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За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб

Станом на п'ятницю, 12 лютого, виявленіо ще 4 773 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 03госпіталізовано – 2 000 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 03летальних випадків – 116;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 03одужало – 7 211 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 03здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 08захворіло – 1 262 867 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 08одужало – 1 106 155 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 08летальних випадків – 24 174;

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях", - розповів Степанов.

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За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб 13

Автор: Анастасія Потіха
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Екзамен у медінституті. Екзаменатор:
- Назвіть мені органи, в яких розвивається найбільша кількість паразитів людини…
- Державні…
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12.02.2021 08:16 Відповісти
Сегодня болеют 132 538 человек. Вчера и каждый предыдущий день было больше.
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12.02.2021 08:50 Відповісти
Собаки-нюхачи уже не справляются?
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12.02.2021 10:10 Відповісти
 
 