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Дії окупантів можуть призвести до потрапляння радіоактивних викидів у води Донбасу, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дії окупантів можуть призвести до потрапляння радіоактивних викидів у води Донбасу, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН заявив, що окупанти не відкачують воду з радіоактивної порожнини, що утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Української делегації в ТКГ, Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи не тільки в зв'язку з забрудненням повітря і ґрунту, вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів. Про це заявив Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН.

"Нагадаю, що в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз розташована на тимчасово окупованій території Донбасу, радянським урядом був проведений ядерний вибух. Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню і в ґрунтові води. Майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води", - акцентував Леонід Кравчук.

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За його словами, внаслідок російської агресії МАГАТЕ з 2014 року не в змозі здійснювати перевірку зон на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал. Він додав, що Україна, незважаючи на зусилля, досі не отримала відповіді російської сторони на свій запит.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Ты смотри как макарыч раздухарился, бесстрашный наш! Прям каждый день выдает на гора патриотические умозаключение. С чего бы это коммунистическая подстилка вдруг решил "защищать" Украину? Байден со звездулями нарисовался? Или чувствует , старый лис, чем закончится "правление" "величайшего" гундоса ? А от корыта уходить не хочется? Ни разу не верю этой продажной мрази.
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12.02.2021 12:35
+7
В систему подачі питної води. Так, шляхом прискореної еволюції та мутацій, з'явився всим відомий народ Домбасса.
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12.02.2021 12:41
+5
Та й "хер з ним"!!! Судячи з розташування забрудненої шахти, водостік направлений у бік Сєверського Дінця. Він, у середній і нижній течії, тече по території Росії... Самі напаскудили - хай самі і рятуються, якщо не хочуть потруїться...
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12.02.2021 12:57
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Вистава за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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12.02.2021 12:35 Відповісти
Ты смотри как макарыч раздухарился, бесстрашный наш! Прям каждый день выдает на гора патриотические умозаключение. С чего бы это коммунистическая подстилка вдруг решил "защищать" Украину? Байден со звездулями нарисовался? Или чувствует , старый лис, чем закончится "правление" "величайшего" гундоса ? А от корыта уходить не хочется? Ни разу не верю этой продажной мрази.
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12.02.2021 12:35 Відповісти
Ага, Фокина еще послушать бы, тот тоже свое мнение резко поменял? Продажные гниды, были и остались...
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12.02.2021 13:17 Відповісти
І знову якісь безіменні окупанти. І не дай Боже назвати цих окупантів російськомовними! Бо в російськомовних істерика, коли українці їх називають російськомовними.
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12.02.2021 12:36 Відповісти
То вони зляться шо їх називають мовними, а не ІзЬичнимі... Дії окупантів можуть призвести до потрапляння радіоактивних викидів у води Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7423
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12.02.2021 13:34 Відповісти
После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды.Источник: https://censor.net/ru/n3247566

У куда откачивали то?? В космос?? Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4946
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12.02.2021 12:37 Відповісти
В систему подачі питної води. Так, шляхом прискореної еволюції та мутацій, з'явився всим відомий народ Домбасса.
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12.02.2021 12:41 Відповісти
Донбасити,крисчане та загалом росєянє,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекціі!!! Істоти без рода та племені !!!)))
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12.02.2021 12:46 Відповісти
Вы притворяетесь или действительно не понимаете?
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12.02.2021 13:45 Відповісти
Воду откачивали из шахты, что бы грунтовые воды не поднялись к месту взрыва, и не вымывали радиоактивные материалы.
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Да пусть пьют бамбасцы, черпают двумя руками. Жалко что ли для "тамженаших людей" ?
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12.02.2021 12:44 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться вже цей фарс, коли смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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12.02.2021 12:51 Відповісти
Та й "хер з ним"!!! Судячи з розташування забрудненої шахти, водостік направлений у бік Сєверського Дінця. Він, у середній і нижній течії, тече по території Росії... Самі напаскудили - хай самі і рятуються, якщо не хочуть потруїться...
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12.02.2021 12:57 Відповісти
Ядерний вибух у 1979-у році в Донбасі?..Який лишився непоміченим навіть в часи незалежності?..Він згадав...Давайте і ми згадаємо дещо про того компартійного перекінчика і посадимо його для прикладу майбутнім керівникам держави...Хай здохне біля параші...
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12.02.2021 13:13 Відповісти
Похоже это только ты про яд. взрыв на шахте Юнком не знаешь.
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12.02.2021 13:26 Відповісти
І відповідальність за це на окупантах. І платити за ліквідацію наслідків повинні окупанти.
Хоча Бубачка так не вважає.
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12.02.2021 13:46 Відповісти
Раз в году все обещают.... обещают....
Я уже Проссеко давно приготовил.....
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16.02.2021 12:13 Відповісти
 
 