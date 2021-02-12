На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Тернопільській області намагалися "зам'яти" кримінальне провадження щодо водія, який у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть пішохода.
Про це заявив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно виявив шокуючий випадок. У вересні минулого року у Тернопільській області п’янючий водій збив пішохода.
За даними журналістів її тіло розірвало. Частина залишилась на дорозі, інша – була на дереві. Деякі внутрішні органи опинились в авто.
Зареєстровано кримінальну справу, експертиза виявила у крові водія 1,74 проміле алкоголю (майже у 9 раз вище норми).
Але очевидно водій знайшов можливість "порєшати". При чому комплексно.
Кримінальну справу тихо закрили у січні 2021. Замість цього на водія склали протокол про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП. Його розглядав суддя Чортківського суду Парфенюк, який 28 січня визнає водія винним, але ... закриває справу за строками.
Вчора я розповів як у Тернопільській області слідчі та судді повністю відмазали водія, який пяним (1,74 проміле) збив жінку. Її розірвало на шматки.
Сьогодні зясувалось, що заступник прокурора області Божко ще 29 січня скасував постанову про закриття кримінальної справи і розслідування поновлено.
Але ввечері мене очікував ще один шок. Справа у тому, що у поліції розказували, що потерпіла безхатько та ще й пяна була.
Мені ж написала дочка загиблої. Ніяка вона не безхатько. Мала будинок і велику сімю - 4 дітей (один неповнолітній) і чоловіка. У її крові не виявили алкоголю. Тобто у поліції ще й брехали, щоб зменшити увагу до справи. Мабуть думали що на безхатька ніхто не зверне увагу.
Справу закрили і потерпілих навіть не повідомили. Потім суд закрив справу за пяне водіння. Тобто чисте "рішалово".
Сподіваюсь тепер справу не злиють, а покарання понесе не лише водій, але й слідчі, прокурори та судді, які його відмазували", - розповів Маселко.
Будь ласка, зачекайте...
Так чомусь більшість на стороні п'яного водія.
з огляду на події в катакомбах "правосуддя" останніх років (та й взагалі), пещерных правоохоронцев лучше "убивать сразу" - всё равно сядешь - так хоть будешь знать за ЧТО.. походу какое-то хйло (или банда) в этом реально заинтересовано..
У меня знакомая 5 деток развелась уже год ,место жительства детей определить не могут!!! Муж алименты не платит, а помощь на детей ей попросить нельзя у государства!! Иначе детей в дет. дом заберут!!! А дети спортсмены , хорошие ребята!!!!
Но муж с судьей ,похоже чики -пуки!!!! Мерзко это !!!!
Украина - она для всех , а не для судей и таможеников!!!!
По эпизоду с расстрелом в Житомиской области.
Менты не провели медицинскую экспертизу обвиняемый, свидетеля и потерпевших, которых в срочном порядке эвакуировали вертолетами и похоронили уже на второй день после происшествия на лесном кладбище.
На суде свидетель заявил, что обвиняемый выпил 300 гр водки и принял наркотики, а ни он, ни пострадавшие этого не делали.
Адвокат обвиняемого предоставил врачебное заключение, что употребление водки и наркотиков обвиняемым невозможно по состоянию здоровья.
Обвиняемый находился в каске и бронежелетого
А хто ж такий п'яний водій, який убив жінку?
Які в нього статки, хто в нього сім'я, або чий він родич і взагалі чи хватить в нього бабла відкупитись?
Чи він якийсь кормовоз із ферми в якійсь Кацапетівці?
Скільки коштує відкупитись по такій справі, мільйон, два?
Не вірю, що всіх можна купити, просто система прогнила до фундаменту, а всім похрін!
Прийшли на п'ять років, порулили(покерували), наворували і на пансіон!
Є організоване злочинне угруповання.