Найманці РФ мінують місцевість поблизу позицій Об'єднаних сил за допомогою ПОМ-2, - розвідка
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Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних і артилерійських підрозділів 1 і 2 АК на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, повідомляється, що противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже уздовж всієї лінії зіткнення.
Крім того, на окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування.
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В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Як впізнати зрадника?
Він перший побіжить домовлятися з ворогом.