УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14477 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
3 263 43
Міноборони (5258) обстріл (20960) Донбас (21733)

Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку.

Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Читайте: Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
показати весь коментар
12.02.2021 13:50
+14
- Мама! Я на войну!

- Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
показати весь коментар
12.02.2021 13:53
+9
хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
показати весь коментар
12.02.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
показати весь коментар
12.02.2021 13:50 Відповісти
- Мама! Я на войну!

- Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
показати весь коментар
12.02.2021 13:53 Відповісти
Упаковку памперсів цьому патріоту!
показати весь коментар
12.02.2021 13:53 Відповісти
хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
показати весь коментар
12.02.2021 13:56 Відповісти
145 лінія, десь кілометрів за 500 від нуля !!!)))
показати весь коментар
12.02.2021 13:58 Відповісти
а ось це саме цікаво!
показати весь коментар
12.02.2021 13:58 Відповісти
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника.
К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя (06/02) диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
показати весь коментар
12.02.2021 14:29 Відповісти
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1198
показати весь коментар
12.02.2021 13:57 Відповісти
🤣
показати весь коментар
12.02.2021 14:19 Відповісти
И паренной репой на километр от него несёт. Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3522
показати весь коментар
12.02.2021 15:27 Відповісти
скайнет идёт по следу
показати весь коментар
12.02.2021 13:59 Відповісти
А на морде так и написано "уж я то Крым бы не отдал !" ))
показати весь коментар
12.02.2021 15:12 Відповісти
Как жалок шут,
На троне колроля!
Как глуп народ,
Который то позволил!
показати весь коментар
12.02.2021 15:26 Відповісти
Стойкое перемирие - одно из величайших достижений Осла!
показати весь коментар
12.02.2021 13:51 Відповісти
Спасибо жителям экрана...
показати весь коментар
12.02.2021 13:52 Відповісти
Я не понял у нас байрактары или у орков кукурузники и они нас еще и обстреливают?
показати весь коментар
12.02.2021 13:52 Відповісти
У нас недоумок на табуретці.
показати весь коментар
12.02.2021 13:55 Відповісти
Ну я от порохобота ничего другого и не ожидал, так что ты меня не удивил. Поетому я ниприкаких обстоятельствах за твоего Порося никогда не проголосую.
показати весь коментар
12.02.2021 14:17 Відповісти
слава богу що вас дібілів вже дуже мало залишилось.
показати весь коментар
12.02.2021 14:22 Відповісти
протестую! Их много. Только каша у них в голове начала бродить и симптомы теперь у всех разные
показати весь коментар
12.02.2021 14:36 Відповісти
Правда? Ну посмотрим на выборах. Какие там твои букмеккеры ставки за Свинарчука ставят? То что вы два десятка порохоботов здесь спамите всех инакомыслящих еще не говорит о том что вас большинство. Реально было когда за твоего пороха никто не вышел даже кофэ пить кроме бомжей и работников Рошена, которых привезли автобусом после ночной смены и под угрозой увольнения.
показати весь коментар
12.02.2021 15:02 Відповісти
не сци малорос. Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9023
показати весь коментар
12.02.2021 15:38 Відповісти
Я думаю в ответ нужны аресты росийских агентов таких как Рабинович, Ахметов, Мертвечук, Мураев, Бойко и тд. Они открыто с трибуны ВР и екранов ТВ призывали врага к возобновлению обстрелов и убийствам наших солдат
показати весь коментар
12.02.2021 13:55 Відповісти
Так говнокомандуючий наказав стріляти тільки у відповідь. а тут не стріляли. а скидали.
показати весь коментар
12.02.2021 14:05 Відповісти
До речі, скільки збили кацапських безпілотників?? де розрекламовані протибезпілотні рушниці???
показати весь коментар
12.02.2021 13:59 Відповісти
Там же де Баретти 12,7мм та Джевеліни ,на складах під Львовом !!!))))
показати весь коментар
12.02.2021 14:00 Відповісти
Оккупанты с помощью беспилотников / Беспилотники израильские РФ купленные это беспилотники правильные и хорошие. Остальные беспилотники не правильные и плохие. Растолковывали израильские флажки.
показати весь коментар
12.02.2021 13:59 Відповісти
Покупают только лохи украинские чиновники, поэтому ни один не летает.- Моя твоя не понимай. / Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин/ Воинам ВСУ по хер беспилотник с купленного израильского завода или куплен в Израиле.
показати весь коментар
12.02.2021 14:36 Відповісти
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8548
показати весь коментар
12.02.2021 14:02 Відповісти
Але ж це не рахується за стрільбу (с) Бубочка
показати весь коментар
12.02.2021 14:04 Відповісти
Терпилы опять получили бомбы на голову?Спасибо за информацию.Перемирье продолжается.
показати весь коментар
12.02.2021 14:07 Відповісти
Ленку с белым флагом и детей янелоха в окопы! И будем наблюдать как "они папу любят".
показати весь коментар
12.02.2021 14:48 Відповісти
Скоро попруть орки. Кріт ножа в ОПУ вже гострить, Гофмаршал не виконав жодної оборонної програми, тому фюрер надасть наказ оркам вдарити на Харків і Маріуполь. Не даремно всі їх канали вже гудуть як осинне кубло - Пора воссоеденить,... защитим наших,..
показати весь коментар
12.02.2021 15:14 Відповісти
я щось не зрозумів.. це міноборони скаржиться?. а кому?. ОБСЄ?. ЄС?. Чи українцям, яких воно повинно захищати?. безпілотники збивати не пробували?.
показати весь коментар
12.02.2021 15:24 Відповісти
а в ответ - тишина, бо придурок с Банковой ругать будет.
показати весь коментар
12.02.2021 15:45 Відповісти
Це не порушення режиму тиші . це розстріл наших військових в районі РОЗВЕДЕННЯ військ!
показати весь коментар
12.02.2021 16:14 Відповісти
 
 