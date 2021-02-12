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Лавров (1469) Росія (47133) рубль (174)

Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

Зміцнення рубля, яке тривало майже півтора тижні на Московській біржі, обірвалося на торгах в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє finanz.ru.

Курс долара, який напередодні падав до 3-тижневого мінімуму, підскочив на 80 копійок за 2,5 години, а євро знову піднявся вище позначки 90 рублів.

"Просідання пов'язано із заявою Сергія Лаврова, який сказав, що Росія готова до розриву з Євросоюзом", - зазначає президент ІГ "Московські партнери" Євген Коган.

В інтерв'ю "Соловйов Live" глава МЗС повідомив, що хоча Росія не хотіла б опинитися в світовій ізоляції, їй потрібно "бути готовою" до розриву відносин з ЄС, якщо будуть нові "санкції, що створюють ризики для економіки в тому числі у найчутливіших сферах".

Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль 01

Графік рубля інтервалами в 5 хвилин

До 12.43 мск долар з розрахунками "завтра" на МосБіржі подорожчав до 74,4075 рубля (+80 копійок), а євро торгувався по 90,06 рубля, додаючи 70 копійок.

Напередодні стало відомо, що до обговорення санкцій у зв'язку зі справою Олексія Навального взявся Євросоюз, що "посилило тиск" на ринок російського держборгу, пишуть аналітики Сбербанк CIB.

Індекс RGBI, що відстежує ціни облігацій федеральної позики, оновив мінімум з квітня, опускаючись до 150,24 пункту. На торгах в п'ятницю було пробито і це дно - індекс втрачає ще 0,29% і тримається на позначці 149,8 пункту.

Новини про підготовку у ЄС нових персональних санкцій проти чиновників і близьких до Кремля бізнесменів самі великої ролі не грають, говорить директор з інвестицій ІК "Локо-Інвест" Дмитро Польовий: ринок боїться не персональних санкцій, а заходів проти державних облігацій або секторів економіки.

Також читайте: "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом

"Але ранкові заяви глави російського МЗС Лаврова про готовність РФ розірвати відносини з ЄС зайвий раз вказують, що перспектив поліпшення взаємин із Заходом не проглядається, а це навряд чи є гарною новиною для нашої економіки", - констатує Польовий.

За поточних цін на нафту - вище 60 доларів за барель Brent - рівноважний курс долара не вище 66 рублів, говорить аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

"Відхилення поточного курсу (на 7 рублів, або 10%) обумовлено очікуванням жорстких санкцій. Ринок передбачає 50% -ву ймовірність їх введення", - оцінює він.

Навряд чи, вважає Поривай, ця ймовірність знизиться до нуля, тому "лише невелика частина потенціалу для зміцнення рубля може реалізуватися".

Читайте: Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3894
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12.02.2021 13:28
+30
іноді краще жувати овес, а не звиздіти...
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12.02.2021 13:31
+27
Хоп - хей - лайлалей- доллар тысячу фублей)) Даешь новое дно!!!
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12.02.2021 13:30
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После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3894
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12.02.2021 13:28 Відповісти
Ну не финансист, и все тут, хотел икону подмутить и то попался, как кстати дела с нашей иконой?
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12.02.2021 13:30 Відповісти
Хоп - хей - лайлалей- доллар тысячу фублей)) Даешь новое дно!!!
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12.02.2021 13:30 Відповісти
Чєм больше рублєй будуть давати за доллар - тим ліпше!!
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12.02.2021 17:12 Відповісти
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 5942
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12.02.2021 13:31 Відповісти
та туалетный ёршик там уже толмачит и слова коня, шо типо это неправильно все поняли перевод с конского ))
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12.02.2021 13:31 Відповісти
іноді краще жувати овес, а не звиздіти...
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12.02.2021 13:31 Відповісти
Мы так привязаны к рублю,что у нас тоже опустится гривна.
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12.02.2021 13:32 Відповісти
Ви, це хто? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9974
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12.02.2021 13:33 Відповісти
торгаші товарів з росії.
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12.02.2021 13:35 Відповісти
ну, не скажи... таких "товарів" останнім часом стало дофіга... Тому прив'язка до ***** посилюється...
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12.02.2021 13:43 Відповісти
Плохо, но чего вы хотели когда приглашали казломордых на донбасс? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9346
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12.02.2021 14:09 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1152
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12.02.2021 13:33 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9779
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12.02.2021 13:33 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9052
Рупь катился,упал, в зад
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12.02.2021 13:42 Відповісти
красава ...жги есчО
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12.02.2021 13:34 Відповісти
ЕС, путем не таких уж и значительных для себя потерь, может в считанные месяцы обрушить экономику паРашы до состояния начала 90-х прошлого века. неужели аналитики там не понимают, что такие экономические потери будут гораздо меньше ущерба от военного конфликта с паРашей?
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12.02.2021 13:35 Відповісти
Ну да Шредер , Мерхель ,Макрон , Сиярто и т д конечно понимают , но без бабла из Мордора жить уже не могут .И даже если из за их жадности в Европе снова умрут сотни миллионов людей , да им по хер.
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12.02.2021 13:47 Відповісти
эта жалкая кучка продавшихся *****, либо пойманных ним на крючек, даже не одна миллионная процента ЕС, это исчезающе малая величина. помимо них в ЕС много толковых политиков, бизнесменов, управленцев. на всех денег не хватит. да и далеко не все измеряют все деньгами.
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12.02.2021 13:53 Відповісти
Их то может быть и мало , но увы вся власть как раз у них . И как показала практика на место немецкой комсомолки фрау Рибентроп приходит такой же ватник как и она.
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12.02.2021 13:55 Відповісти
Передаст шкапоподобный шантажирует Европу чтоб не ввела новые санкции... а еще вчера весь ********* бравировал, что санкции им ни по чем... демонстративно вводили ответные "санкции" - сыры и фрукты трактором давили...
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12.02.2021 13:36 Відповісти
Туалетный рупий-падает? Нужно больше санкций,от них "ватникам"-"только лучше стало".
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12.02.2021 13:36 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1653
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12.02.2021 13:37 Відповісти
Новини з помийки завжди кумедні.
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12.02.2021 13:42 Відповісти
Не знаю как насчет населения, но российским властям выгодно занижать курс рубля.
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12.02.2021 13:44 Відповісти
Нафіга, це ж не Китай, який виробляє чверть світової продукції, Московія продає корисні копалини, звичайна колонія.
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12.02.2021 13:45 Відповісти
Потому что продает корисні копалини за валюту. Затраты бюджета в рублях, а пополняется он долларами.
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Ага... а основная масса товара импорт....и даже то что собирают в паРаше собирают из комплектующих купленных за валюту...
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12.02.2021 13:50 Відповісти
Так это же не государство завозит Айфоны.)
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12.02.2021 13:52 Відповісти
Та да...и потому винторогое население уже начинает жрать ягель....консервированный...
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12.02.2021 13:53 Відповісти
Народу плохо в плане покупки импортных вещей, поездок за границу, да и инфляцию это безусловно подстегивает. Но есть и плюсы для собственных производителей. Минусов для простого народа определенно больше.
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12.02.2021 14:11 Відповісти
Торговый баланс РФ - сильно положительный. Например за январь - октябрь 2019 - 348.2 млрд $ экспорт, 201.4 млрд $ - импорт.
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12.02.2021 13:57 Відповісти
Отлично, теперь ваш ботоксный карлик купит дрова бабушкам
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12.02.2021 14:38 Відповісти
А почему те бабушки - живут там, где им нужны дрова? Заботишься о своей стране? Уматывай из деревни. Деревня для России - что гиря на ноге. И уж точно не в её интересах улучшать условия жизни в деревне. Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 5027
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12.02.2021 14:41 Відповісти
ну ты смешной )))

если переехать в город, то надо где-то жить,
а для этого надо снимать жильё,
а для этого надо работать

то ли дело в дяревне - слепил конуру из украденных досок, сыпонул весной в землю семена огурцов и бухай весь год на бабло от украденного цветмета
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12.02.2021 15:08 Відповісти
Деревянные параши экспортируете? Позвольте поинтересоваться в какие страны?
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12.02.2021 15:28 Відповісти
Луганск -Донецк,угадал?
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12.02.2021 15:29 Відповісти
За 20 год, экспорта не связанного с топливом - на 169 млрд $. Главные статьи - металлы, оружие, элементы ядерного топлива и оборудование для АЭС, удобрения, продовольствие, компьютерные программы.
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12.02.2021 16:11 Відповісти
кацапчик на сайт зашел... вітаємо! в кацапии нет доступа на сайт, как удалось обойти запреты и блокировки?
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12.02.2021 16:28 Відповісти
Это для обычных кацапов нет доступа , а для фсбешных есть куда хочешь.
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12.02.2021 17:15 Відповісти
Простое расширение для Гугл Хром.

Раньше работал и турборежим Оперы.
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12.02.2021 17:24 Відповісти
Инженер, корень из 100 знаешь?
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12.02.2021 18:42 Відповісти
Квадратный - 10.

А вы - формулу обьёма шара???
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12.02.2021 19:40 Відповісти
Е ні, не за валюту, а за папірці що друкує приватна фірма в США, чомусь при Миколі 2-му продаж сирої нафти за кордон в РІ був заборонений, тому що країна мала яйця, тому і найняли Леніна, Троцького та іншу шмизь.
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12.02.2021 13:51 Відповісти
Тогда совсем мало добывали. Только на Кавказе. Такое количество нефти самой рашке все равно не обработать.
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12.02.2021 13:53 Відповісти
Лаврошадь здесь, не при чём!!!
Это всё мука из Венесуэлы, начала бред нести...
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12.02.2021 13:38 Відповісти
Довыеживалась лошадь.
"Доллар семьдесят один (даже больше), мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане, что, допрыгались, мокшане".
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12.02.2021 13:38 Відповісти
Китайскую стену вокруг РФ и ров с крокодилами. С просветами для нефтегазовых труб, а в ответ ( за поставки) с самолетов сбрасывать им жрачку и лекарства.
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12.02.2021 13:38 Відповісти
Жрачка то лишнее..пусть ягель жрут...да и все лекарства может заменить скрепный подорожник...
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12.02.2021 13:41 Відповісти
алекс - вам креститься пора ,однозначно))
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12.02.2021 13:42 Відповісти
цапы - покатались по миру и хватит - сидите дома и пейте березовый сок у банках))))
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12.02.2021 13:41 Відповісти
Кацапам березовый сок только с мякотью положен .
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12.02.2021 13:50 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 6151
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12.02.2021 13:41 Відповісти
Знову москалі німців вітають.
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12.02.2021 13:43 Відповісти
Ну тож их союзники
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12.02.2021 13:59 Відповісти
они вместе Польшу оккупировали на этих танках... в 39м.
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12.02.2021 18:50 Відповісти
Эти танки более позднего производства, что конечно не меняет заслуг на других танках.
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13.02.2021 09:10 Відповісти
Так все на фото правильно, флаг власовский, танки немецкие, текст русский, все очень гармонично связанно.
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13.02.2021 04:08 Відповісти
дєди защіщалі
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12.02.2021 13:44 Відповісти
Кацапы редкие бараны. Ну, сколько можно ходить по этим граблям.
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12.02.2021 13:50 Відповісти
Это очередное подтверждение, что молодому поколению все больше безразлична пропаганда на эту тему - они не знают элементарных вещей и не вникают в то, что делают....или просто тупые...
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12.02.2021 14:04 Відповісти
Тигр и пантера
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12.02.2021 14:07 Відповісти
И "фоккеры"..
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12.02.2021 15:12 Відповісти
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 6380
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12.02.2021 15:35 Відповісти
А говорят, что не фашисты.
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13.02.2021 09:08 Відповісти
мокша, видя курс рубля:
вот же ж, мля!
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12.02.2021 13:43 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3564
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12.02.2021 13:44 Відповісти
Очень даже хорошо кто получает зарплату в валюте. Поетому вражеских агентов и легко вычислять
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12.02.2021 13:47 Відповісти
И сажать стали больше.
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12.02.2021 15:56 Відповісти
Зато сажать стали больше
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12.02.2021 16:05 Відповісти
Как удобно... То приходится валюту изымать чтоб опустить курс. А то от одних слов он опускается.

Уже 3 - 4 года ЦБ РФ в открытую играет на понижение курса рубля.
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12.02.2021 13:46 Відповісти
та всьо у вас харашо!
впєрєді - пабєда рашизма і свєтлає будущєє!
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12.02.2021 13:50 Відповісти
Этот дурачОк из паРаши тут раньше инжинегром себя называл....работал где то в космической отрасли....батуты делал....над американцами смеялся....теперь дырки в батутах соплями клеит...
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12.02.2021 13:52 Відповісти
Ничего подобного. Всю жизнь работаю на РЖД. Делаю дрезины.

И таки да. Окончил университет по специальности "Инженер механической обработки", в группе авиаторов.
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12.02.2021 14:17 Відповісти
Да ты что, и кому на это не плевать?
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12.02.2021 14:39 Відповісти
Простой інженер перетворюється в простого безробітного бота.
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12.02.2021 13:52 Відповісти
Да пусть кацапы разрывают отношения с ЕС , ***** же хотел все санкции которые только возможно. А то соплежуи из ЕС так и будут обеспокоенностями пугать.
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12.02.2021 13:52 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 8851 Башкиробиндеровцы прислали, салдаты НАТы уже в Уфе!
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 7228
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12.02.2021 14:04 Відповісти
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1444
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12.02.2021 14:11 Відповісти
Ну и что с того???
Давно рубли надо отменять и переходить на ТРУДОДНИ
оЧЧень эфективно!!!
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 2482
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12.02.2021 15:06 Відповісти
будет деревянным опять с привязкой к бумаге из которой сделан.
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12.02.2021 15:12 Відповісти
лавров - знатный воротила на валютном рынке, сыграл на понижение.
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12.02.2021 16:11 Відповісти
забыковал для доллара? или замедведил для рубля?
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12.02.2021 18:52 Відповісти
Тут все понятно. Долляры нужны рассеянам. А то за что покупать хоть что нибудь сложнее матрешки или лопаты в магазинах Берьозка (Торгсин), которые придется срочно восстанавливать.
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12.02.2021 17:08 Відповісти
Теперь лугандоновским туристам будет дорого ездить в Украину со своими бездонными сумками....Хоть отдохнём от этой миомассы....
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12.02.2021 21:16 Відповісти
Отлично! Лавров, ну ка ляпни еще что нибудь.
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12.02.2021 21:55 Відповісти
Лавров доппи здится, что его дочку лишат вида на жительство в США.
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13.02.2021 08:32 Відповісти
Ничего нового, ещё в 2014 мне один управленец с совместного нарасейскокитайского предприятия с пафосом рассказывал, как раша уйдёт от западной валюты в сторону сближения с Китаем....
Железный занавес, скоро будут ездить за бугор, только через фсб, иначе им власть тоталитарную не удержать.
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13.02.2021 09:18 Відповісти
Жаль януковощ не дожил у нас до этого светлого дня, ведь при нем доллар был бы по восемь.... Да, овощедрочеры?
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13.02.2021 09:22 Відповісти
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 9044 ну ..., по курсу долара - винуватий Порох Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 4057

А зекоманда - майже молодець !
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13.02.2021 13:50 Відповісти
 
 