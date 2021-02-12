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На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко

У Тернопільській області намагалися "зам'яти" кримінальне провадження щодо водія, який у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть пішохода.

Про це заявив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно виявив шокуючий випадок. У вересні минулого року у Тернопільській області п’янючий водій збив пішохода.

За даними журналістів її тіло розірвало. Частина залишилась на дорозі, інша – була на дереві. Деякі внутрішні органи опинились в авто.

Зареєстровано кримінальну справу, експертиза виявила у крові водія 1,74 проміле алкоголю (майже у 9 раз вище норми).

Але очевидно водій знайшов можливість "порєшати". При чому комплексно.

Кримінальну справу тихо закрили у січні 2021. Замість цього на водія склали протокол про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП. Його розглядав суддя Чортківського суду Парфенюк, який 28 січня визнає водія винним, але ... закриває справу за строками.

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Вчора я розповів як у Тернопільській області слідчі та судді повністю відмазали водія, який пяним (1,74 проміле) збив жінку. Її розірвало на шматки. 

Сьогодні зясувалось, що заступник прокурора області Божко ще 29 січня скасував постанову про закриття кримінальної справи і розслідування поновлено.

Але ввечері мене очікував ще один шок. Справа у тому, що у поліції розказували, що потерпіла безхатько та ще й пяна була.

Мені ж написала дочка загиблої. Ніяка вона не безхатько. Мала будинок і велику сімю - 4 дітей (один неповнолітній) і чоловіка. У її крові не виявили алкоголю. Тобто у поліції ще й брехали, щоб зменшити увагу до справи. Мабуть думали що на безхатька ніхто не зверне увагу.

Справу закрили і потерпілих навіть не повідомили. Потім суд закрив справу за пяне водіння. Тобто чисте "рішалово".

Сподіваюсь тепер справу не злиють, а покарання понесе не лише водій, але й слідчі, прокурори та судді, які його відмазували", - розповів Маселко.

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На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 01
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 02
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 03
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 04
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 05
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 06
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який пяним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і пяною, - адвокат Маселко 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
А в якому законі сказано що безхатьків і п"яних можна вбивати,чи це є у Конституції України оновленій? На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7498
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12.02.2021 09:59
+26
коли таких суддів почнуть вішати?
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12.02.2021 10:02
+15
пока парочку судей не повесят на дверях суда, так и будут чудить все эти Тупицкие, Вовки и прочая оборзевшая гниль.
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12.02.2021 10:07
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Шмаркля объявляет Антоненко убийцей и все , никакого суда не надо! Человек сидит!
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12.02.2021 10:28 Відповісти
Брехунок, покажи где его шмаркля объявил убийцей.
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12.02.2021 11:57 Відповісти
Вже другий рік сидить і за що???!!!!
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12.02.2021 14:28 Відповісти
Ему же объявили подозрение, почитай за что.
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12.02.2021 14:40 Відповісти
Ось ще свіжа новина.

Так чомусь більшість на стороні п'яного водія.
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12.02.2021 10:29 Відповісти
Нормальные люди за закон а не за поощрения преступников.
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12.02.2021 10:38 Відповісти
Слишком хорошо живут у нас подонки назначающие виновных. Раньше с таких шкуру сдирали.
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12.02.2021 10:41 Відповісти
тварей,сажать и не допускать к кормушкам
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12.02.2021 11:30 Відповісти
а какая по счету это была реформа?
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12.02.2021 10:33 Відповісти
есть по этому поводу хороший фильм Ворошиловский стрелок.
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12.02.2021 10:44 Відповісти
В том фильме был один честный мент , а в жизни не так.
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12.02.2021 10:48 Відповісти
...(((
з огляду на події в катакомбах "правосуддя" останніх років (та й взагалі), пещерных правоохоронцев лучше "убивать сразу" - всё равно сядешь - так хоть будешь знать за ЧТО.. походу какое-то хйло (или банда) в этом реально заинтересовано..
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12.02.2021 10:47 Відповісти
и это всюду! ВЕЗДЕ продажность зашкаливает!!! нигде нет правды. А что делать??? где ПАТРИОТЫ??? Или народу брать власть в свои руки,т.к. она принадлежит НАРОДУ а не этим *****!!! С Тернопольским правосудием я имел дело!
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12.02.2021 10:48 Відповісти
С судами бардак и судьи все в таких домах живут!!! Может и есть честные среди них!!! Но не верит никто в их честность!!!! Выгоните всех нахрен , и пригласите студентов из Европы!!!!
У меня знакомая 5 деток развелась уже год ,место жительства детей определить не могут!!! Муж алименты не платит, а помощь на детей ей попросить нельзя у государства!! Иначе детей в дет. дом заберут!!! А дети спортсмены , хорошие ребята!!!!
Но муж с судьей ,похоже чики -пуки!!!! Мерзко это !!!!
Украина - она для всех , а не для судей и таможеников!!!!
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12.02.2021 10:51 Відповісти
Я давно пропоную. Ось моя програма:1. Звільнити всіх суддів, прокурорів, замів, помічників і.т.д. з забороною займати державні місця пожиттєво. Це саме стосується їхніх сімей і перевіряти чи ці люди не змінили призвища і.т.д. 2. На десять років закрити всі юридичні ВИШІ із поразкою в правах для всіх викладачів.3. Запросити на тимчасовій основі на контракт суддів зі Західної Європи, Канади і США на десять років; 4. На конкурсній основі (комісія також із громадян ЄС, Канади і США) відправляти студентів на навчання в ці країни а державний кошт. Готовий ввести план в дію в випадку обрання мене президентом.
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12.02.2021 11:54 Відповісти
Лучше сразу объявить Украину 51 штатом США
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12.02.2021 23:51 Відповісти
мало - надо ещё зарплаты судьям поднять ...
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12.02.2021 10:54 Відповісти
Докладаю.
По эпизоду с расстрелом в Житомиской области.
Менты не провели медицинскую экспертизу обвиняемый, свидетеля и потерпевших, которых в срочном порядке эвакуировали вертолетами и похоронили уже на второй день после происшествия на лесном кладбище.
На суде свидетель заявил, что обвиняемый выпил 300 гр водки и принял наркотики, а ни он, ни пострадавшие этого не делали.
Адвокат обвиняемого предоставил врачебное заключение, что употребление водки и наркотиков обвиняемым невозможно по состоянию здоровья.
Обвиняемый находился в каске и бронежелетого
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12.02.2021 10:59 Відповісти
Шо то статейка мутненька!
А хто ж такий п'яний водій, який убив жінку?
Які в нього статки, хто в нього сім'я, або чий він родич і взагалі чи хватить в нього бабла відкупитись?
Чи він якийсь кормовоз із ферми в якійсь Кацапетівці?
Скільки коштує відкупитись по такій справі, мільйон, два?
Не вірю, що всіх можна купити, просто система прогнила до фундаменту, а всім похрін!
Прийшли на п'ять років, порулили(покерували), наворували і на пансіон!
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12.02.2021 11:13 Відповісти
Если бы этот убийца знал ,что за нетрезвое вождение у него реально заберут права на всю жизнь, без шанса "порешать", то он бы не сел за руль и не убил бы человека. Кровь на руках "судей". Именно судьи довели страну до ручки. Эти клопы породили беззаконие, нищету и войну. Если когда нибудь в этой стране и начнут вешать, то начинать нужно именно с них.
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12.02.2021 11:13 Відповісти
Беззаконня повне! Ні совісті, ні честі. Бабло рулить.
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12.02.2021 11:14 Відповісти
Цих суддів, слідчих... Треба четвертувати. Їм треба зробити теж, що цей п'яний вбивця зробив вбитій жінці.
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12.02.2021 11:29 Відповісти
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9889 На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7309
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12.02.2021 11:29 Відповісти
яркое подтверждение что надо всех судей и прокуроров с ментами на свалку. нету у нас правоохранных органов. отгнили и уже давно. остались вот такие решалы.
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12.02.2021 12:09 Відповісти
Немає в Україні суддів, слідчих і прокурорів.
Є організоване злочинне угруповання.
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12.02.2021 12:55 Відповісти
А підозра була оголошена? Так? Ну все,цього досить! На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9284
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12.02.2021 14:19 Відповісти
Н-да! Эту ментовско-прокуроско-судейскою заразу без каленного железа не вылечить !? В стране нужны решительные и жесткие меры!
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12.02.2021 22:31 Відповісти
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