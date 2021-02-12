Дії окупантів можуть призвести до потрапляння радіоактивних викидів у води Донбасу, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН заявив, що окупанти не відкачують воду з радіоактивної порожнини, що утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Української делегації в ТКГ, Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи не тільки в зв'язку з забрудненням повітря і ґрунту, вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів. Про це заявив Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН.

"Нагадаю, що в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз розташована на тимчасово окупованій території Донбасу, радянським урядом був проведений ядерний вибух. Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню і в ґрунтові води. Майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води", - акцентував Леонід Кравчук.

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За його словами, внаслідок російської агресії МАГАТЕ з 2014 року не в змозі здійснювати перевірку зон на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал. Він додав, що Україна, незважаючи на зусилля, досі не отримала відповіді російської сторони на свій запит.