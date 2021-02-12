Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

Зміцнення рубля, яке тривало майже півтора тижні на Московській біржі, обірвалося на торгах в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє finanz.ru.

Курс долара, який напередодні падав до 3-тижневого мінімуму, підскочив на 80 копійок за 2,5 години, а євро знову піднявся вище позначки 90 рублів.

"Просідання пов'язано із заявою Сергія Лаврова, який сказав, що Росія готова до розриву з Євросоюзом", - зазначає президент ІГ "Московські партнери" Євген Коган.

В інтерв'ю "Соловйов Live" глава МЗС повідомив, що хоча Росія не хотіла б опинитися в світовій ізоляції, їй потрібно "бути готовою" до розриву відносин з ЄС, якщо будуть нові "санкції, що створюють ризики для економіки в тому числі у найчутливіших сферах".

Графік рубля інтервалами в 5 хвилин

До 12.43 мск долар з розрахунками "завтра" на МосБіржі подорожчав до 74,4075 рубля (+80 копійок), а євро торгувався по 90,06 рубля, додаючи 70 копійок.

Напередодні стало відомо, що до обговорення санкцій у зв'язку зі справою Олексія Навального взявся Євросоюз, що "посилило тиск" на ринок російського держборгу, пишуть аналітики Сбербанк CIB.

Індекс RGBI, що відстежує ціни облігацій федеральної позики, оновив мінімум з квітня, опускаючись до 150,24 пункту. На торгах в п'ятницю було пробито і це дно - індекс втрачає ще 0,29% і тримається на позначці 149,8 пункту.

Новини про підготовку у ЄС нових персональних санкцій проти чиновників і близьких до Кремля бізнесменів самі великої ролі не грають, говорить директор з інвестицій ІК "Локо-Інвест" Дмитро Польовий: ринок боїться не персональних санкцій, а заходів проти державних облігацій або секторів економіки.

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"Але ранкові заяви глави російського МЗС Лаврова про готовність РФ розірвати відносини з ЄС зайвий раз вказують, що перспектив поліпшення взаємин із Заходом не проглядається, а це навряд чи є гарною новиною для нашої економіки", - констатує Польовий.

За поточних цін на нафту - вище 60 доларів за барель Brent - рівноважний курс долара не вище 66 рублів, говорить аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

"Відхилення поточного курсу (на 7 рублів, або 10%) обумовлено очікуванням жорстких санкцій. Ринок передбачає 50% -ву ймовірність їх введення", - оцінює він.

Навряд чи, вважає Поривай, ця ймовірність знизиться до нуля, тому "лише невелика частина потенціалу для зміцнення рубля може реалізуватися".

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