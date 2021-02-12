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МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ готове викуповувати COVID-вакцину, яку дистриб'ютори будуть виводити на ринок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".

Коментуючи можливість появи вакцини від коронавірусної інфекції на комерційному ринку, він сказав: "З'явиться, але не на перших етапах. Держава робить все можливе, щоб вакцинація була виключно безкоштовна і добровільна. Навіть якщо у дистриб'юторів з'являється такий продукт, і вони готові завести його в Україну, - звертайтеся до МОЗ, ми викупимо цю вакцину", - сказав Ляшко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Да расскажите кто-нибудь этому глухому и слепому недоразумению, что нет никаких дистрибьюторов. Даже дети наверное уже знают, что вакцину продают только по договорам с государственными структурами.
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12.02.2021 01:06
+13
Дистрибьютеры известны, ФОПы Степанов и Богатырёва.
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12.02.2021 01:01
+12
100% (я об этом уже писал тут) - ТОЛЬКО на прямую от производителя, и они(производители) продают только - правительствам любой страны кому она нужна !!! И никому больше!!!! Точка ! ..Дистрибьюторскую сеть Гербалайф они хотят *** устроить !!! Не, ну не поцы !!! Тут все серьезней чем они зеленые-овцы думают и за что придется отвечать головой если что !!!
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12.02.2021 01:16
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Дистрибьютеры известны, ФОПы Степанов и Богатырёва.
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12.02.2021 01:01 Відповісти
и кто производитель вакцины тоже - кацапы !!!... Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6015 ну не научили их врать в Трускавце - Народ выкупает их - с полу слова !!! Дякуем - колитесь этой лабудой сами !!!
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12.02.2021 01:04 Відповісти
Все что выкупится у дистрибюторов, вернется "бесплатно" в коммунальных счетах как на тепло, электричество, газ...Сплошной зеленый комунизьм пля...
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12.02.2021 01:04 Відповісти
А навар ?
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12.02.2021 05:09 Відповісти
А можно за деньги налогоплатильщиков и для них же, покупать вакцины у производителей, без этих ваших бесконечных прокладок?
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12.02.2021 01:05 Відповісти
Да расскажите кто-нибудь этому глухому и слепому недоразумению, что нет никаких дистрибьюторов. Даже дети наверное уже знают, что вакцину продают только по договорам с государственными структурами.
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12.02.2021 01:06 Відповісти
100% (я об этом уже писал тут) - ТОЛЬКО на прямую от производителя, и они(производители) продают только - правительствам любой страны кому она нужна !!! И никому больше!!!! Точка ! ..Дистрибьюторскую сеть Гербалайф они хотят *** устроить !!! Не, ну не поцы !!! Тут все серьезней чем они зеленые-овцы думают и за что придется отвечать головой если что !!!
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12.02.2021 01:16 Відповісти
Вони ж бачили соціологію, що у країні 73% лохів, яким можна впарити що завгодно )
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12.02.2021 01:32 Відповісти
Це Ляшко так "вуалює" тирення грошей з дербюджету - закуплять, напряму, через державні структури, потом прокрутять через "прокладку" всередині країни, а вкрадене спишуть, як "витрати держави"... "ЛОХи" схавають...
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12.02.2021 07:03 Відповісти
Тошнит уже от их болтовни и наглости. Правильно Кличко сделал, что наплевал на весь этот их бардак и сам занялся вопросом закупки напрямую у производителя.
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12.02.2021 17:01 Відповісти
А я писав відразу після виборів, що "зелене лайно" зробить так, що українці займуться "виживанням" в межах окремих областей і регіонів, а на центральну владу "заб"ють", бо вона, крім "тріпології", нічого запропронувать буде нездатна... І те саме було-б, і без епідемії...
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12.02.2021 17:14 Відповісти
И снова всё в будущем времени. Достали их пргнозы и обещания.
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12.02.2021 01:12 Відповісти
У нас в Украине без фирм-прокладок уже нигде и никак? Кто-то да должен обязательно попилить державних коштів
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12.02.2021 01:18 Відповісти
И спокойно об этом говорит.. я второй месяц не могу оформить больничный БЛАНКОВ НЕТ НЕ НАПЕЧАТАЛИ ..КАК ДОСТАЛИ ЭТИ ТВАРИ..Будет ТРЕТИЙ МАЙДАН ЛИЧНО КРУШИТЬ БУДУ ВСЁ,,ДОСТАЛИ
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12.02.2021 01:33 Відповісти
у перекладі на зрозуміли бізнесу мову це означає будемо купувати у прокладок з "дахом" за відкат
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12.02.2021 01:20 Відповісти
А заплатим мы своими налогами.Зачем врать,что бесплатно.Нет бесплатных денег.
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12.02.2021 05:17 Відповісти
тому і загнали ситуацію в кут, ба на кожній грівні хочуть вкрасти щонайменьше 40 копійок...і саме тому Україна по вакцинації на рівні Сомалі, Конго Нігерії...хотіли протягнути російський Спутнік ..не вийшло..загнали кошти на прокладки за "китайську"..НАБУ підключилось...шукають де ще можна вкрасти)))
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12.02.2021 01:26 Відповісти
Саша ,я тебя умоляю,не не сміши,на кожній гривні вони крадуть п'ять або більше
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12.02.2021 05:15 Відповісти
Безкоштовно ))) Безкоштовно, це якщо б зеленський дав власних грошей, а так це за народні гроші, тобто за наші.
І схема з купівлею у дистриб'юторів, а не виробників вирисовується цікава, купуєш у посередників, сума відкату ділиться між зацікавленими особами. Зеленський не може не красти
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12.02.2021 01:30 Відповісти
почему не напрямую у производителей?

любой дистрибьютер ето затраты + для покупателя...

просто хочется понять наконец трускавецких, так и непоймавших концептуального аленя, если она, логикa, там вообще есть...
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12.02.2021 01:35 Відповісти
Фишка в другом, не работает Пфайзер ни с какими структурами, кроме государственных. А эти прикидываются шлангами и несут ахинею.
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12.02.2021 17:04 Відповісти
верю Вам на слово...
а если так - тут все становится понятным - китайчатиной походу украинцев будут шмаляйть....
Пфайзер свою репутацию за сотрудничество с зелеными не отдаст - партнер сомнительный ...
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12.02.2021 19:33 Відповісти
Не знаю, что они вообще удумали. В ЕС обещали выделить из своей квоты какое-то кол-во, очень похоже, что даже этот мизер окажется в клиниках всяких Пальчевских, под видом купленного у мифических дистрибьюторов.
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12.02.2021 21:50 Відповісти
Ахахаха, придумали новую мутку, теперь фирмы прокладки называются дистрибьюторами Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9251
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12.02.2021 01:57 Відповісти
Минздрав что, зарабатывает деньи ?
Минздрав заплатит НАШИМИ НАЛОГАМИ, чтобы вакцинировать своих (людей).
А гоев за людей не считают.
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12.02.2021 02:22 Відповісти
Це корупція. Міністерство не має права купувати ліки. Для цього створено державне підприємство "Медичні закупівлі України, яке здійснює централізовані закупівлі ліків за державний кошт через міжнародні організації. З якою метою МОЗ купило, вірніше оплатило наперед китайську вакцину в обхід державного підприємства? Не має сумнівів, з метою відмити бюджетні кошти.

У день призначення Степанова міністром МОЗ його дружина зареєструвала фірму
ТОВ «Бестздрав», яка планує займатись роздрібною торгівлею медичними товарами. Директором фірми призначений Олег Закорчемний - зять колишнього міністра охорони здоров'я України Юрія Спіженка. https://glavcom.ua/news/druzhina-stepanova-u-den-priznachennya-yogo-ministrom-zarejestruvala-medfirmu-zmi-670749.htmlМіністр Степанов не має медичної освіти. Привіт зебобикам, які розказували про санітарку
Уляну Супрун. У 2011-2016 - очолював ДП "Поліграфкомбінат «Україна», який виготовляє бланки документів. Він привів собі заступником міністра охорони здоров'я жінку також без медичної освіти, яка працювала у нього бухгалтером. Ще один привіт "антикорупціонерам".
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12.02.2021 03:17 Відповісти
Вы думаете, что до лохтората что-то дойдёт? Им так вдолбили за эти годы, что Супрун - зло, что это умрет только вместе с ними.
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12.02.2021 17:07 Відповісти
Та не думаю. Але крапля камінь точить.
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12.02.2021 23:13 Відповісти
Почему используют слово "БЕЗПЛАТНО"???!!!
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12.02.2021 04:22 Відповісти
ето для сметунов, хлебальники им прикрыть - не обращайте внимания...
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12.02.2021 04:31 Відповісти
Ляшок, побойся Бога. Зачем людей-то вакцинировать ?
Достаточно вакцинировать электорат ОПЗЖ, СН и "Батькивщины".
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12.02.2021 04:54 Відповісти
Электорат Батькивщины не надо трогать, Юле будет грустно. МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 38 Ну кому еще можно навешать лапши про бесплатный газ и всё остальное.
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12.02.2021 17:13 Відповісти
Так, так... Ваше знищення планується за ваші ж (бюджетні) кошти і подається, як безкоштовне...
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12.02.2021 05:32 Відповісти
Какие ещё , дистрибьютоы , ВОЗ же четко сказало только прямые договора 😡 Степашка хватит воровать 😡
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12.02.2021 06:49 Відповісти
Вже звичні щоденні зашквари зелених жуліків.
Мразота не дає офіційне доручення ДП "Медзакупівлі",що створене для ефективних закупівель, а вже ВІДКРИТО кричать,що готові купувати в посередників за гарний відкат...
Еталонні жуліки.
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12.02.2021 07:23 Відповісти
Блін! Та не безкоштовно, а за бюджетні коти, тобто, за гроші тих самих людей! Але ціна при тому чомусь буде в рази вища, ніж та вакцина насправді коштує. Ну зовсім не корупція в простих і чєстних парнєй, ну ні разу. Ну зовсім вони на біді не наживаються падли...
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12.02.2021 08:19 Відповісти
"91. Urges Ukraine to tackle the pervasive cronyism and corruption that continues to exist in its healthcare sector, and especially in the Ministry of Health, and to effectively investigate any corrupt activities, in particular attempts to procure medical equipment at disproportionately high costs in the midst of the pandemic;"
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"91. Наполегливо закликає Україну боротися з поширеним кумівством та корупцією, які продовжують існувати в її секторі охорони здоров'я, і ​​особливо в Міністерстві охорони
здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання за непропорційно високих витрат посеред пандемії;"
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
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12.02.2021 09:02 Відповісти
Цей швондєр навіть не приховує, що збираються заробити на цьому лохотроні.
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12.02.2021 09:07 Відповісти
Как кравсиво оформили дестрибюторов-прокладку!
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12.02.2021 11:51 Відповісти
 
 