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Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні

На річницю узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу посольство США в Україні в черговий раз закликало РФ припинити збройну агресію проти України.

Відповідний заклик пресслужба посольства опублікувала на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"6 років тому був узгоджений комплекс заходів з виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватися свої домовленості, вивести свої сили і зброю та припинити агресію", - сказано в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
вот что крест животворящий с расеюшкой творит -

Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
«Хочешь мира - готовься к войне», - отметил он.
прощай немытая расия, страна мудил и дураков...
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12.02.2021 09:49
+3
Не ошибусь, если скажу, что США - единственные в мире, кто делает подобные заявления в поддержку Украины?
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12.02.2021 10:16
+2
Добрым словом и пистолетом можно больше сделать, чем просто добрым словом.
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12.02.2021 09:44
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Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 9158
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12.02.2021 09:41 Відповісти
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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12.02.2021 10:51 Відповісти
Стопіццоте попередження.
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12.02.2021 09:43 Відповісти
ни о чем...
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12.02.2021 09:43 Відповісти
Призываем Бога насекомых сделать так, чтобы не было летом комаров!
далее следует танец с бубном
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12.02.2021 09:43 Відповісти
Добрым словом и пистолетом можно больше сделать, чем просто добрым словом.
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12.02.2021 09:44 Відповісти
Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 6746 Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 7331
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12.02.2021 09:45 Відповісти
мачо?
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12.02.2021 10:56 Відповісти
Последнее китайское предупреждение от Джо Байденко...
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12.02.2021 09:47 Відповісти
...від чжоу бай-дена.
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12.02.2021 14:38 Відповісти
вот что крест животворящий с расеюшкой творит -

Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
«Хочешь мира - готовься к войне», - отметил он.
прощай немытая расия, страна мудил и дураков...
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12.02.2021 09:49 Відповісти
поц, открой залитые глаза... к сожалению вот такие вот "поцреоты" и пишут всякую херню... а врага нужно любить... а вот ты, поц точно ватный...
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12.02.2021 10:07 Відповісти
Государственный Секретарь США Энтони Блинкэнко предупреждает...,РАБссия тормози..иначе будет тебе большая вавка в голове...,Джугашвили будет завидовать...
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12.02.2021 09:50 Відповісти
Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 3146
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12.02.2021 09:51 Відповісти
Вытащить гопника из подворотни - можно, но подворотню из гопника - нельзя
Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 5621
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12.02.2021 10:01 Відповісти
И ров с крокодилами будет, и вышки с пулеметами? Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 4513 Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 4513 Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 4513
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12.02.2021 10:06 Відповісти
Марк Солонин.СССр дохляк умудрился напасть на Финляндию три раза,в 1939 в 1941 и в 1944 годах и все три раза обсерон...Странно,Гитлера замочили аж за 4 года,а с Финляндией облом Петрович... Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 2250Кроме Карельского перешейка, НОЛЬ...,вояки блин
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12.02.2021 10:06 Відповісти
Якби не рузвельт з черчильОм, то совку був би гаплик уже в 1942 році. Той же Марк Солонін наводив в одному зі своїх ітерв'ю той факт, що на початку 1942 року у містах на незайнятій німцями території в совку вже починався голод. Мій батько-фронтовик розповідав, що УВЕСЬ харч на фронті був гамериканський, навіть хліб (сублімований). Якби не "матільди" та "валентайни", прислані британцями якраз до московського контрнаступу, німці москву взяли б. Але найбільше допомогли совку страшні коврові бомбардування ******** і військового злочинця гаріса, який палив мешканців німецьких містдесятками тисяч, і 8-ї повітряної армії США, дислокованої в Британії. З лиця землі було стерто 63 (!) німецьких міста. Ці бомбардування підірвали військову промисловість Німеччини, і не лише військову. Кертіс Лемей, один з командувачів ВПС США, сказав, що "якби війну програли ми, то як військових злочинців судили б нас".
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12.02.2021 14:54 Відповісти
Чтобы победить Японию сЦарь РАБссии Николашка Кровавый отправил в кругосветное путешествие эскадру кораблей,7 месяцев длился поход,чтобы обосраться при Цусиме...,угрохал 2 эскадры,а что толку... Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 1094вояки блин...
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12.02.2021 10:11 Відповісти
у эскадры под Африкой закончился уголь
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12.02.2021 10:53 Відповісти
Дальнобійність японських гармат вдвічі перевершувала дальнобійність росіян. Ось тому така дика різниця у втратах))
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12.02.2021 10:59 Відповісти
У японців були новітні панцерники, збудовані в США та Британії.
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12.02.2021 14:55 Відповісти
Не ошибусь, если скажу, что США - единственные в мире, кто делает подобные заявления в поддержку Украины?
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12.02.2021 10:16 Відповісти
Я хочу сказать будущим поколениям,что раздор в собственных рядах,бьет сильнее,чем меч ненавистника,а внутренние разногласия,широко распахивают двери перед приходящим извне противником.
Маршал Финляндии,Карл-Густав Маннергейм.
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12.02.2021 10:20 Відповісти
РФ вже закликликає в новий похід на Україну з мечем окупантів. Вони вже рвуться "звільнити" Харків, Маріуполь і далі перти на Одесу. У них зараз побєдобєсіє і скрепи попів секти Гундяя перемогли здоровий глузд.
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12.02.2021 10:31 Відповісти
Чтобы пабедить Гитлера Джугашвили попросил у Рузвельта 660 тысяч тонн тушонки Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 470В итоге Гитлер 15 апреля 1945 года удрал в Аргентину,вместе с Мюллером,Шелленбергом,Штупмфеггером,Аксманом, и проочими Борманами..,ну тд... Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 470
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12.02.2021 10:37 Відповісти
Секторальні?
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12.02.2021 10:56 Відповісти
Погрозили пальчиком!
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12.02.2021 11:36 Відповісти
 
 