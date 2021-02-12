Нардепу вперше повідомлено про підозру за "кнопкодавство" у Раді, - Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату України за "кнопкодавство" на пленарному засіданні Верховної Ради. Це перший випадок притягнення до відповідальності за "кнопкодавство".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ

"Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - повідомила Венедіктова

За її словами, народний депутат викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив.

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Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту.

"Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким необхідно активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - підкреслила генпрокурор.