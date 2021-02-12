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Новини Політика України
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Бандера (191) Зеленський (17381) перейменування (502) пікет (322) протест (2247) Окружний адмінсуд Києва (377)

"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 12 лютого, активісти пікетують Окружний адміністративний суд Києва на знак протесту проти рішення про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Окружним адміністративним судом Києва проходить акція протесту проти рішення суду про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

Основна вимога мітингувальників до Президента України Володимира Зеленського закрити Окружний адмінсуд Києва.

Протестувальники розгорнули банер з написом: "Який на#уй Московський?". Також вони палили фаєри і озвучили свої вимоги в гучномовець.

Також читайте: Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує"

Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 01
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 02
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 03
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 04
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 05
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 06
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 07
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 08
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 09
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 10
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 11
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 12
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 13
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 14
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 15
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 16
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 17
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 18
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 19
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+102
Судді під час війни приймають політичні рішення на користь агресора і по наказу московського агента. Жесть!!!
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12.02.2021 12:00
+80
Все тому що. Зеленский: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована".
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12.02.2021 12:02
+67
"Хтось із "слуг" заявив, що вулиця імені Бандери розділяє українців.
Тобто, вони вважають, що вулиця Московська українців об'єднує." "Какой на#уй Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева - Цензор.НЕТ 2170

Слуги-манкурти.
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12.02.2021 12:04
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Свобода и Нацкорпус тянут лямку за всех патриотов. Остальные прячутся по диванах.
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12.02.2021 13:25 Відповісти
Ну так и в 14м было, что уж тут...
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13.02.2021 05:09 Відповісти
Єдиний маркер української ідентичності: - Бандера для вас національний герой? (для мене - національний герой однозначно). Якщо починається - "нє так всьо однозначно...", "да, но..." і інше - це маркер ворога української Nації. Стріляйте на звук. Бандера - національний Герой України !!!
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12.02.2021 13:27 Відповісти
союз "Общественный контроль и порядок" - що воно таке ?

Ніхто не цікавився - поцікавтесь Офіційний сайт )
Пустишка ! Ні статуту , ні керівництва/членів , ні контактів ...
Одне слово - "Рога та копита" !
І як могла така контора домогтися відміни рішення Київради "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 5989
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12.02.2021 13:29 Відповісти
Эти суки нам еще упорно и СУВОРОВА пытаются впарить. Этого Фельдмаршала геноцидов

Тем, кто не знает ничего, кроме восхищенных книжек и картины Переход Суворова через Альпы, сложно поверить, что Суворов был не только солдатом, но жандармом и карателем. Причем крайне жестоким и беспощадным.
И поэтому императрица Екатерина II и сменивший ее самодержец Павел I не раз использовали небрезгливого к чужой крови полководца для решения чудовищных задач.
В памяти белорусов живы воспоминания о замученных повстанцах, виселицах для участников национально-освободительного восстания под предводительством Тадеуша Костюшко, которого своим считают и белорусы, и поляки, оскверненных грекокатолических храмах и сожженных Библиях на белорусском языке.

Даже официальная энциклопедия Беларуси называет деятельность СУВОРОВА "кровавым подавлением".
Кстати, последние месяцы своей жизни Суворов провел именно в Кобрине, в чужой усадьбе, отобранной у прежнего хозяина, участника восстания против российской оккупации.
Также ему пожаловали более 13 тыс. крепостных крестьян "мужескаго полу", женщин тогда за людей не считали.
Уничтожение польского государства перед разделом между тремя империями - это тоже дело рук Суворова.
В 1794 году он взял штурмом предместье Варшавы - Прагу. Солдаты действовали согласно его приказу
Итог - более 16 тыс. зарубленных и расстрелянных защитников польской короны.
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12.02.2021 13:58 Відповісти
Так. Своє фельмаршальське звання суворов отримав саме за варшавську різанину.
А ще він улаштував геноцид ногайців.
То назрін він взагалі Україні здався?
Он у США та в Європі позбавляються пам'яток СВОЇМ ВЛАСНИМ діячам минулого, яких лише підозрюють у використанні рабів.
А нам московія навязує ЇХНІХ катів - і ми маємо це мовчки ковтати???
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12.02.2021 15:04 Відповісти
А еще Суворов приволок Е. Пугачева на казнь в Мацкву, где его и четвертовали. Четвертовали!!! И это в конце 18 века.
"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 3672
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12.02.2021 16:58 Відповісти
генералиссимус Суворов был упырём и кровавым карателем польского и беларуского народов. фельдмаршал Кутузов был махровым взяточником и педофилом, в период военной кампании 1812 года возившим с собой 13-летнюю крепостную девочку-наложницу, переодетую в мальчика-казачка...
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13.02.2021 00:02 Відповісти
Найти уродов и и опрылюднить все даные, если они сами "стесняются" это сделать
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12.02.2021 14:21 Відповісти
ГРОМАДСЬКА СПИЛКА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК
КОД ЕГРПОУ 39404717
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 22.09.2014
· УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 08.07.2014 - КЕРИВНИК
АДРЕС:УКРАИНА, 01010, МИСТО КИИВ, ВУЛИЦЯ ИВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФИС 100
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12.02.2021 19:46 Відповісти
ВИЗНАННЯ БАНДЕРИ - СВІДЧЕННЯ ЗРІЛОСТІ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ,
ЩО САМА ВИРІШУЄ, ЯКИХ ГЕРОЇВ ЇЙ ШАНУВАТИ І ЯКЕ МАЙБУТНЄ ЇЙ БУДУВАТИ.
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12.02.2021 13:33 Відповісти
"Слуга Враг народу"...
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12.02.2021 13:41 Відповісти
Герой України 20 січня 2010 року, «за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу», Президент України Віктор Ющенко присвоїв Степанові Бандері звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно).
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12.02.2021 13:50 Відповісти
Як відбувалось зросійщення України?
Жорстоко, криваво, через коліно - репресіями, в'язницями, депортаціями, катівнями, розстрілами.
Тому й не дивно, що тепер Україні важко позбутись цього вбитого у її тіло цвяха.
Як казав Воланд: "Подібне лікується подібним", але ми - не кацапи, але якщо ця злочинна влада буде продовжувати таке дике
знущання над птріотами Украіни , то будемо лікувати !
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12.02.2021 13:54 Відповісти
А шо под поляками кращє було б? Чи під турками? Українці ніколи не були самодостатніми і самоповажними.
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13.02.2021 10:21 Відповісти
Це - суддя Маруліна Любов Олександрівна, яка скасувала рішення Київської міськради про перейменування московського проспекту на проспект імені Степана Бандери. Ворога треба знати в обличчя

"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 597
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12.02.2021 14:03 Відповісти
кацапьё и их хАхлятско-малоросские подстилки отсосут, никакого масквабадскага проспекта в Киеве не будет.

Буде i надалi, як i тепер є, тiльки проспект Степана Бандери.
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Судді Окружного адмінсуду Києва знову проігнорували іспит у ВККС

Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках.

На іспит прийшли лише троє із 30-ти суддів: Тетяна Шейко, ЛЮБОВ МАРУЛІНА та Марина Бояринцева.
https://www.dw.com/uk
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12.02.2021 15:58 Відповісти
Почему все эти мрази прокремлевские такие "печальные рожами"?
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12.02.2021 17:29 Відповісти
Ну так кияне ви що не знаєте де вона мешкає? Або мені за 1000 км іхати треба?
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12.02.2021 18:30 Відповісти
Падаль!!!
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12.02.2021 20:21 Відповісти
Козломорда.
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12.02.2021 23:16 Відповісти
крашеная шалава неотличимая по своей подлой внешности от главной "шестовой" шалавы российского МИДа Маньки-облигации с прозвищем "Захарова"...
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13.02.2021 00:05 Відповісти
Увімкнув тільки що "Що там у кацапів". Здається на їхньому першому було включення на фоні ОАСК якогось мордорського гондона , який звіздів про шабаш неонацистів хаос в Україні і тд. Я не доганяю ситуацію в столиці. Там є адекватні люди поговорити з кацапурою? Ви уявляєте Миколу Вересня в москві з фразами :"путлер-*****", рассійский фашизм Ітд. Та його кацапомусорня загребла б в 5 секунд. В Києві кацапобидло почуває себе як дома. Це все жахливо.
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12.02.2021 14:15 Відповісти
Де зараз ви, кати мого народу? - писав Симоненко
Де? У владі, в окружному суді
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12.02.2021 14:18 Відповісти
"Зеленский закрой суд"

Зеленский - неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована
нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
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12.02.2021 14:37 Відповісти
...и - кагг глубако зашьел в тебья кадырка...
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13.02.2021 03:27 Відповісти
Переименование проспекта Степана Бандеры пытаются отменить уже не впервые.
25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
В то же время в декабре 2019 года Апелляционный суд отменил решение ОАСК и оставил в Киеве проспекты имени Бандеры и Шухевича.
Больше о:
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12.02.2021 14:25 Відповісти
Українській суд на боці ворога України.
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Однозначно!!!
Это не суд, это клуб врагов Украины
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12.02.2021 14:39 Відповісти
Це не клуб, а ставка резидентів кремля.
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12.02.2021 23:19 Відповісти
Якщо вже цей суд так прижився на українській землі, то його й треба називати, по суті: "Екзархат московського суда ім. фуйла в Україні".
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12.02.2021 14:47 Відповісти
Суд отменил переименование проспекта Бандеры и еще нескольких улиц и переулка в Киеве
ИСТЕЦ - ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК»



ГРОМАДСЬКА СПИЛКА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК
КОД ЕГРПОУ 39404717
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 22.09.2014

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
АДРЕС:УКРАИНА, 01010, МИСТО КИИВ, ВУЛИЦЯ ИВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФИС 100https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39404717/
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12.02.2021 14:53 Відповісти
"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 9533ну , якщо так нічого нема - пориємся по реєстрах !

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК"

"ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ"

Одна з його фірм ) -
03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, Офіс 43
Всього 505 суб'єктів за цією адресою "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 6714ліваки ? конвертцентр ? СБУ "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 28 ДПС У М. КИЄВІ "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 3014

та ще скільки у нас різних "силових органів" розвелося "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 6383
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13.02.2021 13:22 Відповісти
Судді Окружного адмінсуду Києва знову проігнорували іспит у ВККС

Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках.

На іспит прийшли лише троє із 30-ти суддів: Тетяна Шейко, ЛЮБОВ МАРУЛІНА та Марина Бояринцева.
https://www.dw.com/uk
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12.02.2021 16:08 Відповісти
Вопрос , - и вот нахрена они нам нужны ? Вся эта мерзопакость получает зарплату наверное не менее чем 100 тыс.грн. в месяц из наших же карманов . Украине содержать таких судей - никакого смысла в общем-то нет , один убыток и расстройство , дешевле сбросится для них на веревку и мыло.
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12.02.2021 23:38 Відповісти
Процесс о запрете Компартии Украины отложен на неопределенное время
Дело о запрете Компартии Украины (КПУ) отложено на неопределенный срок.

Кто затягивает суд


Первая часть этого прогноза сбылась:
СУДЬЯ ЛЮБОВЬ МАРУЛИНА ОТЛОЖИЛА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
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12.02.2021 16:10 Відповісти
Это та самия МАРУЛИНА, которая всячески затягивала процесс о запрете компартии Украины
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12.02.2021 16:19 Відповісти
Ці судді прцюють тільки за пєчєнькі Кремля, як і вся п ята колона України.
Пєчєнькі Кремля мабуть безперешкодно і масово попадають в Україну при Зе владі "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 7044
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12.02.2021 16:19 Відповісти
Это та самая Марулина, которая всячески затягивала суд о запрещении КПУ
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12.02.2021 16:24 Відповісти
Судді-кацапури,вони же скотиняки. Досудяться до гільйотини...
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12.02.2021 16:40 Відповісти
Судова реформа Зеленського,або що не так.. відео
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12.02.2021 16:58 Відповісти
Украинские "судьи" это позор нации и преступники отрабатывающие повестку "коллективного януковича" (ермак, портнов, татаров, н. влащенко(украина24), спивак, ОПЗЖопка И ПР.) их всех нужно судить, за коллаборационизм с оккупантом, -роSSией.
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12.02.2021 17:07 Відповісти
Голос еденицы тоньше писка! Кто его услышит? Разве жена и то, если не на базаре а близко.
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13.02.2021 10:32 Відповісти
ОАСК досудиться, і вже скоро, на мою думку!
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12.02.2021 18:08 Відповісти
Как называть улицы Киева решают киевляне. Для этого они выбрали мера и Киевраду и делегировали им защищать свои права.
Как может что-то решать за киевлян какая-то мутная спилка?!!!
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12.02.2021 19:48 Відповісти
Штурм Пра́ги - штурм русскими войсками под командованием А.В.СУВОРОВА
4 ноября 1794 года Праги, предместья Варшавы на правом берегу Вислы.
По некоторым оценкам погибло до 21 тыс. мирных жителей и солдат с польской стороны.
Фон Клуген вспоминал так:
наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени… офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие… У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, - и пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу.
. "Нет никому пардона!" - кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет ни пола…»
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12.02.2021 19:59 Відповісти
Другой участник штурма, Лев Энгельгардт, подтверждает резню:
«До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвлённые, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, монахов, женщин, ребят.
ПРИ ВИДЕ ВСЕГО ТОГО СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА ЗАМИРАЕТ,
А ВЗОРЫ МЕРЗЯТСЯ ТАКИМ ПОЗОРИЩЕМ
УМЕРЩВЛЁННЫХ ЖИТЕЛЕЙ БЫЛО НЕСЧЁТНО.»
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12.02.2021 20:03 Відповісти
После данных событий распространилось также немало страшных слухов. Петрушевский приводит один из них, согласно которому после взятия Варшавы Суворов якобы приказал отрубить кисти рук у 6000 польских шляхтичей.
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12.02.2021 20:17 Відповісти
После данных событий распространилось также немало страшных слухов. Петрушевский приводит один из них, согласно которому после взятия Варшавы Суворов якобы приказал отрубить кисти рук у 6000 польских шляхтичей.
СУВОРОВ ДОСТИГ ПОБЕДЫ ИЗ-ЗА НЕОБЫЧАЙНОЙ ЖЕСТОКОСТИ И ЧИСЛЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
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12.02.2021 20:18 Відповісти
И можно ли этого изверга ставить на одни весы с Бандерой?
Вот такие герои в Расее. В большинстве такие.
Хищные , жестокие имперцы.Которые жестокостью, обманом, хитростью, кровопролитием отбирали у людей земли для своей империи.
Расияне ими гордятся.
И очень стараются , чтобы у украинцев не было героев.
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12.02.2021 20:23 Відповісти
доки кацапи будуть каламутить воду в україні? свого часу порошенко зробив велику помилку, смикаючись між лібералізмом і жорсткою відповіддю внутрішнім ворогам, от тепер отримали результати на виборах і відповідно загрозу державності
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12.02.2021 20:24 Відповісти
В списках на выборы кроме Порошенка и Зюзи было еще человек 1оо, а вы выбрали худшего. Хотя бы тот же Кошулинський уж точно не был бы хуже.
Не надо кивать на Порошенко, он сделал все, что мог тогда сделать.И сделал бы больше , если бы его не грызли денно и нощно журнашлюхи и кацапы
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12.02.2021 20:47 Відповісти
еще было 37 человек в списке!!!
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12.02.2021 22:46 Відповісти
Белорусы нарекли Суворова палачом и превратили в вампира


В белорусском городе Кобрин активисты разместили на стенах военно-исторического музея имени Александра Суворова плакат, в котором полководец назван палачом и изображен в виде вампира.


Суворов - нелюдь и убийца наших предков! Его войска отобрали у беларусов свободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова. Об этом можно помнить!
Прославление палача - позор!
https://lenta.ru/news/2018/07/17/pala4/
Вот такой плакат висит в Кобрине.
А нам тут некоторые рассказывают про Бандеру.
Нужны ли нам в Украине улицы в честь расейских кровавых палачей?
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12.02.2021 20:40 Відповісти
этим курвам люди похер!
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12.02.2021 21:22 Відповісти
«Є ще порох у порохівницях? Чи не ослабла козацька сила?
Чи не гнуться козаки?» - «Є ще, батьку,
порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила; ще не гнуться козаки!»
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12.02.2021 21:28 Відповісти
Не пройшли оцінювання, не повинні працювати в суді.
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12.02.2021 21:40 Відповісти
Здається місцезнаходження цього суду доцільно перенести на Окружну дорогу.
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13.02.2021 08:06 Відповісти
Сепаров на нари!
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13.02.2021 08:21 Відповісти
А главсепаров?
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13.02.2021 12:20 Відповісти
За все несе відповідальність Зеленський який має повний вплив у всіх гілках влади... де ж ті ахтивісти що до попереднього преза защораз навідувалися нехай до зюзі завітають чи не проплатили олігархи?
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13.02.2021 12:31 Відповісти
Замість судді буде робот з інтелектом ?
"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 6603
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13.02.2021 13:59 Відповісти
"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 4871 Оригінал !
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13.02.2021 14:02 Відповісти
Навесні має бути Майдан
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13.02.2021 15:01 Відповісти
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