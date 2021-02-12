Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Минулої доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.
"В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь із великокаліберного кулемета. В результаті обстрілу один із захисників України загинув.
"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - зазначили в штабі.
Водночас, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.
Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.
"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники здійснювали адекватну відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі.
З початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
Воно дзвонитиме фюреру ? Що =великий= командувач зе-Хомчак заявить ?
Спочивайте у спокої, Захисники України.
Глибокі співчуття рідним.
ще і влупити по тих локаторах.
Відправили на фронт ненавчених молодих пацанів, які тепер є легкими мішенями для ворога.
Їх же змушували до миру. Вони і оборонятись не вміють. Атакувати. Не знають що і як.
Нинішнє командування зламало і бойовий дух і навички.
Прикро...
@Lviv_UA_SU
·
9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
12.02-снайпер 2-200
Час від часу приїздить в зону бойових дій зелена істота без розпізнавальних знаків.
Цю істоту корчи беруть від українського прапора, тому він зрізає всі нашивки, які ідентифікують його як громадянина України?
https://pbs.twimg.com/media/Et-GWEyXIAAs0Ji?format=jpg&name=small
__________
Зєлю геть. Дострокові.
Накануне вечером вследствие обстрела украинских позиций неподалеку от Новомихайловки погиб и второй украинский военнослужащий.
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка «Схід».
«Сегодня, 11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід», неподалеку от Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрела один из защитников Украины погиб», - говорилось в сообщении.
Отмечалось также, что на обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ.
«На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины», - добавили в ОТГ «Восток».
Ранее вчера передавалось, что вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. Вследствие выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.
Таким образом, за вчерашний день на фронте погибло как минимум два украинских воина.
Столько же - двое украинских военных - погибли на Донбассе 6 февраля. Еще в тот день было ранено четверо бойцов ВСУ.
Примечательно, что после того случая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук однозначно заявил о прекращении перемирия.
«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть.
Надо говорить правду, белое называть белым, а черное - черным», - сказал он 9 февраля.
При этом ясно, что адресовались эти слова Кравчука, в первую очередь, президенту Владимиру Зеленскому.
Однако, как говорится, тому хоть плюй в глаза, а ему все - божья роса…
Вчера Зеленский вместе с послами западных стран - партнеров Украины как раз поехал в Донецкую область и там общался с военными.
И снова завел «мульку» о якобы действующем на фронте перемирии.
Президент, в частности, напомнил, что, согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины.
«Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие», - сказал он.
Это Зеленский произносил в момент, когда погиб с начала суток уже один боец ВСУ, а вскоре после данных слов был убит и второй воин…
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·4 минЧто дозволено Юпитеру Не дозволено Быку, да простит нас Год Быка! "Сепаратисты хотят сорвать перемирие, мы не дадим!" 11.02.2021
Президент Зеленский