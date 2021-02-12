Угорщина вводить імунні паспорти, їх можуть отримати вакциновані або перехворілі на COVID-19 громадяни
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Уряд Угорщини ухвалив рішення ввести паспорти (сертифікати) про імунітет від коронавірусу для людей, які були вакциновані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Hungary Today".
Зазначається, що сертифікат буде видаватися людям, які мають друге щеплення, із зазначенням дати введення другого щеплення.
Одужалим після COVID-19 буде виданий сертифікат із зазначенням дати їхньої виписки з лікарні або їхнього першого негативного результату ПЛР після зараження, а також десятого дня після їх першого позитивного результату ПЛР-тесту.
Обидва види сертифікатів можуть бути надані безкоштовно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".
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