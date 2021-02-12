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Донбас (21733) перемир'я (779) Арестович Олексій (372)

Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі:

Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в мінській ТКГ Олексій Арестович розповів, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі.

Про це Арестович повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами радника голови ОП, ввести перемир'я вартувало великих зусиль.

"І скасувавши, ввести знову буде вартувати ще більших", - додав Арестович.

"Збереження де-юре "режиму припинення вогню" не перешкоджає адекватним діям ЗСУ у відповідь на вогонь противника - достатньо почитати зведення з боку РФ, щоб наочно переконатися, що окупантів гине не менше, якщо не більше", - підкреслив спікер делегації в ТКГ.

Також читайте: Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі

Крім того, Арестович підкреслив, що сторона, яка перша вийде з режиму припинення вогню, налетить на гостру і неприємну реакцію світової спільноти.

"Міжнародні відносини працюють так, подобається нам це чи ні, що вітають і допомагають тому, хто робить сильні кроки в бік примирення, санкції ж і погіршення відносин падають на голову того, хто працює на ескалацію, в чому РФ вже багато разів мала можливість переконатися, і найближчим часом зможе переконатися ще раз", - пояснив він.

Також Арестович розповів, чому необхідно зберегти перемир'я: "Тому, що так ми вирішуємо три великі завдання:

- зберігаємо життя наших військових. Вихід з режиму - ескалація бойових дій, 15-20 убитих щомісяця. За що платити таку ціну? За фронт, який стоїть на місці? Так він і так стоїть на місці, що з режимом, що без. Тільки з режимом, ціна цього стояння набагато менша;

- зберігаємо життя мирних українських громадян по обидва боки фронту;

- підтримуємо і підсилюємо підтримку України міжнародними партнерами".

Читайте: Україна не виходить з перемир'я, щоб не втрачати інструмент впливу на РФ у переговорах, - Гармаш

"Ми дуже добре знаємо, що ми робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика. А варіанти у нього два:

- виконати міжнародні угоди і забратися з території України;

- подальша ізоляція і економічне падіння, в перспективі - стагнація і внутрішні бунти", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+69
Та да, это же не Арестовича каждый день хоронят, все идет по плану.
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12.02.2021 12:35
+25
А может выставить на бруствер ЗЕ и Арестовича, шоб кацапские снайперы по ним стреляли?

Хай своими сиськами защищают "перемирие".
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12.02.2021 12:37
+25
Ох і паскуда ж. Ми реально бачимо куди ви ведете Україну.
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12.02.2021 12:38
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Гарна позиція, та в діях урядовців зовсім протилежне, які санкції вводить влада України проти дєрзкого мішкі?
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12.02.2021 13:18 Відповісти
Десяток продажних арестовичей, не коштує життя одного українського бійця...
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12.02.2021 13:23 Відповісти
Золотые слова
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12.02.2021 20:05 Відповісти
свежо пердание арестовича, но серет он явно с трудом.
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12.02.2021 13:23 Відповісти
"Сусанін" Арестовіч проводив наших розвідників у сірій зоні, вони загинули, а Арестовічу - нуль шкоди. Не став би вірити такому "провіднику".
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12.02.2021 13:24 Відповісти
"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет,- международные отношения работают аналогично этому- если зеленым арестовичам нравится черная икра и виски ,но им предлагают ежедневно кушать "глаза тюльки" и шмурдяк,и почему арестовичи Украине предлагают "тюлькины глаза и шмурдяк??? Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика" - Цензор.НЕТ 4524
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12.02.2021 13:38 Відповісти
Ага...Арестович особисто подзвонить Байдену і той шугане кацапню ядрьоною зброєю.

За недотримання режиму припинення вогню. Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика" - Цензор.НЕТ 969
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12.02.2021 13:55 Відповісти
Нихера себе,прям как конь Македонского полководец!
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12.02.2021 13:57 Відповісти
Синонимы к слову дерзкий - о великий и магучий язык рашистов !!!

- смелый, резкий, грубый, героический ,мужественный, не робкого десятка ,храбрый ,оскорбительный ,отважный доблестный, бесстрашный!!!
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12.02.2021 14:02 Відповісти
Кроме того, Арестович подчеркнул, что сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.

ДЕРЗКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИСИ ОДНАКО!
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12.02.2021 14:05 Відповісти
ввести перемирие стоило больших трудов????
каких? наши перестали стрелять - это большие труды??? один дебильный приказ и фсё...
те суки ведь не перестали.... так каких больших трудов это стоило???? лядь!
тем более, что без толку (прогинаетесь-пригинаетесь-умничаете-трепитесь....а воины гибнут ! какое ж это прекращение огня????)
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12.02.2021 14:12 Відповісти
Заяви балаболок і клоунів пригодні тільки для українських гнид і малоросів.
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12.02.2021 14:12 Відповісти
"Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика", але, на жаль, по трупах українців!
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12.02.2021 14:14 Відповісти
РФ загнала зелену владу у цуцванг.
Як кажуть, і коню видно, що перемир'я нема,
що переговори нічого не дають.
А признатись лох, що він таки лох не

може. Або через дурість свою, або його тримають з РФ компроматами.
От і гинуть воїни за нізащо.
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12.02.2021 14:21 Відповісти
Медведь очень глупое и непредсказуемое животное.Загонять его куда то не совсем логично.Лучше обстреливать издалека пока не издохнет.
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12.02.2021 14:31 Відповісти
Пані Люся, за фактами цей "ведмедик" керує ЗЕкомандою.
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12.02.2021 14:34 Відповісти
арестовіч, закрий вже свій поганий рот!!!! хвати лизати зад зєлєпукіним!!!!!!!!
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12.02.2021 14:36 Відповісти
арєстовічь це той чувак, який задля того аби покарати свого гвалтівника, намаже собі одне місце вазеліном і розсуне сідниці поширше.
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12.02.2021 14:55 Відповісти
Невже ще хтось досі вважає, що "у питання Донбасу немає військового рішення"?
На жаль, в найближчому майбутньому це питання можна вирішити лише саме так - силою.
Справа в тім, що запоребрикові не розуміють нічого іншого, окрім сили. На їх підарасячу думку лише сила заслуговує поваги. Лише той, хто сильніше, є і може бути правим. Вся кацапська історія є свідченням того, що на тамтешніх землях населення споконвіку привчали вклонятися перед тим, хто міг наваляти ******. І боронь Боже засумніватися в тому, що барин/цар правий.

Хтось може заперечити. Мовляв, а де це відбувається інакше?

Принципова відмінність полягає в тім, що з часів, коли все вирішувала фізична чи віськова сила, розвинуті країни прийшли до такого явища, як верховенство права. І тепер правий не той, у кого кулаки більші чи в руці ломака, а той, хто дотримується закону.
На даль, історичний розвиток в сенсі закону та права оминув кацапщину. Там й досі шанують лише того, хто здатен вбивати та красти.


Звісно, можна запастися терпінням та почекати "поки річка пронесе повз тебе труп твого ворога". Але ж, навіть попри перемир'я, наші хлопці все одно гинутимуть від рук російських снайперів.
Тож лишається визначитись - чи в змозі Україна вже зараз використати ВСУ для того, аби вся ця кацапська сволота або назавжди полягла в сепаратистських окопах лугандону, або ж накивала п'ятами додому - в клятий мордор. І дай Боже, аби нам вистачило всього, що потрібно для перемоги якомога скоріше.
Слава Україні.
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12.02.2021 15:02 Відповісти
Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика" - Цензор.НЕТ 9486
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12.02.2021 15:10 Відповісти
"-Ну і умний! - Аж страшно!" (с)
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12.02.2021 15:20 Відповісти
Ага, розумний, тільки срати не проситься)
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12.02.2021 19:04 Відповісти
Мудила, а не отменяю перемирие нельзя уродов кацапских *******? Адрестовича - в "перемирный" окоп!
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12.02.2021 15:24 Відповісти
"кремлевского мишку" - мило к врагу обращается Арестович, как коллаборант. Почему не "противного кремлевского мишутку"?
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12.02.2021 15:27 Відповісти
Арестович - представник РФ в групі.
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12.02.2021 15:37 Відповісти
судя по комментариям, делаешь вывод, что из порохоботов можно создать отдельную штурмовую дивизию и пустить их на освобождение Донецка и Луганска и каждого наградить орденом с профилем Петра Алексеича.))))
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12.02.2021 16:00 Відповісти
А зебіли в цей час будуть вимагати в уряду знизити тарифи?Таке відчуття, що громадянами Укпаїни є тільки порохоботи, зебіли просто *население*!
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12.02.2021 19:59 Відповісти
сидоренко а ты поц хотелбы чтобы были только зеленые тв....ри вроде тебя.
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12.02.2021 20:05 Відповісти
Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/n3247575

Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика" - Цензор.НЕТ 3970
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12.02.2021 16:20 Відповісти
Почитайте полностью и поймете, почему цензор обрезал

Статья
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12.02.2021 16:29 Відповісти
Забрехался Арестович в конец.
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12.02.2021 16:51 Відповісти
1. Аристович, либо идиот, либо прикидывается таковым. РуSSня ежедневно убивает наших воинов, какое нах.. перемирие? Ты, тварь это скажи матерям погибших воинов!
2. Почему на заседания ТКГ присутствуют донецкие террористы со своими тряпками? Это преступление против Украины, легализовывать этих бандитов.
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12.02.2021 16:54 Відповісти
"сильні кроки в бік примирення" это когда наших бойцов совершенно безнаказанно каждый день убивают?
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12.02.2021 17:07 Відповісти
Минуточку!
""Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения" - это что получается?
Что Петя был прав с минскими соглашениями?
Ты советник офиса какого презедента?
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12.02.2021 17:22 Відповісти
Декілька разів слухав Арестовича на Укрлайф : фантазер та барін , одного разу цілу годину колупався зубочисткою у роті ! таке паскудство і зневага ! а що до загибелі наших воїнів , це ж могли щє 5 років тому почати відбудовувати лінію контролю , як у Ізраілі : автоматичне стереження за кордоном і відкриття кулеметного вогню та стрільба з гранатометів + контроль з повітря .... а солдат - оператор сидить у теплому контейнері на контролі ... населення з сіроі зони треба було б примусово вивезти - шпигуни та головна біль для ВСУ ... моя думка , нема кого називати українцями бо служать у бандах , вони голосували , а потів 7 років жрали рузьку баланду по ТВ , від"окремитись від цієї зарази , а коли настане час повернути разом з землями , які рашка захопила на протязі 1920 - 1926 років ( а це аж до Дону )
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12.02.2021 18:02 Відповісти
Не знаю, вы как хотите, но я за 1 час интервью Арестовича беру столько информации, которую нужно было бы часов пять из других источников выискивать. И его еще никто не смог поймать за руку на том, что он выдавал необъективную информацию. По крайней мере тут на Цензоре вся критика сводится к "Люсечка-Лусечка" и просто другие нехорошие слова.
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12.02.2021 18:03 Відповісти
Зачем его ловить, если он сам себя поймал многократно. Один из недавних случаев, когда якобы "ветераны ато митинговали под домом Порошенко", а на деле проплаченные студенты потоптались под магазинчиком. Аферистович тогда поставил личный рекорд по числу переобуваний в прыжке.
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12.02.2021 23:40 Відповісти
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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12.02.2021 18:03 Відповісти
і цікаво де він посилення санкцій побачив?
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12.02.2021 19:03 Відповісти
И за какую линию фронта этот твой арестович разведчик подпольный ходил разве что с кивой вагоны с контрабасом обелечивал ,подставь голову сволочь а то мы знаем чтоь делаем, мутная тварь
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12.02.2021 19:53 Відповісти
Такие твари фсбешные типа арестовичей ,ермаков и прочей зеленой шелупени просто сдают Украину.
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12.02.2021 20:01 Відповісти
Израиль. Перемирие.
Но. За одного убитого снайпером нашего военнослужащего , ... ровняем с землей все, что в радиусе 5км.
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12.02.2021 20:19 Відповісти
а шантеклер таки не вводить антиснайперські групи - займається барижництвом на авіаційних перевезеннях, другий корнет отлетаев в індії оспівує крішну, забороняє стріляти, а люська оспівує п еремир"я. Товариство або імбецилів або просто агентів "вліянія" однак вони, прийде час, всіх убитих згадають поіменно. Хіба це офіцери -це кремліські курсанти, тільки вміють гадити.
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12.02.2021 21:11 Відповісти
заводите по трупам украинских ребят, почти ежедневно погибающих от снайперов "дерзкого кремлёвского мишки?"....может ты сам возьмёшь на себя роль мишени?
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12.02.2021 21:26 Відповісти
Арестович вызывает доверия всё меньше. Хорошо подготовленная кремлёвская закладка.
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12.02.2021 21:54 Відповісти
"налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового" -- ЧУШЬ от арестовича

У страны оккупирована территория, все на стороне защищающих себя.
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12.02.2021 22:19 Відповісти
Арестович, как самый хитрый и опытный стратег, хочет лично голыми руками медведю засунуть шишку в зад !! Вот че ОНО ! Посмотрим! Посмотрим!
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12.02.2021 22:23 Відповісти
Все мирные переговоры нужны России только как передышка перед новым наступлением.
Генерал Маннергейм
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
В войне не бывает второго приза для проигравших.
Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
На войне всякая идея человеколюбия - пагубное заблуждение, нелепость.
Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
Карл Клаузевиц
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12.02.2021 22:43 Відповісти
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций.
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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12.02.2021 23:10 Відповісти
Всего за январь 2021 г. Обстрелов 430 Ранено 21 Убито 2
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12.02.2021 23:28 Відповісти
Арестович О Зеленском: Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
11 Декабря, 2019
УУУУ. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ.
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических представлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».


https://puer-press.org.ua/?p=8020
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12.02.2021 23:49 Відповісти
Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
А олигархи ***… пардон, используют такого же, как они, простого парня из народа, так же как ***… пардон, используют народ.
- Я, грит -, пришел, на переговоры тет-а-тет, а их там - семеро!..
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12.02.2021 23:51 Відповісти
Надувала гадюка жабу через соломинку: Золотое, Нацкорпус, хрюшки, дело Шеремета».
Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
А учеба… ведь можно и плохому научиться.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
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12.02.2021 23:52 Відповісти
«Сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.»
А именно озабоченность штоль?
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13.02.2021 01:26 Відповісти
шо та много стало люси, ни дня без его выхлопа.
дубина бы ему все обьяснил за его рот, но нет уже дубины, ушел, занят очень....
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13.02.2021 07:09 Відповісти
Арестович - российский "агент-громоотвод".

Его задача - отшивать, отмазывать, сглаживать углы, защищать, формировать общественное мнение и тп, попутно пропагандируя дебильный "пятый проект" - тот же русский мир, но в профиль, проект о присоединении России к Украине, если не получается по-другому...
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13.02.2021 11:02 Відповісти
Сусанины с зелей вместе,***.Ь...
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13.02.2021 12:04 Відповісти
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