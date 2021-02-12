Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма з відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона на затвердженні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у програмі "Право на владу".
"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 мільйонів в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив він.
На уточнювальне запитання, чи можна купити ліцензію, до прикладу, Pfizer, Ляшко відповів: "Не так-то просто, як вам здається. Сьогодні немає таких потужностей, які можуть запустити виробництво мРНК-вакцини методом локалізації і синтезу".
"100 мільйонів це для запуску. Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля. Це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає вакцини виробництва проти туляремії, у нас немає сироваток проти дифтерії і тому подібне. Це те, що ми можемо запустити", - зазначив головний санітарний лікар.
Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україні може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.
Будь ласка, зачекайте...
И в Ялту!!(С.Крамаров)
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
Остап Бендер Задунайский..
Хто там у кого був "літературним негром"?...
Ти можеш почать говорить, що вони, крім цих творів, нічого більше не публікували... Може буть... Однак, Сервантес, крім "Дон Кіхота", а Шарль де Костер - крім "Легенди про Тіля Уленшпігеля", теж нічого не написали!... Те ж саме стосується і Данієля Дефо, з його "Робінзоном Крузо"...
Розсуди логічно - "з якого переляку" Валентину Катаєву, відомому письменнику, ховаться за братом, та ще й під псевдонімом? Євген взяв псевдонім "Петров", бо Валентин, на той час, уже був відомим, як літератор... Згадай, яка плутанина, до цих пір, між Дюма-батьком і Дюма-сином!...
Писатель Валентин Катаев и "настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942)"-не наводит на мысль?
А если погуглить, то находится история о том, что Катаев предложил своему родственнику и его другу от его имени накатать книжку (дав общие указания) но они сделали бОльшее-создали отдельную книгу в совсем не той канве, что им предлагал Катаев.
В августе, когда Евгений Петрович и Илья Арнольдович вернулись в Москву, Валентин Катаев полушутя предложил им стать его «литературными неграми» и даже дал тему для романа: «Стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти». В тот день во Дворце труда, где размещалась редакция «Гудка», возник творческий тандем Ильф и Петров[46].
История вполне подтверждена не только политкорректной вики.
Лучше потратить 2 млрд. на закупку!
РНК, как он сказал, оборудование не осилит
100 млн чего?
100 млн Ляшко?