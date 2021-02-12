В Україні фіксується активне зростання фішингових атак з використанням теми COVID-вакцинації, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) фіксує активне зростання фішингових атак з використанням теми вакцинації від COVID-19 в країні.

Як повідомляє апарат РНБО, на початку пандемії у світі щодня реєструвалося понад 18 млн фішингових повідомлень на тему COVID-19. Зазначається, що з середини 2020 року їхня кількість поступово зменшувалася, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці січня Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив фішингову кібератаку, спрямовану на українських користувачів мережі Інтернет, основною темою якої був початок вакцинації від COVID-19 в Україні. Під час атаки на популярній хостинговій платформі було створено фейкову веб-сторінку, що імітувала сайт Міністерства охорони здоров’я України", - сказано в повідомленні.

Так, для розміщення сторінки атакуючі зареєстрували кілька доменів, які нагадували офіційний домен МОЗ України – moz.gov.ua. На цій фейковій сторінці було розміщено інформацію щодо початку з 25 січня обов’язкової вакцинації від COVID-19 із пропозицією завантажити файл (документ Word) із подробицями.

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"У цей документ було вбудовано шкідливий код (макрос), який при відкритті файлу приховано від користувача завантажує та виконує інший шкідливий скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп’ютером. Таким чином, атакуючі отримували повний доступ до комп’ютера жертви", - додали в НКЦК.