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мито (155) металобрухт (153) Каленков Олександр (97)

Експортне мито на металобрухт дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, скасовувати його не можна, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Експортне мито на металобрухт дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, скасовувати його не можна, - Каленков

Мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, його дію необхідно продовжити.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт нагадав, що в останні роки в Україні діяло експортне мито на металобрухт, що сприяло ефективній роботі підприємств металургійного комплексу. "Це дозволило зберегти десятки тисяч робочих місць, сотні мільйонів навіть мільярдів гривень надходжень до бюджету, тому дуже важливо зберегти це і надалі", - сказав Каленков.

Він підкреслив: Україні вкрай важливо займатися переробкою сировини самостійно і експортувати вже готову продукцію. Так, за його словами, держава отримує в десятки разів більше коштів до бюджету, якщо тонна металобрухту переробляється в сталь і експортується як готова металопродукція.

"Україна повинна проводити активну торговельну політику. Вона полягає в тому, щоб якомога більше стимулювати імпорт - завезення сировини в Україну, для того, щоб сировина перероблялася в Україні. І стимулювати, щоб сировина не вивозилася, не експортувалася з України як металобрухт. А перероблялася в Україні, і поставлялася вже готова продукція", - підсумував Каленков.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Тогда почему, если метталомом внутри страны стоит дешевле, чем на внешних рынках, Метивест продает метал внутри страны на 30-50% дороже, чем он продает его на экспорт в свои офшоры, экспортная пошлина сделала Ахметова богаче на один замок во Франции, а тех кто является собственниками металлолома, нищих которые его собирают и продают на приемки беднее... так о какой пользе, ты продажная ахметовская с#ка рассказываешь?..
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12.02.2021 12:38
+1
Так вот же как раз вопрос в том, чтоб не вывозить металлолом, а использовать тут как сырьё.
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12.02.2021 15:32
+1
серьезно то есть плевать на тысячи украинцев которые останутся без работы, я даже фамилию эксперта не смотрел, а то что может случится по факту, если эти "слуги" в очередной раз все просрут, мало уровня безработицы вы мне скажите?!
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12.02.2021 15:34
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Тогда почему, если метталомом внутри страны стоит дешевле, чем на внешних рынках, Метивест продает метал внутри страны на 30-50% дороже, чем он продает его на экспорт в свои офшоры, экспортная пошлина сделала Ахметова богаче на один замок во Франции, а тех кто является собственниками металлолома, нищих которые его собирают и продают на приемки беднее... так о какой пользе, ты продажная ахметовская с#ка рассказываешь?..
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12.02.2021 12:38 Відповісти
Это смешно. С чего это вдруг в Украине металлолом дешевле?)) Вон спросите Интерпайп, который просто загибается из-за дефицита металлолома и из-за завышенных цен. Их спасает тупо то, что в последние годы УЗ начала потихоньку выкидывать лоты с ломом на рынок, что несколько снижает цены.
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12.02.2021 15:31 Відповісти
Если ваши утверждения и верны, то причину я вам обьясню на примере. Все что мы подаем на экспорт всегда дешевле аналогов в стране. Иначе никто у нас ничего не купит. Так вот давно повелось. Можете эту тенденцию проследить на зерновом рынке или взять ту-же электроенергию. Сравните тарифы для населения с ценой экспорта за границу. Вы будете неприятно удивлены.
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12.02.2021 20:14 Відповісти
Якщо хочете бути колонією то брухт і ліс це якраз її активи.
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12.02.2021 13:08 Відповісти
Так вот же как раз вопрос в том, чтоб не вывозить металлолом, а использовать тут как сырьё.
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12.02.2021 15:32 Відповісти
Так я об этом и толмачу. Только колонии вывозят сырье в метрополии.
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12.02.2021 15:43 Відповісти
А тут как ни крути, а мы уже давно колония и все дальше стремимся укрепиться в этом статусе. Электричеством торгуем с Европой по бросовой цене и в то-же самое время производим веерные отключения. Это как назвать? Лес вывозим эшелонами, чтоб потом вернуть его себе в виде тары под овощами и бухлом.)))
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12.02.2021 20:18 Відповісти
Вы правы, но поскольку диагноз поставили то есть шанс вылечится, правда очень небольшой..
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12.02.2021 20:20 Відповісти
Єксперт мразота росіянська яка на ахметку працюе
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12.02.2021 13:11 Відповісти
серьезно то есть плевать на тысячи украинцев которые останутся без работы, я даже фамилию эксперта не смотрел, а то что может случится по факту, если эти "слуги" в очередной раз все просрут, мало уровня безработицы вы мне скажите?!
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12.02.2021 15:34 Відповісти
В некоторых странах не то, что пошлина на вывоз, там тупо бан, т.е. нельзя вывезти металлолом ни при каких условиях. В нашей стране это необходимость, ибо у нас продуцируется очень мало металлолома из-за низкого потребления.
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12.02.2021 15:28 Відповісти
вот и посмотрим, как отреагирует власть, важно ли им чтобы у их народа была работа постоянная и оплачиваемая, либо только собственные интересы на первом месте
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12.02.2021 15:33 Відповісти
Нашим властям экспертные мнения и заключения до одного места. Никто из власти и не думает работать на страну и ее благо. Все "туристы"-временщики. И это повторяется уже не первый год. Результаты уже давно видны даже тем, кто далек от экономики и политики.)))
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12.02.2021 20:20 Відповісти
 
 