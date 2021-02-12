Правоохоронці затримали в Києві торговця людьми, який переховувався від слідства. ВIДЕО

11 лютого, вночі, оперативники Департаменту міграційної поліції НПУ і прикордонники затримали активного учасника злочинного угруповання торговців людьми. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Поліцейські встановили, що чоловік останні кілька років брав безпосередню участь у вербуванні співвітчизників для переправлення їх за кордон. Там завербованих українців втягували у злочинну діяльність, пов’язану з перевезенням нелегальних мігрантів на вітрильних яхтах з Республіки Туреччини до країн Європейського Союзу.

За інформацією працівників Департаменту міграційної поліції (МІПОЛ) та оперативних співробітників Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного РУ ДПС 11 лютого при спробі в’їзду фігуранта в Україну з Мінська було затримано.

Слідчі ГУНП в АР Крим відкрили кримінальне провадження за ст. 149 Кримінального кодексу України. Чоловік вже отримав повідомлення про підозру за вербування та переправлення за кордон чотирьох жителів Одеської області. За торгівлю людьми в складі організованої групи затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Українські поліцейські спільно з прикордонниками, Європолом, а також грецькими та італійськими правоохоронцями продовжують ідентифікацію жертв торгівлі людьми та збір доказів відносно їх експлуататорів. Розшукуваний сьогодні під конвоєм доставлений до Голосіївського районного суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у сумі 681 000 гривень", - розповів керівник Департаменту міграційної поліції Нацполіції (МІПОЛ) Сергій Пантелеєв.

Нагадаємо, раніше Нацполіція викрила транснаціональне злочинне угруповання торговців людьми.