На Львівщині випало до 90 см снігу. У низці регіонів зняті обмеження руху великогабаритного транспорту, вони діють у двох областях, - Укравтодор

Станом на 06 ранку 12 лютого опади посилилися практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу в західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу. З початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях (15-20 см).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

За даними служби, покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, в решти областей - мокре. На всіх перевалочних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг місцями засніжене.

Також зазначається, що протягом доби були зняті обмеження руху великогабаритних транспортних засобів в Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях.

Станом на 06-00 12 лютого залишаються обмеження в русі у Волинській та Львівській областях.

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У Львівській області діють обмеження руху великовагових і великогабаритного транспорту - на автомобільних дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська - в межах області;

У Волинській області - на а / д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка -Локачі) і Т-03-03 Луцьк-Дубно.