За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 773 нові випадки, одужали 7 211 осіб
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Станом на п'ятницю, 12 лютого, виявленіо ще 4 773 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 000 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 7 211 осіб;
здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 262 867 осіб;
одужало – 1 106 155 осіб;
летальних випадків – 24 174;
проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях", - розповів Степанов.
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