайчатиной походу украинцев будут шмаляйть....
Пфайзер свою репутацию за сотрудничество с зелеными не отдаст - партнер сомнительный ...
Минздрав заплатит НАШИМИ НАЛОГАМИ, чтобы вакцинировать своих (людей).
А гоев за людей не считают.
У день призначення Степанова міністром МОЗ його дружина зареєструвала фірму
ТОВ «Бестздрав», яка планує займатись роздрібною торгівлею медичними товарами. Директором фірми призначений Олег Закорчемний - зять колишнього міністра охорони здоров'я України Юрія Спіженка. https://glavcom.ua/news/druzhina-stepanova-u-den-priznachennya-yogo-ministrom-zarejestruvala-medfirmu-zmi-670749.htmlМіністр Степанов не має медичної освіти. Привіт зебобикам, які розказували про санітарку
Уляну Супрун. У 2011-2016 - очолював ДП "Поліграфкомбінат «Україна», який виготовляє бланки документів. Він привів собі заступником міністра охорони здоров'я жінку також без медичної освіти, яка працювала у нього бухгалтером. Ще один привіт "антикорупціонерам".
Достаточно вакцинировать электорат ОПЗЖ, СН и "Батькивщины".
Мразота не дає офіційне доручення ДП "Медзакупівлі",що створене для ефективних закупівель, а вже ВІДКРИТО кричать,що готові купувати в посередників за гарний відкат...
Еталонні жуліки.
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"91. Наполегливо закликає Україну боротися з поширеним кумівством та корупцією, які продовжують існувати в її секторі охорони здоров'я, і особливо в Міністерстві охорони
здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання за непропорційно високих витрат посеред пандемії;"
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine