Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО
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Учора ввечері в результаті ворожого кулеметного вогню на Донбасі загинув Владислав Лященко 1996 року народження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення 28 ОМБр в соцмережі "Фейсбук.".
"Війна триває...Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але нажаль війна знов обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження, загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті. Висловлюємо щирі співчуття родині Владислава та помстимося за кожного нашого воїна, які ціною власного життя оберігають мирне небо для кожного українця. Спочивай із миром Влад...", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Світла пам'ять загиблому воїну..
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...
Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
то українська історія вже очиститься
Но как вы собираетесь отомстить, если вам запрещают стрелять и дают за это премии?!
Тоскливо, но похоже дежурные слова...
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Ще двоє зразу!..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
Спочивай з миром, синку....
Як ганебне, недостойне, цинічне, підпе знущання.
Горіть у пеклі russische schweine!
ПОРА САМИМ ВРІЗАТЬ ГАНДОНАМ МОСКОВИТСЬКИМ ПО ЗУБАХ З УСІЄЇ СИЛИ ! ДЕ ЦЕЙ ПРЕЗІДЕНТ ХЕРОВ !?????
Отомстим! У руSSни должна гореть земля под ногами по всему миру.
Хитрожопые неукраинцы (Пеця,Зебил) рулят страной.
Это нормально, панове???
без захисту, без майбутнього. де жостка відповідь лугандону? де жосткі дії щодо жопоблока, який обіцяв ускладненя на фронті після закриття їхніх помийок? де щонайменше співчуття від такзваного головнокомандуючого
еще одну жизнь кацапы забрали