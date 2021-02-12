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Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн

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Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма з відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона на затвердженні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у програмі "Право на владу".

"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 мільйонів в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив він.

На уточнювальне запитання, чи можна купити ліцензію, до прикладу, Pfizer, Ляшко відповів: "Не так-то просто, як вам здається. Сьогодні немає таких потужностей, які можуть запустити виробництво мРНК-вакцини методом локалізації і синтезу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко

"100 мільйонів це для запуску. Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля. Це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає вакцини виробництва проти туляремії, у нас немає сироваток проти дифтерії і тому подібне. Це те, що ми можемо запустити", - зазначив головний санітарний лікар.

Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україні може бути доставлена ​​вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Шо опять?
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
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12.02.2021 08:08
+2
Куплю костюм с отливом!
И в Ялту!!(С.Крамаров)Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611
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12.02.2021 08:07
+2
А ведь они просто обдирают страну.....
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12.02.2021 08:15
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Програмісти... З їхнім кодом їх би і індуси на аутстафінг не взяли. Папір стерпить все...
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12.02.2021 08:06 Відповісти
Куплю костюм с отливом!
И в Ялту!!(С.Крамаров)Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611
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12.02.2021 08:07 Відповісти
На Москвич с приемником не хватит? Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125
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12.02.2021 08:17 Відповісти
Шо опять?
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
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12.02.2021 08:08 Відповісти
Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав
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12.02.2021 08:28 Відповісти
Це ви в тему того, що міздрав вже знає, куди їх витратити? Почати виробництво супутника в Україні?
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12.02.2021 08:31 Відповісти
Ще не всі дороги переафальтували...
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12.02.2021 08:36 Відповісти
Погода завадила, а тоб вже закінчили повне асфальтування України(
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12.02.2021 08:41 Відповісти
Дай мильончик,дай мильончик...Паниковский выпрашивал у товаристча Корейко... Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3873в сссре дохляке мильонеров не было...Сралин запретил...
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12.02.2021 08:10 Відповісти
рукожопые
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12.02.2021 08:13 Відповісти
Товаристч Корейко,с такими деньгами и до сих пор на Свободе...Удивительный вы человек товарищ Корейко..
Остап Бендер Задунайский.. Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 9965 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 9965
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12.02.2021 08:15 Відповісти
А ведь они просто обдирают страну.....
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12.02.2021 08:15 Відповісти
нас
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12.02.2021 08:23 Відповісти
Кстати "Собачье сердце" , 12 стульев и Золотой теленок написал один и тот же автор,М.А.Булгаков...,у Ильфа и Петрова не хватило бы ума, для такого тонкого юмора и сатиры,как у Булгакова... Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 6466
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12.02.2021 08:20 Відповісти
Они были "литературными неграми" у Катаева если говорить точно.
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12.02.2021 08:26 Відповісти
Илья Ильф (настоящее имя - Илья Арнольдович Файнзильберг; 1897-1937) и Евгений Петров(настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942) - советские писатели-сатирики, соавторы...

Хто там у кого був "літературним негром"?...
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12.02.2021 08:39 Відповісти
Ильф и Петров ТУПЫЕ БЕЗДАРИ..Не парься ЯР)))Шестерки Валентина Катаева)))
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12.02.2021 08:42 Відповісти
Вы-идиот?
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12.02.2021 09:00 Відповісти
Скільки разів писать крилатий вислів експертів-криміналістів : "Правда не те, що мо хочемо, а те, що ми змогли довести..."? Ти можеш повторять безкінечно, що вони "ТУПЫЕ БЕЗДАРИ", однак їх слава і відношення до них читачів їх творів, не зміниться. "Скільки не кричи "Халва!!!", в роті солодко не стане...
Ти можеш почать говорить, що вони, крім цих творів, нічого більше не публікували... Може буть... Однак, Сервантес, крім "Дон Кіхота", а Шарль де Костер - крім "Легенди про Тіля Уленшпігеля", теж нічого не написали!... Те ж саме стосується і Данієля Дефо, з його "Робінзоном Крузо"...
Розсуди логічно - "з якого переляку" Валентину Катаєву, відомому письменнику, ховаться за братом, та ще й під псевдонімом? Євген взяв псевдонім "Петров", бо Валентин, на той час, уже був відомим, як літератор... Згадай, яка плутанина, до цих пір, між Дюма-батьком і Дюма-сином!...
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12.02.2021 09:18 Відповісти
Он не прятался. Вопрос был в другом: Катаев был настолько популярен в то время, что от его имени можно было выпускать что угодно. Он банально не успевал писать, вот и предложил своему небесталанному родственнику "за доляху малую". Довольно мерзская история в общем то.
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12.02.2021 09:23 Відповісти
Відповім тобі коротко, словами свого власного прислів"я, бо набридло тобі щось доводить : "Не ищи смысла в бессмысленном, и наче повредишься мозгами...".
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12.02.2021 10:30 Відповісти
Имеющий уши да услышит.
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12.02.2021 10:57 Відповісти
Якщо сказане варте того, щоб його слухать... Я вартим не вважаю вислуховувать дрібну тріпологію, тим більше, не підтверджену аргументами...
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12.02.2021 11:12 Відповісти
Она подтверждена даже той википедией, ссылку на которую вы же и дали. Хотите опровергать самого себя?Не могу препятствовать.
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12.02.2021 11:17 Відповісти
А если подумать немножко, это ведь не больно?

Писатель Валентин Катаев и "настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942)"-не наводит на мысль?
А если погуглить, то находится история о том, что Катаев предложил своему родственнику и его другу от его имени накатать книжку (дав общие указания) но они сделали бОльшее-создали отдельную книгу в совсем не той канве, что им предлагал Катаев.
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12.02.2021 09:06 Відповісти
Из той же Википедии (на которую вы же дали ссылку) о Петрове

В августе, когда Евгений Петрович и Илья Арнольдович вернулись в Москву, Валентин Катаев полушутя предложил им стать его «литературными неграми» и даже дал тему для романа: «Стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти». В тот день во Дворце труда, где размещалась редакция «Гудка», возник творческий тандем Ильф и Петров[46].
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12.02.2021 09:11 Відповісти
Ну і що? Сюжети для кількох моїх оповідань були підказані друзями, що запропонували мені викласти у літературній формі, їх розповіді... Я - "літературний негр"?...
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12.02.2021 09:24 Відповісти
Не думаю. Сюжет, который вам вольно/невольно подсказали, это одно. А когда вам предлагают побыть в безвестности взамен на гонорар это да, литературный него. К слову, Катаев потребовал потом от авторов в качестве золотой (нет, не батон ) портсигар, и обязательное упоминание "посвящается Валентину Катаева" (и ведь получил, стервец, в ранних изданиях на первой странице оно было, потом как-то решили вопрос).
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12.02.2021 09:30 Відповісти
У Хайнлайна є така книга - "Подвійна зірка". Там головний герой розповідає анекдот про професора, який присвятив усе життя тому, щоб довести, що "Іліаду" та "Одіссею" написав не Гомер, а інший грек з тим самим ім"ям? Твоя "теорія" "висмоктана з пальця", і не має ніякого логічного підгрунтя. "Літературний негр" - людина, що пише для когось за гроші, які йому платить інша людина, яка отримує славу і визнання... Яку славу і визнання отримав Валентин Катаєв, якщо офіційно визнані автори - Ільф і Петров? Тим більше, що слава і визнання літератора у нього ВЖЕ були... Гонорар теж виплатили не йому, а Ільфу і Петрову. А присвята - так такого у літературі - "сплошь и рядом"... Я пописую, потороху, збірник оповідань. І там є посвята - друзям-мисливцям та рибалкам, що були джерелом багатьох сюжетів і першими поціновувачами цих оповідань...
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12.02.2021 09:47 Відповісти
Я об этом писал уже чуть выше: Катаев был на пике популярности, можно было издавать чуть ли не букварь, поставив на обложке его имя, и продавалось бы на ура. Он дал "заказ" этому дуэту, а сам укатил по делам. А потом, когда в творческих муках они "родили" данный опус, то стало ясно, что они "прыгнули выше головы". Потому ограничился тем, что содрал гонорар.
История вполне подтверждена не только политкорректной вики.
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12.02.2021 09:56 Відповісти
Вы читайте украинскую Вики , а не кацапскую 😀😀😀
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12.02.2021 09:51 Відповісти
На какую дали ссылку, ту и прочитал
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12.02.2021 09:57 Відповісти
Tolko ne sputnik.Vo vremia ispatanija sputnika propali 74 dobrovalca ix vakcinurovali no danix pro nix nedali raska Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 4866
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12.02.2021 08:23 Відповісти
они в 3 измерение попали
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12.02.2021 08:27 Відповісти
Пригожинский! Про какое"выробляты" ты несешь? Богатыревский завод в Харькове-это предприятие по расфасовке таблеток из закупленного сырья. Что бы "производить"- надо закупить оборудование, технологии, обучить людей и отладить производство. Или ты тролль, имеешь ввиду разливать бормотуху из ж/д цистерн из раши в аптечные пузырьки?
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12.02.2021 09:07 Відповісти
Трололо! Шо ты прислал-рекламный буклетик по истории фабрики с 19-го века? Когда травы в чанах настаивали? Так и сейчас будут это делать. Фасуют таблетки из Китайского сырья, будут разливать бормотуху рассейскую из цистерн в мензурки и такие же рекламные буклеты делать шо они-"производители вакцины"!
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12.02.2021 09:22 Відповісти
Ты смешной, тролль! Еще раз тролляка Пригожинская. То шо тут записано "производит", как раз и подразумевает-получает сырье из Индии и Китая в бочках, насыпом, в цистернах, фасует в блистеры и мензурки и пишет "произведено в Украине". Такое же по типу "производство российских вакцин" хотят сделать и сейчас. Пригонять цистерны непонятно чего из РФ, разливать и продавать как "Богатыревский"продукт от КОВИД СПУТНИК В. А вас, троллей бросить на медийное сопровождение этой аферы.
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12.02.2021 09:59 Відповісти
Да,нам в Украине Пфайзер, а вам Пригожинских отходов. Хотя, ты такой, шо за копейку и не такое жр..ть будешь.
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12.02.2021 10:29 Відповісти
Так з ковідного фонду візьміть.
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12.02.2021 08:29 Відповісти
В Харькове,на базе физико-технического института впервые в мире было расчеплено ядро Лития...,авторами этого феномена были Йоффе,Харитон и Иваненко,четвертого ученого забыл фамилию..Скленроз Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 8595кажется Зельдович,но точно не помню... Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 5216
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12.02.2021 08:41 Відповісти
Нужно просто прекратить воровать
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12.02.2021 08:49 Відповісти
Запустить где? Все фармзаводы частные. Ориентированы на закупку индийского и китайского сырья и расфасовке этого сырья в массовые лекарства. Все собственные технологии если и были, давно утрачены. Они что, эти 100 миллионов отдадут частному заводу?
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12.02.2021 08:57 Відповісти
100 млн.?
Лучше потратить 2 млрд. на закупку!
Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 9331
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12.02.2021 09:09 Відповісти
Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 6089Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 2179Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 7325
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12.02.2021 09:09 Відповісти
А какая вакцина?
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12.02.2021 09:23 Відповісти
какая нибудь китайская, по классической технологии и с эффективностью 50%

РНК, как он сказал, оборудование не осилит
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12.02.2021 09:36 Відповісти
Асфальтом треба
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12.02.2021 09:57 Відповісти
"для запуска нужно 100 млн"

100 млн чего?
100 млн Ляшко?
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12.02.2021 21:21 Відповісти
 
 