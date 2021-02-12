Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні
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На річницю узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу посольство США в Україні в черговий раз закликало РФ припинити збройну агресію проти України.
Відповідний заклик пресслужба посольства опублікувала на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"6 років тому був узгоджений комплекс заходів з виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватися свої домовленості, вивести свої сили і зброю та припинити агресію", - сказано в повідомленні.
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+6 Joshua Merlin
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При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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