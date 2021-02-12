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Угорщина вводить імунні паспорти, їх можуть отримати вакциновані або перехворілі на COVID-19 громадяни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Угорщина вводить імунні паспорти, їх можуть отримати вакциновані або перехворілі на COVID-19 громадяни

Уряд Угорщини ухвалив рішення ввести паспорти (сертифікати) про імунітет від коронавірусу для людей, які були вакциновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Hungary Today".

Зазначається, що сертифікат буде видаватися людям, які мають друге щеплення, із зазначенням дати введення другого щеплення.

Одужалим після COVID-19 буде виданий сертифікат із зазначенням дати їхньої виписки з лікарні або їхнього першого негативного результату ПЛР після зараження, а також десятого дня після їх першого позитивного результату ПЛР-тесту.

Обидва види сертифікатів можуть бути надані безкоштовно.

Також читайте: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо, - Федоров

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
венгры это какие то особо одареные идиоты
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12.02.2021 13:02
+1
Цікаво,адже наш біопаспорт знає про нас все від народження до розмірів дітородних органів.Так навіщо придумувати ще якісь паспорти як що можна просто внести інформацію в чіп біопаспорта автоматично.Скоріш за все держава знайшла як із народу здерти кошти.
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12.02.2021 13:03
+1
Каждому вакцинированному венгру бирку в ухо....это будет нагляднее.. Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане - Цензор.НЕТ 6502
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12.02.2021 13:07
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венгры это какие то особо одареные идиоты
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12.02.2021 13:02 Відповісти
Так ведь они же выходцы с Урала....потому и степень идиотизма как у кацапов...
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12.02.2021 13:09 Відповісти
Из-за Урала,кочевые племена цыган-унгров которые расселились до Португалии.
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12.02.2021 13:12 Відповісти
если эту срань введут в Украине, то за 200 гривен на поток поставят штамповку.
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12.02.2021 13:03 Відповісти
Европейцы не такие дурные штамповка при пересечении границы сработает как поддельный паспорт и никуда не выпустят,а дома он нахрен не нужен
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12.02.2021 13:09 Відповісти
А Вы в этом еще сомневаетесь?Ведь этими статьями нас готовят к этому чтоб не возмущались.
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12.02.2021 13:10 Відповісти
Цікаво,адже наш біопаспорт знає про нас все від народження до розмірів дітородних органів.Так навіщо придумувати ще якісь паспорти як що можна просто внести інформацію в чіп біопаспорта автоматично.Скоріш за все держава знайшла як із народу здерти кошти.
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12.02.2021 13:03 Відповісти
У вас какое-то странное представление о биометрическом паспорте. Это всего лишь чип с 32Кб памяти, на который записана кроме обычных паспортных данных еще ваша фотография и оцифрованные отпечатки.
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12.02.2021 13:20 Відповісти
Вочевидь, у нього там оцифровано відбиткок 21-го пальця...
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12.02.2021 13:39 Відповісти
Плюс ключ к доступу к базе личных данных...
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12.02.2021 14:06 Відповісти
Что это за база такая? Кто ее ведет? Администрирует?
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12.02.2021 14:11 Відповісти
Каждому вакцинированному венгру бирку в ухо....это будет нагляднее.. Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане - Цензор.НЕТ 6502
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12.02.2021 13:07 Відповісти
Цікаво, як далеко це заведе нашу цивілізацію...
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12.02.2021 13:13 Відповісти
скоро и чипирование введут с соответствующими ограничениями для нормальной жизни, чтоб "поспособстсвовать". Рашка и ЕС это уже отработали - ковид и Крым-донбасс.
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12.02.2021 13:17 Відповісти
Зачем паспорта, если каждого венгерского цигана можно будет узнать по язвам и синей коже на лице от уколов росийским Спутник-V
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12.02.2021 13:26 Відповісти
 
 