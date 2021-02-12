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Найманці РФ мінують місцевість поблизу позицій Об'єднаних сил за допомогою ПОМ-2, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ мінують місцевість поблизу позицій Об'єднаних сил за допомогою ПОМ-2, - розвідка

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних і артилерійських підрозділів 1 і 2 АК на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, повідомляється, що противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже уздовж всієї лінії зіткнення.

Крім того, на окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування.

Також читайте: Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка

Автор: Анастасія Потіха
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Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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12.02.2021 14:24 Відповісти
Ворог минує а янєлох розмінування проводить.
Як впізнати зрадника?
Він перший побіжить домовлятися з ворогом.
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12.02.2021 15:28 Відповісти
а чего наши не минируют у нас что мин нет или сделать не могут
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12.02.2021 17:25 Відповісти
А Зе-идиото даунито дальше говорит про перемирии! хе-хе)) Позор!
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12.02.2021 22:18 Відповісти
Интересно, газа хлора много есть у наших? Ну или подобных. По идее если использовать заряженные газами боприпасы, то минирование наших позиций прекратится. Типа "понятно разъяснят что минировать нехорошо".
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23.04.2021 16:16 Відповісти
 
 