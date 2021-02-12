Нардепу вперше повідомлено про підозру за "кнопкодавство" у Раді, - Офіс генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату України за "кнопкодавство" на пленарному засіданні Верховної Ради. Це перший випадок притягнення до відповідальності за "кнопкодавство".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ
"Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - повідомила Венедіктова
За її словами, народний депутат викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив.
Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту.
"Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким необхідно активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - підкреслила генпрокурор.
Будь ласка, зачекайте...
по-перше, закон, яким запроваджено дану статтю прийнятий тільки 19.12.2019 року, тож, якщо вона натякає, що раніше за це не притягали і от тільки за її керування сталася ця визначна подія, то раніше в КК України просто не існувало такого кримінального правопорушення.
по-друге, санкція за це правопорушення - штраф від 51000 до 85000 - не знаю наскільки така відповідальність лякає нардепів, які живуть зовсім не на ту з/п, що їм сплачує країна.
законодавством навіть не передбачений перегляд результатів голосування, якщо таке голосування було сфальсифіковано внаслідок неособистого голосування.
Кому эти сказки про "подозрение" рассказывают?