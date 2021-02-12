УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14477 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
19 649 51
смерть (6550) Донбас (21733) військовослужбовці (3941) операція Об'єднаних сил (4158)

Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Учора ввечері в результаті ворожого кулеметного вогню на Донбасі загинув Владислав Лященко 1996 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення 28 ОМБр в соцмережі "Фейсбук.".

"Війна триває...Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але нажаль війна знов обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження, загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті. Висловлюємо щирі співчуття родині Владислава та помстимося за кожного нашого воїна, які ціною власного життя оберігають мирне небо для кожного українця. Спочивай із миром Влад...", - сказано в повідомленні.

Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 01

Як повідомлялося, вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнки від пострілу снайпера ЗС РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

Читайте: Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
Світла пам'ять загиблому воїну..
показати весь коментар
12.02.2021 13:05
+53
Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
показати весь коментар
12.02.2021 12:57
+45
НужнА простА пєрєстать стрелять...
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...

Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
показати весь коментар
12.02.2021 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-моему, ЗНАТОКИ хотят завести "дерзкого кремлевского мишку" на кладбище наших Героев-защитников, только вряд ли это произведет на него впечатление и что-то изменит. Ну разве что, по своему обычаю, "мишка" захочет "повторить" и расширить территорию этого кладбища.
показати весь коментар
12.02.2021 13:32 Відповісти
Путин, чтоб ты сдох.
показати весь коментар
12.02.2021 14:42 Відповісти
"Ермак признал, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, однако, по его словам, руководство страны сделает все необходимое, чтобы основные принципы этих договоренностей были Украиной выполнены. "
показати весь коментар
13.02.2021 07:57 Відповісти
На самом деле ***** нужно пожелать длинной жизни и такого же длинного президентства. Причина: никто так много не сделал для развала и ослабления РФ как *****. Представь, сейчас вместо ***** станет Навальній или х.з. кто еще. С РФ сразу снимут часть санкций авансом, до деоккупации Крыма или Донбасса. А ведь для ВСЕХ русских Крым єто не бутерброд.
показати весь коментар
13.02.2021 08:08 Відповісти
Українські військові вогонь на придушення расiського ворога не відкривають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф.
показати весь коментар
12.02.2021 14:11 Відповісти
Завданням таких урядів як парашенко і зеленський стоїть знищення слов"янської нації і доведення населення країни Україна до 15-20 млн. Мають залишитися лише раби для чорнових робіт. Про це ще в 2004 році писала газета". Персонал Плюс" Читайте статті Миколи Сенчена, Андрія Головатого, Юрія Шилова, книги харківського єврея Едуарда Ходоса. Не дивуйтеся діям влади, вона не для захисту народу України, а для його знищення. Всі ці президенти йдуть" широким фронтом" по програмі знищення нації. Це так званий безвіз, це реформи медична, пенсійна, освітня і їм подібні.
показати весь коментар
12.02.2021 21:23 Відповісти
А що краще -- заплатити штраф чи загинути, як тварина?
показати весь коментар
13.02.2021 07:14 Відповісти
Весной 2014 года, крымчане, позвавшие на украинский полуостров «Русско-бурятский мир», дружно кричали на Графской пристани в Севастополе: «Хохлы! Сдохнете от холодомора!». Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
показати весь коментар
12.02.2021 14:13 Відповісти
Вообще-то у Стаса было ранение головы. Его русский убил на лестничной площадке выстрелом в спину, когда Стас поднимался по леснице. Нигде не пиши "расийский солдат", пиши РУССКИЙ СОЛДАТ. Так будет правильно.
показати весь коментар
13.02.2021 08:22 Відповісти
Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
показати весь коментар
12.02.2021 12:57 Відповісти
А ворье в тылу набивает карманы...
показати весь коментар
12.02.2021 12:58 Відповісти
Так "баригу" який "наживався на війні" скинули!! В чому проблема ви ж вибрали "простого хлопця із народу"!!??? Ну ну... ще три роки попереду..
показати весь коментар
12.02.2021 16:54 Відповісти
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
Світла пам'ять загиблому воїну..
показати весь коментар
12.02.2021 13:05 Відповісти
НужнА простА пєрєстать стрелять...
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...

Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
показати весь коментар
12.02.2021 13:06 Відповісти
Саме вчора він знову заявив, пряма цитата: "Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити". ???
показати весь коментар
12.02.2021 14:04 Відповісти
думаю, що коли воно накінець здохне,
то українська історія вже очиститься Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 4988
показати весь коментар
12.02.2021 16:06 Відповісти
Это очень благородно, обещать отомстить за товарища.
Но как вы собираетесь отомстить, если вам запрещают стрелять и дают за это премии?!
Тоскливо, но похоже дежурные слова...
показати весь коментар
12.02.2021 13:10 Відповісти
Все пройдет, и это тоже.
показати весь коментар
12.02.2021 13:13 Відповісти
***
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Ще двоє зразу!..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..

У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались

І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
показати весь коментар
12.02.2021 13:18 Відповісти
Dyakuyu ,V.Shev4enko.
показати весь коментар
12.02.2021 13:22 Відповісти
Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 3222
показати весь коментар
12.02.2021 13:20 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 6950
показати весь коментар
12.02.2021 13:20 Відповісти
Боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
показати весь коментар
12.02.2021 13:23 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
показати весь коментар
12.02.2021 13:24 Відповісти
вчера министр обороны выдал тираду : " .. перемирье длиться около 200 дней и наши потери уменьшились многократно , поэтому враг не дождется , что бы мы отвечали на его провокации " !!! (новости ICTV вчера ) .... прости сынок , но твоя жизнь оборвалась не на войне , а все го лишь на провокации .. как и тех что погибли до тебя... как нормальному уму понимать и принимать такую стратегию .... Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 7536 ??? !!
показати весь коментар
12.02.2021 13:48 Відповісти
с языка сняли... Как же эта .лядота патякала про 200 дней! Потери многократно уменьшились?! Скоты циничные
показати весь коментар
12.02.2021 13:59 Відповісти
как нормальному уму понимать и принимать такую стратегию .... Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 844 ??? !!

Як ганебне, недостойне, цинічне, підпе знущання.
показати весь коментар
12.02.2021 14:07 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну! Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 1299
показати весь коментар
12.02.2021 13:49 Відповісти
ДОКОЛИ БУДЕМ СОПЛІ ЖУВАТЬ ТА ЧИТАТИ СПІВЧУВАННЯ ??

ПОРА САМИМ ВРІЗАТЬ ГАНДОНАМ МОСКОВИТСЬКИМ ПО ЗУБАХ З УСІЄЇ СИЛИ ! ДЕ ЦЕЙ ПРЕЗІДЕНТ ХЕРОВ !?????
показати весь коментар
12.02.2021 14:51 Відповісти
Врізати треба головзебілу та агенту ФСБ Ермаку. Поки цього не буде наші хлопці будуть як мішені в тирі.
показати весь коментар
12.02.2021 17:48 Відповісти
Доколи?- До тех пор , пока всех не перещёлкают как в тире! Вы что не понимаете Зеленский и его банда работают на Кремль!
показати весь коментар
12.02.2021 20:18 Відповісти
"Перещелкают", а що ж робити? Премії шкода. Єврейська влада знає, як стимулювати капітуляцію в Україні...
показати весь коментар
13.02.2021 07:28 Відповісти
Слава Герою!
Отомстим! У руSSни должна гореть земля под ногами по всему миру.
показати весь коментар
12.02.2021 14:56 Відповісти
Війна з росією закінчиться між 2030-2040 роками. Кючі від россії, знаходяться в Україні.
показати весь коментар
12.02.2021 15:04 Відповісти
Герою Слава !
показати весь коментар
12.02.2021 15:22 Відповісти
Герою Слава!
показати весь коментар
12.02.2021 15:52 Відповісти
Патриоты-Украинцы умирают на фронте
Хитрожопые неукраинцы (Пеця,Зебил) рулят страной.
Это нормально, панове???
показати весь коментар
12.02.2021 16:10 Відповісти
25 років. Синочки, як же так? Тварини прикольні - вам смішно, суки малоросійскі? ліга сміху вже в росії і на каналах марченко-ополченочкі.
показати весь коментар
12.02.2021 19:08 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
12.02.2021 19:20 Відповісти
Як сумно!! Героям Слава!!!Слава Україні!!
показати весь коментар
12.02.2021 19:37 Відповісти
сумно. гинуть наші герої. а ще сумно що сіра маса на виборах залишила нашу країну без влади.
без захисту, без майбутнього. де жостка відповідь лугандону? де жосткі дії щодо жопоблока, який обіцяв ускладненя на фронті після закриття їхніх помийок? де щонайменше співчуття від такзваного головнокомандуючого
показати весь коментар
12.02.2021 20:11 Відповісти
Обострение произошло после отключения 3 каналов, усматривается паралель.
показати весь коментар
12.02.2021 20:12 Відповісти
За одного нашого потрібно забирати 10 орків! І взять це за правило. Тоді вони своїми деградованими мізками 100 разів подумають перед тим, як лізти в нашу Україну.
показати весь коментар
12.02.2021 21:27 Відповісти
Медведчука - на фонарь!
показати весь коментар
12.02.2021 22:20 Відповісти
200 дней мира по зечму...
показати весь коментар
12.02.2021 22:55 Відповісти
Хто небудь може уявити щоб синочок Зєлєнсого, Дубінського, Коломойського або Боголюбова чи там Шефірів з Мендєлями опинився на передовій в якості захисника України? Я ні. Ніколи такого не станется. Тора забороняє ризикувати "священним життям єврея" за гоя. Це вороги і гівно яке укродебіли "по приколу" посадили собі на шию... В Україні 80% етнічних українців і лише 0,1% "шефірів", але як так сталось що 80% владних пик саме з цих "0,1%"?
показати весь коментар
13.02.2021 05:51 Відповісти
ето то що буба называет перемирием.....
еще одну жизнь кацапы забрали
показати весь коментар
13.02.2021 08:09 Відповісти
 
 