"На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі відреагували на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розрив країни з Європейським Союзом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в ході пресконференції.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ повинна бути готова до самостійності.
Пєсков відповів на питання, чи можливий озвучений Лавровим сценарій.
"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", - заявив прессекретар Володимира Путіна.
Він підкреслив, що РФ повинна бути готова національною інфраструктурою замінити все те, "чого нас можуть позбавити".
"Ми повинні бути самодостатні... ми повинні бути готові національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство переважить, і подібні недружні прояви матимуть місце", - розповів прессекретар.
Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.
Так, у ЄС заявляли, що поки РФ не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.
Як повідомлялося, в Євросоюзі заявляли, що відносини ЄС та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.
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