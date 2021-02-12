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Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех

Офіційний Тегеран заперечує, що у розвідслужб Канади може бути секретний аудіозапис розмови глави МЗС Ірану, що стосується можливих причин ракетного обстрілу літака МАУ.

Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саїд Хатібзадех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закиди, висловлені у статті CBC News - неточні й безпідставні, а багато заяв, приписуваних главі іранського МЗС, істотно не відповідають фігурам мови, які він зазвичай вживає. Саме твердження, що подібний запис існує, є неправдивим", - сказав Хатібзадех.

Він закликав уряд Канади "діяти професійно, відмовившись від безплідної жаги сенсацій, та подати експертний звіт стосовно інциденту, якщо Канада має власну думку".

Хатібзадех також звинуватив Канаду в політизації трагедії рейсу PS752.

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"Члени родин, які втратили своїх близьких у цій трагедії, переживають глибокий сум, який складно полегшити. Ми закликаємо Канаду не примножувати горя родин такими діями та чутками", - додав речник іранського МЗС.

Раніше суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, де йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Это до того, как он брата убил или уже после? Как вы лаптеногие достали уже со своими фейками.

Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 9226
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12.02.2021 09:00
+2
Ага. И обязательно расскажут с каким соусом его съели. Только сначала допросят распятого мальчика.
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12.02.2021 09:44
+1
верблюд- это инструмент, а вот откуда такие козлы появляются вроде тебя, вероятно с германии...
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12.02.2021 08:58
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12.02.2021 08:42 Відповісти
Это до того, как он брата убил или уже после? Как вы лаптеногие достали уже со своими фейками.

Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 9226
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12.02.2021 09:00 Відповісти
В своё время будет обнародовано, кто был заказчиком убийства брата барыги.
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12.02.2021 09:20 Відповісти
Ага. И обязательно расскажут с каким соусом его съели. Только сначала допросят распятого мальчика.
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12.02.2021 09:44 Відповісти
Брата Вальцмана, убил Зельцман. Еврейские Разборки Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 8921
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12.02.2021 09:50 Відповісти
вероятно, лайнер МАУ подожгли бы даже кизяками верблюда - ублюдки продажные черножожопые на всяк терроризм способны на бабки *****...
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12.02.2021 08:46 Відповісти
Никогого не забыл? Смотрю даже безобидному верблюду досталось.
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12.02.2021 08:53 Відповісти
верблюд- это инструмент, а вот откуда такие козлы появляются вроде тебя, вероятно с германии...
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12.02.2021 08:58 Відповісти
Президент Ирана честнейший человек,а глава МИД-не знаю
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12.02.2021 09:01 Відповісти
Самолёт сбивали по предварительной договорённости между путлером и президентом Ирана. Потому исполнители никогда не будут наказаны. Делалось это для того, чтобы запугать нашего бубочку. Путлеру это удалось.
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12.02.2021 09:17 Відповісти
 
 