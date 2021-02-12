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кнопкодавство (96) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2340)

Нардепу вперше повідомлено про підозру за "кнопкодавство" у Раді, - Офіс генпрокурора

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Нардепу вперше повідомлено про підозру за

Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату України за "кнопкодавство" на пленарному засіданні Верховної Ради. Це перший випадок притягнення до відповідальності за "кнопкодавство".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ

"Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - повідомила Венедіктова

За її словами, народний депутат викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив.

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Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту.

"Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким необхідно активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - підкреслила генпрокурор.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
статья ни о ком
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12.02.2021 09:56
+2
Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
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12.02.2021 10:03
+1
И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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12.02.2021 09:54
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КНОПКОДАВЦЫ паршивые 😀😀😀
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12.02.2021 09:54 Відповісти
Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
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12.02.2021 10:03 Відповісти
А СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДУБЛИКАТЫ КАРТОЧЕК ДЕПУТАТОВ ? ( я вопрос задала 😀)
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12.02.2021 10:07 Відповісти
На нари погань. Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1870
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12.02.2021 09:54 Відповісти
И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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12.02.2021 09:54 Відповісти
статья ни о ком
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12.02.2021 09:56 Відповісти
Судя по прозвучавшим фамилиям, то - Конь в Пальто
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12.02.2021 10:00 Відповісти
Как я понимаю, карточку коллеги он украл. Или ОПГ, получается.
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12.02.2021 09:57 Відповісти
Таки да , статья в никуда.
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12.02.2021 10:01 Відповісти
Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9883
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12.02.2021 10:09 Відповісти
Козлы.
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12.02.2021 10:24 Відповісти
Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Джерело: https://censor.net/ua/n3247520

по-перше, закон, яким запроваджено дану статтю прийнятий тільки 19.12.2019 року, тож, якщо вона натякає, що раніше за це не притягали і от тільки за її керування сталася ця визначна подія, то раніше в КК України просто не існувало такого кримінального правопорушення.

по-друге, санкція за це правопорушення - штраф від 51000 до 85000 - не знаю наскільки така відповідальність лякає нардепів, які живуть зовсім не на ту з/п, що їм сплачує країна.

законодавством навіть не передбачений перегляд результатів голосування, якщо таке голосування було сфальсифіковано внаслідок неособистого голосування.
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12.02.2021 10:34 Відповісти
2 года депутаны СН и ОПЗЖ кнопкодавят вовсю, не особо скрываясь.

Кому эти сказки про "подозрение" рассказывают?
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12.02.2021 11:08 Відповісти
Кто этот счастливчик и почему только один, дискриминация!
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12.02.2021 11:39 Відповісти
Саме головне- вручили підозру.Тепер я спокійний.
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12.02.2021 14:17 Відповісти
 
 