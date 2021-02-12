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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору секретних відомостей з боєготовності і забезпечення ЗС України.

Оперативники спецслужби задокументували, що агентам поставили завдання отримати секретні документи. Зокрема, про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії. Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі та контррозвідники СБУ затримали агентів російської спецслужби під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також дивіться: Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Припинення протиправноі діяльності відбувалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 01
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 02
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
досить гратися у лібералізм під час війни!
смерть шпигунам!
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12.02.2021 10:29
+11
СБУ старается....что бы забыли как их начальники друг друга у киллеров заказывают....
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12.02.2021 10:33
+8
И что дальше? Или отпустят или обменяют на таксистов. Почему у нас не работают законы когда предателей Родины садят на 20 лет или на пожизненное как на Рашке? Кого вы напугаете своими задержаниями? У нас *евробляхеров* жестче наказывают чем предателей и колаборантов которые наносят многомиллиардные ущербы государству
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12.02.2021 10:30
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А толку с этого?
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12.02.2021 10:25 Відповісти
На таксистів обміняють
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12.02.2021 10:27 Відповісти
Хочешь тебе подгонят, двух руЗЬкоговорящих рабов
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12.02.2021 10:31 Відповісти
Так вони ж ледачі...
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12.02.2021 10:34 Відповісти
Кто не работает - тот не кЮшает
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12.02.2021 10:36 Відповісти
Что значит ,,толку с этого,,?,,какаяразница,,? Это безопасность Страны. Спасибо ребятам,хорошо делающим свою нужную работу.
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12.02.2021 11:30 Відповісти
досить гратися у лібералізм під час війни!
смерть шпигунам!
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12.02.2021 10:29 Відповісти
типу при спробі втечі чи при опору силовикам. і фсьо... хоча з іншої сторони це може бути непоганим ресурсом в обмінному фонді. але не на таксистів.
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12.02.2021 11:18 Відповісти
но сначала допросить с пристрастием, а потом можно и в расход!
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12.02.2021 12:10 Відповісти
И что дальше? Или отпустят или обменяют на таксистов. Почему у нас не работают законы когда предателей Родины садят на 20 лет или на пожизненное как на Рашке? Кого вы напугаете своими задержаниями? У нас *евробляхеров* жестче наказывают чем предателей и колаборантов которые наносят многомиллиардные ущербы государству
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12.02.2021 10:30 Відповісти
Морды лица не видно. На кой ляд, вы его задерживаете, если сомневаетесь? Театр для доверчивых и фонтанирование бурной деятельности.
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12.02.2021 10:31 Відповісти
Откройте ихние морды. Пускай вся страна увидит из-за кого каждый день погибают наши солдаты. Пускай соседи и родственники посмотрят на етих выродков чтобы ихние семьи и личинки с позором бежали из страны навеки заклейменные.
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12.02.2021 10:33 Відповісти
А вдруг там дерьмак? Зеля потом не простит. Неет, при нгынешней власти шпионов нужно брать нежно, и не светить. Бо завтра их отпустят с повышением.
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12.02.2021 11:57 Відповісти
Да у нас вата спокойно ходит по улицам, срет нам всем на голову из телепомоек и ничего им за это не сделали. Страна терпил и интернет -воевателей, к очень большому сожалению.
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12.02.2021 15:12 Відповісти
СБУ старается....что бы забыли как их начальники друг друга у киллеров заказывают....
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12.02.2021 10:33 Відповісти
Кого вы там задезжевцете? этото пепец.
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12.02.2021 10:34 Відповісти
А тебе ще не знайшли, сєпарок?
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12.02.2021 10:41 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 1362
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12.02.2021 11:18 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 8928
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12.02.2021 10:34 Відповісти
ахахаха агент ФСБ обут в дутики за 200 грн ....аля крымские шлепанцы от тех же кураторов
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12.02.2021 10:35 Відповісти
В том то и проблема етой страны что предатели готовы работать на врага и рисковать своей жизнью за копейки. Еще бы понять что за каждую информацию они бы получали десятки тысяч долларов. Но сейчас ето пздц, волосы дыбом встают когда то одного то другого предателя или вражеского агента ловят который буквально за бутылку водки и блок сигарет готов работать на врага и поддерживать войну. Ета страна катится в пропасть.
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12.02.2021 10:40 Відповісти
А если предложить водку и сигареты подороже то Вы бы согласились, господин Алекс? Это просто опрос для мониторинга экономической ситуации на рынке услуг по шпионажу.
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12.02.2021 10:48 Відповісти
Я нет. Потому что я знаю что за воровство у людей или предательство карма накажет притом жостко. К тому же я не курю и не пью водку. А вот некоторых кто за ведро селедки продаст Родину знаю.
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12.02.2021 11:17 Відповісти
Наші ПРОДАЖНІ суди, послухають, зрозуміють ціну взятки і відпустять. Як не раз вже було з агентами Кремля ЗРАДНИКАМИ України.ТРЕБА ВВОДИТИ ВІЙСЬКОВІ СУДИ І ЗРАДНИКІВ ПОВИННІ ВОНИ СУДИТИ. ПОМІНЯТИ ПОВНІСТЮ КОРУПЦІЙНИЙ, ПРОДАЖНИЙ СКЛАД СУДІВСЬКОГО КОРПУСУ.
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12.02.2021 10:36 Відповісти
Расстрелять уродов!
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12.02.2021 10:37 Відповісти
Расстрелять уродов!
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12.02.2021 10:40 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 7265 А треба так само, ще й по голові. Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 6407
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12.02.2021 10:40 Відповісти
Не лупцюй, бо обісре всі кутки. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 9555
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12.02.2021 10:53 Відповісти
Не розкривай рота, бо не проковтнеш. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 4311
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12.02.2021 10:54 Відповісти
На фотів якийсь бомж
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12.02.2021 10:47 Відповісти
А русский шпион должен быть похож на Джеймса Бонда?
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12.02.2021 10:50 Відповісти
Ето стыдно и позорно что в Украине вражеской разведке даже не нужно тратиться на подготовку дорогих спецагентов а достаточно за пару сотен доларов купить любого чиновника. На границе вообще пограничники даже за $50 пропустят врага в Украину и еще и сумки помогут нести.
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12.02.2021 11:03 Відповісти
К сожалению, это реалии нищих государств. Помню Анголу 80-ых, где пограничница в аэропорту за поставленый где попало в паспорте штампик просила презент.
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12.02.2021 11:29 Відповісти
Как говорил мой один знакомый чиновник, ощипаная и голодная курица сама к ногам тулится. Поетому власть и держит народ в нищите. Нищий народ гораздо легче контролировать. Он как голодные и ощипанные куры будет за сухарем ходить хоть в саму духовку. А возьми накорми курей до отвала так они разбредутся по своим делам и не соберешь их. Поетому всех кто повышает налоги, *зельоные тарифы*, вводит пошлины на *евробляхи* чтобы бедные не смогли позволить купить себе машину, запреты нарушающие права граждан типо запретов защищать себя и свою собственность любыми способами, я считаю самым большим врагом. Притом даже большим врагом чем внешним врагом. Нет ничего хуже чем враг в твоем доме или внутри государства.
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12.02.2021 11:41 Відповісти
на палю лазутчиків....
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12.02.2021 10:50 Відповісти
Респект контрикам!!.. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 4039
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12.02.2021 10:50 Відповісти
Один з них недомірок і гундосить, нє?
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12.02.2021 10:50 Відповісти
Для чого передавати документи, якщо їх можна електронно переслати в любу точку світу із свого телефона. Вистава та імітація напевно.
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12.02.2021 10:53 Відповісти
Наша джигіталізація до цього ще не доросла.
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12.02.2021 10:55 Відповісти
Оце і є робота СБУ і контррозвідки. Ще б крота спіймали в ОПУ ціни б не було б СБУ. А владі України потрібно розширювати зв'язки з РФ, більше пунктів пропуску, більше торгувати, щоб більше їх ДРГ і шпигунів працювало в Україні. Зробити з України прохідний двір для кокошників. Тим більше, що вони вже хочуть війною йти в черговий "асвабадітєльний поход" на Харків. Тож торгуйте як Сталін з Гілером і отримаєте щастя у вигляді мільонів біженців і попелища!
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12.02.2021 10:56 Відповісти
достойны минимум трех орденов каждый - по два на шею и по одному на спину...а СБУ - придурки... агентов не разоблачать надо, а перевербовывать... но в ту дебильную дверь не пробьешься...причина простая - преподавать уходили те, что на оперработе были полным нулем... ну, не выгонять же дебилов... в итоге научили...
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12.02.2021 11:06 Відповісти
сапоги на нем форменные, но ватник не по уставу
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12.02.2021 11:07 Відповісти
За шпигунство на користь московії беруть піндоські гроші, курви.
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12.02.2021 11:13 Відповісти
шо за агентьі? зайдите на цензор.нет,или другой новостной сайт,тут разработчики и оборонпром наперегонки расхваливают свои новейшие разработки
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12.02.2021 11:28 Відповісти
Какие-то голодранцы, а не агенты
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12.02.2021 11:36 Відповісти
штука за папку.?.. псць "цап-царап"...
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12.02.2021 13:48 Відповісти
От дурные ФСБешники! Звоните янелоху или ермаку, и покупаете ЛЮБУЮ информацию о ВСУ. А за дополнительную оплату они прекратят производство нового оружия и отведут войска. У нас быдло и детей своих продаст, и клоуна выберет, и работницу с окружной.
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12.02.2021 14:04 Відповісти
А де, коли, кого, за що конкретно ні слова в дописі!)
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12.02.2021 17:58 Відповісти
 
 