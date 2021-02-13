"Хочеш миру - готуйся до війни!" - глава МЗС Росії Лавров погрожує війною Євросоюзу. ВIДЕО
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Російське МЗС заявило про можливість розриву відносин з Євросоюзом у разі запровадження санкцій для чутливих секторів економіки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, в МЗС Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, в разі якщо ЄС буде вводити санкції, які створюють реальні ризики для секторів російської економіки.
"Росія не хоче бути ізольованою від світової життя. Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.
За його словами, російська влада готова до такого розвитку подій.
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"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось галузях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах", - сказав Лавров.
У ЄС заявили, що поки Російська Федерація не почне виконувати Мінські угоди з врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде. Також в Євросоюзі вважають, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів.
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Украiна схвалюйе
Просто ЕС не выгодна смерть российской колонии-куда они будут девать свои товары и отсутствие одного продавца на нефтегазовом рынке снизит конкуренцию и увеличит цены на нефтегаз. ЕС даже под страхом Российского военного вторжение на такое не пойдет-ДЕНЬГИ важнее
Масштаб инфильтрации Европы путинскими спецслужбами огромен.
Чим лякає Европу оцей невіглас? Та простими речами..- европейськи продажні чиновники не отримають хабарів від параші.. Все..Бо нічим іншим не вийде. Не дадуть газу та нафти? Та повний світ цього лайна - як що не по трубам - організують перевізні варіанти - так - трохи дорожче, але европейці не похудіють і жерти менше не почнуть, за те кацапи набагато дорожче заплатять по судам про порушення договорів..- раз..без продажу - почнуть валитися самі - два.. та отримають секторальні санкції аж бігом - три..Що таке секторалка - це розвал та хаос у "брудній воді" та підарсбурзі, не кажучи вже про "мухозасери" різні , ( увага) за 14 днів..а не за рік чи півтора як тут писали..бо пропите бидло з дєрєвєнь з іржавими сокирами підуть у міста у холодильники за куревом, жорлом та бухлом.набагато раніше ніж "негумова" почне вкриватися сміттям...і обсереться кацапська мусорня їх втримувати.То що? Оця помийка 17-го століття почне війну проти НАТО своім неробочим іржавим непотрібом проти високотехнологічної зброї 21-го століття? Навіщо? Щоб показати своїм рабам що в них немає армії яку рекламували як найсильнішу у брех-ТВ? Та зараз! Не для того кацапські злодії з 1991 року крали у помийці трильйони , щоб здохнути у війні та все втратити включно з іноземними "схованками"..Вони скоріше прострелять плешивій мудилі та колу його фсбшних скаролизів (таких самих ******* на сРаліні) , макітри та скажуть що померли одночасно від інфаркту або вчинили массове самогубство "від мук совісті..".
І зрозумійте ви нарешті..НИХТО КАЦАПНЮ НЕ БОЇТЬСЯ ВЖЕ РОКІВ 15 як не більше. Це брехня заходу..Щоб сховати неприємні причини. Їх до цього часу терплять тільки як дійну корову та мільярдні хабарі західним проституткам від політики на кармани. Ось і весь сенс. Як тільки закінчиться цей інтерес - її розвалять за 14 днів та почнуть брати вже потрібне ( типу як контрибуції за війни) - вже безкоштовно..Газ ..нафту...терриорії..сировину.. і будуть нормально співпрацювати тільки з тими республіками які організуються після розвалу та приймуть радикально европейський шлях розвитку та закони. І такі будуть майже всі що виживуть...- це вже було не один раз в історії людства. Просто треба її читати час від часу..