Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку.
Втрат серед українських захисників не зафіксовано.
Топ коментарі
+25 саша паламарчук
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+14 irenka ko
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+9 Панас Стець
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- Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя (06/02) диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
На троне колроля!
Как глуп народ,
Который то позволил!
лохиукраинские чиновники, поэтому ни один не летает.- Моя твоя не понимай. / Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин/ Воинам ВСУ по хер беспилотник с купленного израильского завода или куплен в Израиле.