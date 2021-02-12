УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
10 036 67
Кравчук (545) Росія (47118)

Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що за часів свого президентства багато чого недопрацював.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

На запитання про те, що, на думку Кравчука, у ТКГ "не доробили", він відповів:

"Я 63 роки при владі… Я багато чого не доробив, я не міг тоді оцінити, маючи у ті часи доступ до Ленінської бібліотеки, маючи доступ до архівів, я не міг, не вистачило в мене можливо досвіду, можливо позиції, по-справжньому оцінити Росію, яка воює 150 років, і яка, крім тиску на інші країни, якщо вони забажають мати свою національну політику, крім тиску не робити цього, вони не знають іншого шляху. Перемовини для них — випадковість", — зазначив Леонід Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, а на відновлення буде потрібно понад $21 млрд, - Резніков

Глава Української делегації в ТКГ також розповів, що коли став головою Верховної Ради та президентом, "він не міг поставити питання так, як він ставить його сьогодні": "Дивитись на Росію не як перспективного партнера чи друга, а дивитись на Росію, як на країну, яка ніколи не погодиться із тим, щоб Україна була самостійною і незалежною".

"На жаль, я не зміг об’єднати політичні сили України, і жоден президент не зміг цього досягти, тому що Україна дуже строката, Південь, Захід, Схід… Коли у ВР сидить фракція, яка їздить до Москви консультуватись, як будувати своє життя, вибачте на слові… нам треба бути принциповими, а оцінки жорсткими і системними", — додав Кравчук.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Жаль поздно прозрел...
показати весь коментар
12.02.2021 11:56
+17
Врет деда. За сколько лет у власти, с доступом к секретным документам, он не мог не знать про кровавые делишки КПСС и КГБ. Просто было выгодно служить режиму. А когда режим пал, все были уже повязаны круговой порукой.
показати весь коментар
12.02.2021 11:59
+14
Старый корч начал мемуары уже писать? Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5564
показати весь коментар
12.02.2021 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старый корч начал мемуары уже писать? Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5564
показати весь коментар
12.02.2021 11:55 Відповісти
Жаль поздно прозрел...
показати весь коментар
12.02.2021 11:56 Відповісти
від розпачу, він повинен вчинити самогубство! розшукати САТАНУ, та головою об бойову частину, разів 5-7. а потім встигнути зробити заяву про тиск параші.
показати весь коментар
12.02.2021 12:22 Відповісти
Це добре, що нарешті дійшло, але, хто буде відповідати за помилки, які привели до фатальних наслідків?
показати весь коментар
12.02.2021 11:57 Відповісти
Никто, кравчук как флюгер: куда ветер дует, туда он и разворачивается. Был бы в Америке Трамп, риторика была б другая. На то он и приспособленец.
показати весь коментар
12.02.2021 12:08 Відповісти
Цього діда весь час викидають на смітник, а він кожного разу як фенікс перероджується з сміття.
показати весь коментар
12.02.2021 12:11 Відповісти
Але ці слова його - що росція - скажена помйка - це істина правда. А Кравчука - нехай судить Бог, час та історія.
показати весь коментар
12.02.2021 12:21 Відповісти
прозріння старого маразматичного пердуна, ідеолога компартії урср(
показати весь коментар
12.02.2021 11:57 Відповісти
Не прозрение, а приспособление. Привык колебаться вместе с линией партии. Зеля к Бадену в жопу пытается влезть, кравчук не может оставаться в стороне.
показати весь коментар
12.02.2021 12:10 Відповісти
Юрій Бутусов

13 год ·

11 февраля два наших солдата погибли от российских обстрелов на Донбассе.

В 9.15 году российский снайпер смертельно ранил солдата инженерно-саперного взвода 59-й бригады в районе села Зайцево.

А в 20.45 году под Новомихайловкой в битве с гранатометами, пулеметом и снайперами был убит воин 28 бригады.

Другие наши позиции также подвергались плотным обстрелам днем.

Очевидно, что такая активизация комбатантов - наглядная демонстрация российских командиров послам западных государств и Президента Украины, посетившего сегодня позиции украинских войск в Зайцево и Авдеевском районе.

Перемирия нет, противник активно применяет тяжелое оружие пехоты. Нет смысла реагировать на такие вещи убеждениями. Нужна эффективная тактика действий взамен. Тактика, которой нет.

Армия ведет войну хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых приказов, ни системного планирования действий на предрассудки и взамен. Да, наши дают ′′ ответ ′′ - но разве может быть эффективным, если его нужно спрятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что кто-то тут слишком воюет. Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий, основанный в первую очередь на его политической воле.

Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7481
показати весь коментар
12.02.2021 11:58 Відповісти
І на кого він тут такий схожий?
А, зрозумів. - На героя власної пародії на фільм "300 спаранців" - "300 єврейців".
показати весь коментар
12.02.2021 14:28 Відповісти
Кравчук, ты и сейчас не смог оценить. Россия воюет тысячу лет.
показати весь коментар
12.02.2021 11:58 Відповісти
Рюзьгє, пшел вон!
показати весь коментар
12.02.2021 12:02 Відповісти
Антон Дрозд, дрищ з Москви змінив призвище на Лістапад!))) затаілся, хітрій кацап!)))
показати весь коментар
12.02.2021 12:03 Відповісти
Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7063 пацак, ти такий кумедний)
показати весь коментар
12.02.2021 12:31 Відповісти
1000 років тому на мокшанських болотах на місці нинішньої мОскви квакали жаби.

А 300 років тому пєтька перший (колишній цар московії, яка до того була Улусом Джучі Золотої Орди) самозвано проголосив себе "всєросійським імператором", не пояснивши, скільки саме тих "росій" він мав на увазі.
Ви, тролі московитські, такі смішні! Коли ви надуваєте щоки, то стаєте схожими на вашу праматір - царівну-жабу. Це вона вас постійно душить заздрістю до всіх сусідів?
показати весь коментар
12.02.2021 14:23 Відповісти
Московия, Российская империя, СССР воюют всю историю своего существования. Не оценил правильно и до конца и сейчас.
показати весь коментар
12.02.2021 11:58 Відповісти
Врет деда. За сколько лет у власти, с доступом к секретным документам, он не мог не знать про кровавые делишки КПСС и КГБ. Просто было выгодно служить режиму. А когда режим пал, все были уже повязаны круговой порукой.
показати весь коментар
12.02.2021 11:59 Відповісти
Бо Кравчук і сам не сприймав нашу незалежність.
Тепер дід намагається влитись в струмок українства. Але я в його лукавство не повірю.
показати весь коментар
12.02.2021 11:59 Відповісти
Милая Ксения, ты права. Бывших КГБ-шников не бывает, из этого бизнеса не уходят - только вперёд ногами. Одни с почестями, другие в муках.
показати весь коментар
12.02.2021 12:08 Відповісти
От хвойда стара , прокинувся від сну а тут паРаша воює ! А що ж ти вчора блеяло , забув !?
показати весь коментар
12.02.2021 11:59 Відповісти
Сейчас это не суть важно. Принцип такой: Россия никогда не отвяжется от Украины. Все остальное -детали.
Ну а пока краткое содержание потужных потуг от клоуна(хотя лучше, если бы он тужился где-нибудь в другом месте) по пунктам:
E-F-G Нарушения избирательной кампании.
I. Нарушения при принятии законодательных актов, турборежим.
J. Широкое распространение коррупции.
п.38. Судебная система прогнила.
п.40. НАБУ работает хорошо.
п.41. Власть атакует антикоррупционные органы.
п.43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия.
п.44. Описание необходимых реформ судебной системы.
п.68. СМИ у олигархов.
п.82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил "оно ему надо"?.
п.91. Кумовство.
п.99. ЕС просит не убивать село.
п.115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
Завтра прочту полностью документ, наверняка еще и от себя чего добавлю, там много пунктов
показати весь коментар
12.02.2021 12:01 Відповісти
Тобі у пеклі це треба розповідати інструктор комунальний. Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 480
показати весь коментар
12.02.2021 12:02 Відповісти
Що ж ти, курва стара, почав тепер голову попелом посипати? За два роки просрати все, що було досягнуто, обісратись по вуха, щоб сьогодні заявити, що то таки кацапи винні? А ти, гнидо, 2 роки тому того не знав, разом зі Шмарклею Пуйлу в очко заглядали, вилизували його? А тепер як? Як повернути хоч би до того, що 2 роки тому було, як повернути втрачене, паскудо? А втрачено ох як багато: і території, і людські життя, і міжнародну підтримку і, що найстрашніше, віру людей, падлюко!
показати весь коментар
12.02.2021 12:02 Відповісти
Найкращий коментар. Щиро і відверто
показати весь коментар
12.02.2021 12:03 Відповісти
Чому я зараз не вірю Кравчуку. А все тому, що за каденцію Порошенка він не бачив російсько-української війни і головне загиблих українців
показати весь коментар
12.02.2021 12:02 Відповісти
Кравчучина вирішив з лаптів перевзутися у чоботи
надовго?
показати весь коментар
12.02.2021 12:04 Відповісти
Не смог когда-то оценить Россию/ Кравчук и Дарвин . "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. "/Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Кравчук о переговорах с людьми из ОРДЛО: "Я готов их слушать"/ Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук/ Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути- Кравчук/ Выполнить Минские соглашения невозможно, - Кравчук/ Кравчук: Перемирия уже нет.
показати весь коментар
12.02.2021 12:06 Відповісти
психологи называют этот состояние: "отстроченное понимание" или "задержка в понимании"..
Очень распространенное состояние!.. такое же распространенное как и герпес..
Миллионы людей живут всю жизнь в этом состоянии, а в конце жизни, говорят "Как я не понял сразу, что Россия это синоним слова "война", грабежи", "мародерство"?!.. Как я не понял сразу, что с Россией не возможно "дружить"?!
И вот этот старый пердун был 63 года во власти и управлял нашими судьбами..
А оказывается, Кравчук все 63 года был маразматиком и только сейчас начал прозревать..
показати весь коментар
12.02.2021 12:08 Відповісти
Сіндром "жирафа"?
показати весь коментар
12.02.2021 14:07 Відповісти
Если кто-то вдруг забыл.
Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 390
показати весь коментар
12.02.2021 12:08 Відповісти
Этот старый Кравчук, пердун, собирался есть кашу из одного котелка с врагами из ОРДЛО!!
показати весь коментар
12.02.2021 12:11 Відповісти
Вместе с сыпящимся песком пришло позднее раскаяние. Хотя, скорее всего, всегдашняя политическая игра на публику(в нужный момент) и лицемерие.
показати весь коментар
12.02.2021 12:11 Відповісти
Живу, слава Богу давно... Звичайно меньше чим Кравчук при владі, але для мене завжди кацапи були кацапами. Ніколи їх не поважав, але співіснувати приходилось. То в армії, то на роботі, сусіди були кацапами, то родичі або заміж за кацапа виходили, або одружувались на кацапці. Є й такі які і зараз живуть на козломордії. Нічого хорошого про кацапів в пам'яті не залишилось. Ні одного випадку де б я міг дякувати, або співчувати кацапам. Дуже гнилі люди. Є, правда серед них і такі собі пох**сти, але тільки до певного часу...
показати весь коментар
12.02.2021 12:12 Відповісти
На тот свет видимо собирается ,просит прощения за свои мерзкие делишки .
Очистится хочет....брр...
показати весь коментар
12.02.2021 12:17 Відповісти
Grey Goose, ти новенький подлякований бот, чи деактивований під проксі?
показати весь коментар
12.02.2021 12:23 Відповісти
"в ВР сидит фракция, которая ездит в Москву консультироваться, как строить свою жизнь, с позволения сказать" - а що "НЕ ТАК"? А сам Кравчук давно вийшов з цієї фракції?
показати весь коментар
12.02.2021 12:21 Відповісти
Не понял потому, что член той же комуняцкой банды, что и кремлевские террористы, ты один из них, но на поводке.
показати весь коментар
12.02.2021 12:21 Відповісти
тобто це старе чмо у компанії з вітьком медедчуком під гаслом НеТАК виборював для України незалежність від московії? ню ню
показати весь коментар
12.02.2021 12:24 Відповісти
прозрение на старости лет.
показати весь коментар
12.02.2021 12:27 Відповісти
Да все страны воевали. Египтяне, хетты, инки.
показати весь коментар
12.02.2021 12:30 Відповісти
придурок..,- минимум половина из них защищалась)))
показати весь коментар
12.02.2021 13:16 Відповісти
Естественно, если одни нападают, то другие защищаются. И наоборот.
показати весь коментар
12.02.2021 13:23 Відповісти
Він і досі хоче користуватися історією із "лєнінской бібліотєкі"? )))))))))))))
Життя людина прожила, а досі й не зрозуміла що москалі його дурили увесь цей час.
показати весь коментар
12.02.2021 12:55 Відповісти
Дайте діду пігулку, бо він вже не пам'ятає як його звати!
показати весь коментар
12.02.2021 13:02 Відповісти
Хамелеон может мгновенно менять цвет шкурки под окружающую обстановку.

Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6209
показати весь коментар
12.02.2021 13:12 Відповісти
Ну..уу...заметил правильно, только снова неправильно оценил. Россия всего лишь инструмент для сдерживания развития цивилизации. Просто примитивный агрессор. Он нужен этот рычаг давления, иначе мы с вами очень быстро окажемся на .....чужой! территории...на других планетах. Вот и вся кухня.
показати весь коментар
12.02.2021 13:16 Відповісти
150 років???
А 400 років не хочеш?
150 років московія лише чукчів завойовувала.
І так. В Україні критично мало людей знає справжню історію, а не радянсько-рашистські фейки.
Якби справжню історію знали всі, то в опіздіжопців взагалі не було би ніяких шансів.
показати весь коментар
12.02.2021 14:03 Відповісти
Аааа, так это не националисты-бандеровцы виноваты (ведь этот жираф которому на тредий день доходит, так думал)... Оказывается это эрефия - фашистское, террористическое государство быкует в регионе намного дольше чем 150лет...
Интересно, сколько еще чиновников-политиканов высшего госранга так же считают!?
показати весь коментар
12.02.2021 14:08 Відповісти
Каєшся, сволото комуністична? Запізно.
показати весь коментар
12.02.2021 14:39 Відповісти
-
Якщо паРашу (росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як вціліла після Другої світової війни. І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ".
І скоро вона буде як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська татаро- угрофінська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то Росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцянного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.
показати весь коментар
12.02.2021 14:59 Відповісти
Не смог оценить? Зато смог все семь лет гадить Пороху, которой сражался на всех уровнях за Украину ( дипломатическом, военном, внутреннем)!!! Как так получилось, что все боевые генералы на стороне Пороха, а вся мразь именно в партия , в которых "мир в глазах"...
показати весь коментар
12.02.2021 15:02 Відповісти
Він тому і пхав Зе у президенти, щоб власні помилки не так вражали на тлі невігласа
показати весь коментар
12.02.2021 15:23 Відповісти
А я не був при владі, але ніколи не сумнівався що кацапи це вороги України і їх всіх потрібно знищувати. Там немає хороших чи поганих, ворог є ворог і на цьому крапка.
показати весь коментар
12.02.2021 15:52 Відповісти
150 ,да у этог старого хрена ,или с памятью плохо ,или историю не читал ,лет 800 все время на кого то нападает😡
показати весь коментар
12.02.2021 16:53 Відповісти
Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять московия ни когда не была нам братской страной.Это агрессивная склонная к любой подлости империя у которой на уме одно грабить убивать расширять свою империю.И в свое время сделали большую ошибку избрав Кравчука в президенты который был пропитан той варварской идеологией.Тому і маємо те що маємо.
показати весь коментар
12.02.2021 17:04 Відповісти
Кравчук нарешті зрозумів, що таке Росія. Тепер черга Зеленського.Можливо, це його останній шанс...
показати весь коментар
12.02.2021 17:16 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
показати весь коментар
12.02.2021 17:51 Відповісти
150 ,да у этог старого хрена ,или с памятью плохо ,или историю не читал ,лет 800 все время на кого то нападает😡
показати весь коментар
12.02.2021 18:38 Відповісти
 
 