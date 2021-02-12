Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех

Офіційний Тегеран заперечує, що у розвідслужб Канади може бути секретний аудіозапис розмови глави МЗС Ірану, що стосується можливих причин ракетного обстрілу літака МАУ.

Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саїд Хатібзадех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закиди, висловлені у статті CBC News - неточні й безпідставні, а багато заяв, приписуваних главі іранського МЗС, істотно не відповідають фігурам мови, які він зазвичай вживає. Саме твердження, що подібний запис існує, є неправдивим", - сказав Хатібзадех.

Він закликав уряд Канади "діяти професійно, відмовившись від безплідної жаги сенсацій, та подати експертний звіт стосовно інциденту, якщо Канада має власну думку".

Хатібзадех також звинуватив Канаду в політизації трагедії рейсу PS752.

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"Члени родин, які втратили своїх близьких у цій трагедії, переживають глибокий сум, який складно полегшити. Ми закликаємо Канаду не примножувати горя родин такими діями та чутками", - додав речник іранського МЗС.

Раніше суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, де йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.