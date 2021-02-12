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Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено

Парламент Білорусі найближчим часом ухвалить оновлене законодавство щодо припинення масових акцій протесту і правопорушень.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Я доручив різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент ухвалить відповідні закони", - сказав Лукашенко на Загальнобілоруських народних зборах у п'ятницю.

Він уточнив, що оновлене законодавство потрібно не тільки для того, щоб припиняти масові заворушення.

Також читайте: Тіхановська звернулася до Ради: "Білорусь і Україна здатні на більше"

Як повідомлялося, в Білорусі регулярно відбуваються масові акції протесту після того, як Лукашенко фактично захопив владу в країні за допомогою фальсифікацій на президентських виборах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Там вешать некому....
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12.02.2021 14:16
+11
Всё, сябры. Танцы закончились. Упустили вы момент.
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12.02.2021 14:29
+8
Зашибись. Протестовать запрещено, а раз не протестуют то все всем нравится. Беларусам одели намордник, ошейник и отвели в стойло...
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12.02.2021 14:24
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Процесс по приближению петли к твоей шее запущен,усатый скот.
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12.02.2021 14:14 Відповісти
Там вешать некому....
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12.02.2021 14:16 Відповісти
нелегитимный вякнул
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12.02.2021 14:16 Відповісти
Расстреливать разрешат.
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12.02.2021 14:19 Відповісти
на то как имеет бульбанародженный тракторист беларусов можно смотреть вечно.
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12.02.2021 14:20 Відповісти
А шо, из бацьки неплохой чемодан выйдет.
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12.02.2021 14:23 Відповісти
Зашибись. Протестовать запрещено, а раз не протестуют то все всем нравится. Беларусам одели намордник, ошейник и отвели в стойло...
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12.02.2021 14:24 Відповісти
А загонщики и пастухи омоновцы вскормлены их деньгами, которые из них же выдаивают.
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12.02.2021 14:38 Відповісти
ну так кацапы давно путинские бараны стойлового содержания и эти будут
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12.02.2021 16:28 Відповісти
В ближайшее время парламент примет соответствующие законы", - сказал Лукашенко

То есть все уже решено заранее? Ничье мнение никого уже не интересует...
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12.02.2021 14:28 Відповісти
Почему УЖЕ? Оно и раньше никого не интересовало
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Всё, сябры. Танцы закончились. Упустили вы момент.
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Нравится это кому-то, или нет, но история учит, что это не помогает. Другой вопрос, что история учит также тому, что она никого ничему не учит. Так и происходит кругооборот истории в природе: грабли-лоб-грабли. С разной частотой, но с одинаковой последовательностью и упорством.
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12.02.2021 14:30 Відповісти
цей придурок зі страху зараз такого наглючить, бяларуси 50 років розгрібати будуть, тим більше що вони того варті. терпіти в президентах таке страхопудало............... .
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12.02.2021 14:34 Відповісти
в разработке закон о "белорусском гестапо", нравится это кому-то или нет ))
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12.02.2021 14:35 Відповісти
Гы-гы-гы.
МЫРНО допротестовались беларусы...
Лукашенко анонсировал принятие закона о пресечении массовых акций протеста в Беларуси: Нравится это кому-то или нет, но процесс запущен - Цензор.НЕТ 5455
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12.02.2021 14:35 Відповісти
Ссыклиый людоед. Теперь только серебряная пуля или черенок от лопаты в ж.опе его остановят.
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12.02.2021 15:08 Відповісти
молодець вусатий жук - а ви, білоруси - далі квіти даруйте тим долбоящерам, хлопайте в долоні і вигукуйте - "ПОЗОР" - так незабаром і на стовбах вішати почнуть вас - а ви і далі, як стадо баранів - будете тільки мекати..... ВОЛЬГЕНА ваша казала, що ви все правильно робите - ну- ну - удачі!!!!
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12.02.2021 15:12 Відповісти
Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено - Цензор.НЕТ 2312 Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено - Цензор.НЕТ 1584
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12.02.2021 15:18 Відповісти
Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено - Цензор.НЕТ 6990 Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено - Цензор.НЕТ 6990 Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено - Цензор.НЕТ 6215
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12.02.2021 21:26 Відповісти
не народ а быдло.
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12.02.2021 15:37 Відповісти
Песец. Реально полицейское фашистское государство. Что Беларусь, что Россия. Тоже самое и в Северной Корее. И это 21й век!
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12.02.2021 15:45 Відповісти
И все-таки Лукашенко вызывает невольное уважение. Сильный мужик!
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12.02.2021 16:07 Відповісти
сильный..???- ссцыкун первой гильдии)))
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12.02.2021 17:06 Відповісти
Неужели дело кончится тем, что Тихановскую сделают Президентом Беларуси. Как-то не верится
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12.02.2021 16:09 Відповісти
"Нравится это кому то или нет"-сказал он народу. "И кушать будешь это и если не будешь кушать тоже это" оскорбление на одэрбэйджанском.
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12.02.2021 16:35 Відповісти
Maxim Maximov 2f107a94 ,Я дико извиняюсь , а людоеды у вас тоже ,вызывают невольное уважение ?😠
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12.02.2021 16:45 Відповісти
"Волкодав - прав,людоед - нет" - сказав Солженіцин"...Я б відніс бацьку до категоріі вовкодавів...
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12.02.2021 17:14 Відповісти
 
 