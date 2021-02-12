За добу від COVID-19 в Києві померло 8 осіб, видужали - 1 540, виявили 348 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 131 547 випадків інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу виявили 348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (з початку пандемії всього 131 547 випадків).

Серед захворілих 190 жінок віком від 19 до 83 років, 140 чоловіків віком від 19 до 86 років, 8 дівчаток від 1 до 15 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

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Крім того, за добу зафіксували 8 летальних випадків від вірусу (всього з початку пандемії 2 492 випадки).

54 пацієнтів госпіталізовано.

У той же час, за минулу добу 1 540 хворих побороли коронавірус (всього 84 847 випадків одужання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом'янському (69) і в Дніпровському (67) районах.