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Новини Економіка
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Кучеренко (73) Енергоатом (444)

"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На думку народного депутата України та першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренко, майже мільярд гривень, які надали державні банки України для урегулювання ситуації на ринку "зеленої" електроенергії, пішли не за призначенням.

Так, замість виплати боргів держави перед виробниками ВДЕ, гроші були спрямовані на погашення різних штрафів та пені, які придумали у компанії "Енергоатом".

Про це Кучеренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши лист, що підтверджує факт списання грошей на пені та штрафи.

На його думку, вся ця корупція та добре спланований безлад в енергетичній системі країни неможливі без керівної ролі головного регулятора ринку - НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

"4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь Енергоатому рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не тільки "зеленим" електростанціям, а ще й Енергоатому", - зазначив він.

За словами нардепа, вже можна й не згадувати навіть про те, що держбанки давали кошти для виплати боргів лише підприємствам зеленої енергетики. "На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів", - пише Кучеренко.

"Майже всі отримані кошти керівництво Енергоатому списало на погашення різних штрафів та пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - додає він.

На думку нардепа, корупціонери й надалі продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи та пені, щоб вимагати більше грошей від держави, які підуть не на зазначені цілі, а "в чиїсь конкретні кишені".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 в Енергоатомі НАБУ провело обшуки у справі реалізації Енергоатомом електроенергії за заниженою ціною в грудні 2020 року, що могло призвести до збитків підприємства розміром близько 2,4 млрд грн. Енергоатом продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а ті вже реалізували е/е кінцевим споживачам в рази дорожче за ціну закупівлі в Енергоатома.

Дещо раніше, 25 січня 2021 Директора із запобігання і протидії корупції Енергоатому Олега Поліщука було звільнено з порушенням процедури т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним. Причиною звільнення стало повідомлення до НАЗК та Міненерго про можливе порушення Закону України "Про запобігання корупції" Петром Котіним, т. в. о. президента Енергоатома.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Я вообще не понимаю, каким боком Энергоатом к вашим *зеленым тарифам*? У нас рыночная енергетика или нет? Зачем вы своих мух в наш мед засунули? Почему Энергоатом должен за свой счет тянуть ваши *зельоные тарифы*? В знак протеста отключите свои СЭС и ВЭС от сети пусть знают гады как жить без Ахметова"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4560
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12.02.2021 11:28
+3
Ваш выход,Зелебобики
-"липецкая фабрика","Мальдивы","Роттердам +","Борщевой набор"
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12.02.2021 11:29
+2
И прекрасный закон, подписанный прекрасным Петром о прекрасных зеленых тарифах. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 8682
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12.02.2021 11:41
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Кучеренко в вопросах разбирается
Вот бы НАБУ у него разные фио и поспрашивало
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12.02.2021 11:24 Відповісти
Енергоатомом "рулят" люди ФСБ-шніка Деркача і Татарова.
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12.02.2021 11:39 Відповісти
В УКРАИНЕ усиливается энергетический геноцид населения при бездействии или попустительстве парламента,прокуратуры,антимонопольщиков и прочих набу.табу и т.д
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12.02.2021 12:05 Відповісти
Ай-я-яй, а кто это сделал?
Стадо, выбравшее зеленых недоумков. Мазать хлеб у баранов уже нечем, а скоро вместо хлеба зеленое лайно
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12.02.2021 11:27 Відповісти
"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 6822
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12.02.2021 12:28 Відповісти
Я вообще не понимаю, каким боком Энергоатом к вашим *зеленым тарифам*? У нас рыночная енергетика или нет? Зачем вы своих мух в наш мед засунули? Почему Энергоатом должен за свой счет тянуть ваши *зельоные тарифы*? В знак протеста отключите свои СЭС и ВЭС от сети пусть знают гады как жить без Ахметова"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4560
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12.02.2021 11:28 Відповісти
Спланированный бардак и есть основа для коррупции. Бардак же надо преодолевать, а для этого существуют договорняки. Договорняки = коррупция. Все верно.
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12.02.2021 11:28 Відповісти
Клан Деркачів контролює Енергоатом, а тому необхідно усунути цих "діячів" від зазначеної державної компанії. Більше того, Деркачі в інтересах кремля намагають обанкроти Енергоатом.
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12.02.2021 11:29 Відповісти
Ваш выход,Зелебобики
-"липецкая фабрика","Мальдивы","Роттердам +","Борщевой набор"
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12.02.2021 11:29 Відповісти
забыли добавить, тарговые партнеры и Медведчук.
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12.02.2021 11:31 Відповісти
И прекрасный закон, подписанный прекрасным Петром о прекрасных зеленых тарифах. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 8682
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12.02.2021 11:41 Відповісти
И прекрасный закон, не отменнённый вот уже как два года не менеен прекрасным Зеленским.
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12.02.2021 12:21 Відповісти
А Зеленский уже может отменять законы? Опиши подробнее эту процедуру. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 4444
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12.02.2021 12:49 Відповісти
Не понял. Порошенко может, а Зеленский - нет?
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12.02.2021 16:54 Відповісти
Не тупи. Порошенко закон подписал. А мог заветировать и вернуть в ВР со своими правками. Но нет. А почему? А потому, что у него была личная заинтересованность. Хотя кому я это рассказываю... "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 7847
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12.02.2021 17:07 Відповісти
Ты дохрена хитрый?
А на каком основании президент может НЕ ПОДПИСЫВАТЬ закон?
Чего левая нога пожелает?
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12.02.2021 17:52 Відповісти
На том же, на каком ветировал закон о запрете вывоза леса. На собственных соображениях, лапоть. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 2822
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12.02.2021 18:03 Відповісти
Твой уровень понятен.
Успешной аргуминтацыи тваих каминтариев, мыслящая портянка!
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12.02.2021 18:25 Відповісти
Надо закон принимать про запрет на всякие публикации должностных лиц в соц.сетях.
Есть факты- пиши в Прокуратуру, нет фактов- сиди и не неси пургу. А то модно стало : пукнул в Фейсбуке и тишина, если что то я не я и хата не моя.
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12.02.2021 11:30 Відповісти
Чушь. Распространение информации в СМИ иногда является единственным фактором, который мешает нашим "правоохранительным" органам "замять" дело.
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12.02.2021 11:37 Відповісти
Виновата зелёная энергетика, убеждает кодлан Коломойского./ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 ./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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12.02.2021 11:32 Відповісти
Енергозалежність України , ось мета кремлівських сценаристів,а зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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12.02.2021 11:35 Відповісти
"руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумалиИсточник: https://censor.net/ru/n3247545"

Штрафы и пени кому? Кто выгодополучатель от уплаты этих штрафов?
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12.02.2021 11:36 Відповісти
Я так понял что не Украина, и деньги не в бюджет
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12.02.2021 11:46 Відповісти
Вот и хотелось бы узнать - кому штрафы.
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12.02.2021 11:53 Відповісти
Если бьі я бьіл там топ-менеджером, то у меня бьі теща зарегистрировала компанию на Кипре, компания имела бьі договор на чего том важное-нужное, исследование рьінка, например, мьі бьі ей не заплатили деньги вовремя, потому что не бьіло, но в договорен бьі бьіла пеня-неустойка-штрафьі прописаньі, но я там не менеджер, наверняка там что-то другое
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12.02.2021 13:18 Відповісти
какая в жопу энергетика зеленая по космичкским тарифам нах оно нам нужно.хотят зарабатывать пусть посчитают за сколько окупается сэс по зеленому тарифу а потом пусть платят им по рыночным ценам.а то мы с вами и наши дети внуки должны платить им по 6 грн а они на себе по 1.68
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12.02.2021 11:47 Відповісти
Та ці шулера ахметовські перепродують Енергоатому його ж електроенергію під виглядом "зеленої". Декілька знайомих тоже поставили ці батареї,пояснювали схему.
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12.02.2021 12:02 Відповісти
Витренко сделал зловещее заявление о двукратном повышении коммунальных тарифов12 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 909По ряду телеграмм-каналов пронеслась аудио-запись со встречи и.о. министра энергетики Юрия Витренко с журналистами, на которой он говорит о повышении коммунальных тарифов в Украине. Причем об очень существенном повышении - сразу в два раза.Читать далее
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12.02.2021 12:04 Відповісти
Після слів "Об этом передает сегодня сайт dubinsky.ua", все зрозуміло...
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12.02.2021 12:28 Відповісти
Про что вы блеете?
"зилёная энергетика" - это забава богатых стран, которые переживают по поводу тесных клеток в курятнике.
ОТМЕНТЬ НАХ НЕМЕДЛЕННО!
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12.02.2021 12:23 Відповісти
І доплати Україні по Кіотському протоколу теж скасувати? Воно ж якось там одне з іншим з'єднано чи ні ? "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 5955
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12.02.2021 13:29 Відповісти
А при желании можно посчитать. Если ты сможешь откуда-то взять цифру на сколько украинская зилёная энергетика уменьшает выброс СО2. Соответственно берёшь цифру доплаты за зилёную и сравниваешь с потерей по Киотскому протоколу при её отмене.
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12.02.2021 17:02 Відповісти
Когда принимались эти законы и решения,то о чём думали и думали ли вообще,кроме собственной выгоды?Как это отменить,это всё равно,что банк отменит вам кредит и начнёт с сегодняшнего дня начислять вам пеню и штрафы.
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12.02.2021 15:30 Відповісти
От прошлых выплат уже не отвертеться. Речь идёт о том, чтобы хотя бы не создавать НОВЫЕ задолженности!
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12.02.2021 17:03 Відповісти
Ну чё, лошары "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 7262 "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 5209 "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 1799
"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 9701
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12.02.2021 12:47 Відповісти
Атомная энергетика при ЗЕбанде теперь не только выживает, она еще должна и содержать "зеленскую энергетику" Ахметова.
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12.02.2021 15:15 Відповісти
 
 