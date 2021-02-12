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Новини За кордоном
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Кремль (417) Лавров (1469) Пєсков (1443) Євросоюз (6990)

"На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі відреагували на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розрив країни з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в ході пресконференції.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ повинна бути готова до самостійності.

Пєсков відповів на питання, чи можливий озвучений Лавровим сценарій.

"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", - заявив прессекретар Володимира Путіна.

Він підкреслив, що РФ повинна бути готова національною інфраструктурою замінити все те, "чого нас можуть позбавити".

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"Ми повинні бути самодостатні... ми повинні бути готові національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство переважить, і подібні недружні прояви матимуть місце", - розповів прессекретар.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.

Так, у ЄС заявляли, що поки РФ не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

Як повідомлялося, в Євросоюзі заявляли, що відносини ЄС та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 6603
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12.02.2021 12:37
+16
Детки не очень хотят с Монако и Лондона в Сызрань переезжать? "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 7126
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12.02.2021 12:29
+12
безумие уже возобладало, просто оно (безумие) перекладывает проблемы с больной головы (головки) на здоровую.
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12.02.2021 12:27
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безумие уже возобладало, просто оно (безумие) перекладывает проблемы с больной головы (головки) на здоровую.
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12.02.2021 12:27 Відповісти
санкции полезны для росии, с какой стороны не посмотри
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12.02.2021 14:06 Відповісти
кому интересен бред Лаврова а кому и то что творят кварталовцы в Украине !!!
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 9660
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12.02.2021 12:29 Відповісти
Где это такие цены?
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12.02.2021 13:26 Відповісти
https://prom.ua/p1047070824-skviryanka-krupa-skviryanka.html?

https://prom.ua/p1170012853-skviryanka-krupa-skviryanka.html?

А такие варианты не подходят?
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12.02.2021 13:37 Відповісти
https://auchan.ua/krupa-grechnevaja-skvirjanka-800-g-215755/?

74,80 грн
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14.02.2021 07:40 Відповісти
Vony ********! "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9341
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12.02.2021 13:27 Відповісти
Нема таких цін, це якась лажа.
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12.02.2021 13:34 Відповісти
Висвітлюйте нижче, ніж 55 грн за кіло,
Адресу в студію!
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12.02.2021 14:28 Відповісти
...учись гуглом пользоваться... "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8829
Крупа гречневая Marka Promo 1кг
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12.02.2021 15:31 Відповісти
33-35гр. за 1кг.
Іншої ціни не бачив
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12.02.2021 15:39 Відповісти
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68 гривен
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14.02.2021 07:38 Відповісти
Детки не очень хотят с Монако и Лондона в Сызрань переезжать? "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 7126
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12.02.2021 12:29 Відповісти
придётся рано или поздно..
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12.02.2021 12:31 Відповісти
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 6603
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12.02.2021 12:37 Відповісти
все повторяться,такая же парадигма была и у сссрии ,чем все закончилось мы знаем - попутный им ......
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12.02.2021 12:29 Відповісти
рф встала с колен чи ще не?
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12.02.2021 12:31 Відповісти
начался газовый шантаж
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12.02.2021 12:31 Відповісти
Давно кацапия не жрала ножки Буша...
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12.02.2021 12:37 Відповісти
краще ягель...
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12.02.2021 13:01 Відповісти
И не будет!
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12.02.2021 15:34 Відповісти
руSSкая честь и доблесть...

Їх не можна пускати на будь-які змагання.
Нещодавно, росіянин Большунов на етапі Кубку світу в Лахті вдарив фінського лижника палкою, а потім в'їхав в нього.
Сьогодні - російська лижниця Фалєєва на молодіжному чемпіонаті світу збила чеську суперницю Терезу Беранову.
Дикуни.
В. Чилікін

Кацапській «спортсменці» за цю підлість додали до результату дві хвилини, в результаті чого вона стала останньою і втратила золоту медаль.
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12.02.2021 12:37 Відповісти
Сумасшедшие кацапитеки обвиняют всех вокруг в безумии, а с ними еще цацкаются, просят, озабочиваются.. Если взбесившаяся собака сорвалась с цепи, то поступают с ней как с бешеной.
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12.02.2021 12:39 Відповісти
безумие, таваристчь писюков, ужэ давно возоблодало! только вы этого не хотите видеть, как психбольной не видит своей болезни. и всем понятно почему не хотите. так нужно для сохранения власти кремлевской ОПГ
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12.02.2021 12:41 Відповісти
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 4182 Країна терорист. і окупант. "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 5773
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12.02.2021 12:45 Відповісти
параша: Да все будет ровно, эуропейские братья. Сейчас вам на счета поступит новая порция дензнаков и вы распахнете нам свои объятия.
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12.02.2021 12:52 Відповісти
назад к железному занавесу, ламповым телевизорам, коврам, дефициту и трудодням. нехай щастить.
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12.02.2021 13:21 Відповісти
в кремле, безумие давно возобладало. как и на всей территории параши.
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12.02.2021 13:21 Відповісти
Если российским политикам,олдигархам и чиновникам заморозить все счета за пределами России,а так же их недвижимость,то уже мождно рассчитывать на возвращение к ситуации 14 года.А если в россию депортиролвать всех членов семей российской власти,олигархов и отлучить РФ от всемирной системы банковских расчётов,то наворованные вагоны долларов для российской элиты можно будет применчять только в тайге для подоргревания чайника...Не для того эти тонны долларов наворовывались.Такие меры заставили бы Российскую Федерацию не только из Украины выйти,но из грузии,Молдовы,Сирии и Ливии..За жизнь нынешнего московского руководства от рук самих же его приближённых можно было бы не давать и копейки....Весь вопрос в воли стран западнорго содружэества..
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12.02.2021 13:22 Відповісти
И забором надо Рашку обнести
"На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 876
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12.02.2021 13:25 Відповісти
А потом залить бетоном!
Во аэродром отгрохаем!
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12.02.2021 15:32 Відповісти
Звонит жена мужу, который возвращается с работы на автомобиле.
- Дорогой, будь осторожен, на дороге которой ты едешь, какой-то придурок выехал на встречку и несётся как угорелый.
- какой нахрен один, тут их сотни этих придурков, выехавших мне навстречу.

так вот, этот водитель хорошо описывает рашку.
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12.02.2021 13:33 Відповісти
Безумие кого? Опять Письков пургу несет!
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12.02.2021 15:30 Відповісти
...бугага, эрэфия надеется наладить потребление памятников от якутского скульптора? "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2162
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12.02.2021 15:33 Відповісти
 
 