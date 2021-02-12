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Новини Політика України
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євроінтеграція (427) Кабмін (6255) Євросоюз (6990) Боррель (783) Денис Шмигаль (2690)

Ефективна імплементація Угоди про асоціацію України з ЄС - мій особистий пріоритет як глави уряду, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ефективна імплементація Угоди про асоціацію України з ЄС - мій особистий пріоритет як глави уряду, - Шмигаль

Учора в Брюсселі завершилося сьоме засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбулося під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію. Україна продовжить свою політику щодо наближення до європейських стандартів у всіх галузях у рамках виконання положень Угоди про асоціацію", - підкреслюють у Кабміні.

Також з посиланням на заяву Шмигаля зазначається, що сторони відзначили важливість подальшої роботи над інтеграцією енергетичної системи України з європейською, а також важливість для України продовжувати реформу в енергетичному секторі.

Також читайте: Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль

Члени української делегації наголосили, що Україна продовжить імплементацію законодавчих ініціатив, які стосуються Європейського зеленого курсу.

Крім того, будуть продовжені спільні проекти у сферах енергоефективності, трансформації вугільних регіонів та боротьби зі змінами клімату.

Прем'єр-міністр України в свою чергу зазначив, що співпраця між Україною і ЄС продовжиться в галузі наукових досліджень, освітніх проектів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації та інших сферах.

"Ефективна імплементація Угоди про асоціацію залишатиметься ключовим пріоритетом реформаторських зусиль української влади та моїм особистим пріоритетом як Глави Уряду", - підкреслив Денис Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Пацан, а не много о себе возомнил?

Шестая палата ждет тебя, там наполеоны со сралиными скучают по тебе!
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12.02.2021 09:27
+4
ЕС с жуликами дел не ведёт , тем более с времинщиками 🤣🤣🤣
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12.02.2021 09:31
+4
Василий Васильев 4e7382b9 ,Вася ,как тебе сказать ,при Парошенко Украина ,двигалась в Европу , а Зеленский только мир ищет в глазах ***** ,правда сейчас Байден немножко сдавил его Фаберже ,и он позакрывал пропагандонов 🤔
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12.02.2021 09:36
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Пацан, а не много о себе возомнил?

Шестая палата ждет тебя, там наполеоны со сралиными скучают по тебе!
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12.02.2021 09:27 Відповісти
Что без Пепо вам "евроинтеграция" в глотку не лезет?
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12.02.2021 09:29 Відповісти
Проінформуєте, що, за два роки, було зроблено, конкретного, ДЛЯ євроінтеграції? Окрім ля-ля та розквіту корупції?
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12.02.2021 10:12 Відповісти
А чому там квітнути, адже Пепо за п'ять років її здолав на корню!
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12.02.2021 10:22 Відповісти
Що за два роки зробив Янелох для євроінтеграції? Конкретно.
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12.02.2021 10:48 Відповісти
Так у "Янелоха" спрашивай, я таких не знаю
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12.02.2021 12:56 Відповісти
Усе просто, у Пепо були дії (про корупцію не будемо, вона зараз у розквіті), в ЗЕбіляток окрім, як попердіти в калюжу, нічого немає.

Повторюю, я не хочу ні обілювати, ні якось вшановувати Пепо.

Я просто бачу різницю.

А ви не бачите?

для вас КАКАЯ РАЗНИЦА, а різниця є і різниця кардинальна
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12.02.2021 12:01 Відповісти
Я дивлюся ти упоротий, з секти "Свідків 144-х успішних реХформ від Пепо"

А щодо корупції їх нарешті САДЖАТИ почали, а не як при Пепо спортивно рибалку зорганізували - впіймали, трохи потримали відпустили.
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12.02.2021 12:59 Відповісти
Для ТУПИХ повторюю, мені пох пепо, а на тупих я клав з пробором)
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12.02.2021 14:31 Відповісти
Так-так, звичайно!
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12.02.2021 15:55 Відповісти
Васятко, я подальші твої коменти у спам кинув, а ЦЕЙ залишу. А ти дивись на лайки, та роби висновки. А потім повертайся на родіну, в тєпло параши. Там і засохни.
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12.02.2021 12:06 Відповісти
Ну навіщо ви так, я ж засмутився, і як мені далі жити.........
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12.02.2021 12:55 Відповісти
Хіба то у вас життя, закінчуйте ...
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12.02.2021 14:32 Відповісти
Після вас
Ти умри сьогодні - а я завтра
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12.02.2021 15:54 Відповісти
Члены украинской делегации подчеркнули, что Украина продолжит имплементацию законодательных инициатив, касающихся Европейского зеленого курса. Источник: https://censor.net/ru/n3247511

Все для удовольствия Рыжего немонополиста.
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12.02.2021 09:27 Відповісти
ЕС с жуликами дел не ведёт , тем более с времинщиками 🤣🤣🤣
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12.02.2021 09:31 Відповісти
Василий Васильев 4e7382b9 ,Вася ,как тебе сказать ,при Парошенко Украина ,двигалась в Европу , а Зеленский только мир ищет в глазах ***** ,правда сейчас Байден немножко сдавил его Фаберже ,и он позакрывал пропагандонов 🤔
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12.02.2021 09:36 Відповісти
Черчиль сказал, что ему все равно какого цвета кошка, лишь бы крыс ловила.
Если для вас у них внешность не подходящая, то это ваша проблема, не их.
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12.02.2021 09:39 Відповісти
Не важливо хто, важливі реальні дії. Де вони?
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12.02.2021 10:13 Відповісти
Найшоколаднейший безвиз за пять минут оформл? Три года как Моисей завтраками кормил!
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12.02.2021 10:23 Відповісти
Що за два роки зробив ВАЗеленський? Конкретно.
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12.02.2021 10:46 Відповісти
Василий ваши слова да Богу в уши , однако наши зелёные коты ,мышей не ловят ,мира нету , территории зданы . С Алиевым никто не консультируется ,как русню принудить к миру 😠
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12.02.2021 09:56 Відповісти
За Азербайджан турки подпряглися, много своих плюшек беспилотных подогнали. За Украину НИКТО что-то жопу не рвет, так одни озабоченности, и призывы дружить с ******, бо у них бизнес.
И воевать в безлюдных горах это одно, другое дело в густозаселенных местах, где у оккупантов есть живой щит из местных, за которым они по заветам ***** прячутся.
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12.02.2021 10:28 Відповісти
...слова, слова.... Шмигаль, скільки можна порожніх заяв?
"113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЄС, включаючи політику щодо охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;"
"114. Шкодує з приводу того, що в секторі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії Україна ще не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами, і що затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку чистих джерел енергії в Україні;"
"115. Закликає українську владу терміново завершити модернізацію атомних електростанцій та дослідити затримки цих процесів, зокрема модернізацію Запорізької атомної електростанції;"...і.т.п. (з доповіді принятої Еуро Парламентом)
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12.02.2021 11:12 Відповісти
Ой пистит...ой пистит!
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12.02.2021 11:40 Відповісти
твой личный приоритет прокачивать Украину на бабки в карман ахметки в энергетике
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12.02.2021 11:54 Відповісти
 
 