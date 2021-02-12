Арестович пояснив, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі: "Знаємо, що робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика"

Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в мінській ТКГ Олексій Арестович розповів, чому Україна не скасовує перемир'я на Донбасі.

Про це Арестович повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами радника голови ОП, ввести перемир'я вартувало великих зусиль.

"І скасувавши, ввести знову буде вартувати ще більших", - додав Арестович.

"Збереження де-юре "режиму припинення вогню" не перешкоджає адекватним діям ЗСУ у відповідь на вогонь противника - достатньо почитати зведення з боку РФ, щоб наочно переконатися, що окупантів гине не менше, якщо не більше", - підкреслив спікер делегації в ТКГ.

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Крім того, Арестович підкреслив, що сторона, яка перша вийде з режиму припинення вогню, налетить на гостру і неприємну реакцію світової спільноти.

"Міжнародні відносини працюють так, подобається нам це чи ні, що вітають і допомагають тому, хто робить сильні кроки в бік примирення, санкції ж і погіршення відносин падають на голову того, хто працює на ескалацію, в чому РФ вже багато разів мала можливість переконатися, і найближчим часом зможе переконатися ще раз", - пояснив він.

Також Арестович розповів, чому необхідно зберегти перемир'я: "Тому, що так ми вирішуємо три великі завдання:

- зберігаємо життя наших військових. Вихід з режиму - ескалація бойових дій, 15-20 убитих щомісяця. За що платити таку ціну? За фронт, який стоїть на місці? Так він і так стоїть на місці, що з режимом, що без. Тільки з режимом, ціна цього стояння набагато менша;

- зберігаємо життя мирних українських громадян по обидва боки фронту;

- підтримуємо і підсилюємо підтримку України міжнародними партнерами".

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"Ми дуже добре знаємо, що ми робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика. А варіанти у нього два:

- виконати міжнародні угоди і забратися з території України;

- подальша ізоляція і економічне падіння, в перспективі - стагнація і внутрішні бунти", - підсумував він.