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У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя

Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом в тому, випадку, якщо на цей крок піде Брюссель, при цьому закликає ЄС до рівноправної співпраці у взаємоповазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в МЗС РФ.

У той же час, у зовнішньополітичному відомстві РФ закликали Євросоюз до співпраці.

"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправної співпраці і взаємоповаги, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в міністерстві.

Читайте: Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
"Мы готовы к разрыву" (с)

та было б неплохо разорвать козломордию на энное кол-во республик
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12.02.2021 14:15
+19
Здається кацапи самі злякалися висеру сумного мерина. В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 5756
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12.02.2021 14:17
+17
Довбни, а жить где будете если дорогу в Вену и Лондон закроют? В Воркуте?
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12.02.2021 14:16
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"Мы готовы к разрыву" (с)

та было б неплохо разорвать козломордию на энное кол-во республик
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12.02.2021 14:15 Відповісти
Зулусів, не треба вкладати поняття республіка у зулуський каганат!
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12.02.2021 14:44 Відповісти
Не ображайте зулусів. Вони дралися з імперією та бурами за
свою свободу, як вони це розуміли.
У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 8864
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12.02.2021 15:22 Відповісти
Довбни, а жить где будете если дорогу в Вену и Лондон закроют? В Воркуте?
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12.02.2021 14:16 Відповісти
ГОМЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ И ПАДАЕТ ЗАНАВЕСЬ.. иными словами не обращайте внимание на пьяную коксом коняку.. "обделались" (неологизм идиома) и Кремлядске а где же это столоваться то будет нежель в Алтае или Биробиджане.. не а как до 3 литровых банок в огородах Эуропы добраться... что так непосильно закопали и схоронили подальше от Х..ла...
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12.02.2021 14:34 Відповісти
какой напор в каждом слове
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12.02.2021 14:46 Відповісти
У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 474 звиздежььь! пока кацапы способны разорвать себе только жопу!
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12.02.2021 16:09 Відповісти
Здається кацапи самі злякалися висеру сумного мерина. В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 5756
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12.02.2021 14:17 Відповісти
Это означает-не мешайте нам дальше убивать украинцев и захватывать чужие земли.
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12.02.2021 14:18 Відповісти
Живущему в США Лошади можно и отношения разрывать с ЕС, а что делать остальным чиновникам, у которых там дети, жены, любовницы, деньги и недвижимость?.... В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 1751
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12.02.2021 14:19 Відповісти
разрыв россии с европой несомненно на руку сша...
у лаврого свои многоходовочки, отличные от других
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12.02.2021 14:49 Відповісти
які там "многоходовочки" від здихаючої клячі, яка вже давно вичерпала всі свої нікчемні ресурси. часи змінилися а лошара-лаврушка з колії вже ніколи не вигребе. усьо, рашка ізгой.
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12.02.2021 16:29 Відповісти
Суки! Требуют равноправия и уважения! На основании чего вас уважать, лапти? Вы не уважаете международное право, а хотите равноправия. Это о вас в библии сказано, что вы "лжецы и отцы лжи, убийцы человека, губители душ человеческих".
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12.02.2021 14:20 Відповісти
В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 9811
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12.02.2021 14:20 Відповісти
У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 2553
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12.02.2021 16:11 Відповісти
У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 2575
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12.02.2021 16:12 Відповісти
У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 4124
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12.02.2021 16:13 Відповісти
ха-ха-ха.. Кацапы угрожают.. дблблдь.. А сдать свои европейские паспорта, отказаться от европейских банковских счетов и вилл, вывезти из Европы своих детей российская власть не готова!?. В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 2044
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12.02.2021 14:20 Відповісти
То есть заявления Лаврова ничего не стоят. Оказывается, расторжения отношений не следует ждать. В Кремле одумались, поскольку расторжение отношений Москвы с ЕС нанесут гораздо больший урон российской экономике чем любые санкции
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12.02.2021 14:21 Відповісти
Да что за шум поднялся?
Лошадь просто коксом упоролась и гонит!
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12.02.2021 14:23 Відповісти
В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 9132
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Щось з пропорцією вівса та кокса наплутали !!!)))
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12.02.2021 14:32 Відповісти
"Еэсовцев".., сразу понятно с чем перекликается, и тут кремляди работают на вату, забивая ей мозги "фашистами" и "е(с)эсовцами", суки которые подлежат порлной изоляции, без сожалений и компромиссов.
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12.02.2021 14:23 Відповісти
Ispugalis v raske pro sankciji.Pust otpustit Navalnogo i krym otdajiot xozaijanu Ukraine dlia naciala
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12.02.2021 14:23 Відповісти


Главный Либерал



В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ.


В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 9335
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12.02.2021 14:28 Відповісти
В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 7435
К розриву оні готови......
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12.02.2021 14:28 Відповісти
Разрывать они собственное очко будут
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12.02.2021 14:33 Відповісти
Це остаточний кирдик Мінським Угодам та "перемир'ю".
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12.02.2021 14:29 Відповісти
Находясь в бункере паскудин тоскливо крутил глобус. Его рвало на "родину" В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 7364
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12.02.2021 14:32 Відповісти
рвало це від рвота?
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12.02.2021 14:36 Відповісти
угу
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12.02.2021 14:39 Відповісти
Перероблюєте анекдоти про Штірліца?Я допоможу.

Во время секретного совещания в бункер Путлера с шашкой наголо ворвался Лавров и закричал:
- Порублю, гады.
Гады скинулись по рублю. Лавров собрал деньги и ушел.

- Лавров, у вас есть план? - спросил Путлер.
- Конечно. Но я больше люблю героин, - ответил с улыбкой Лавров.
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12.02.2021 14:46 Відповісти
так туалетный ёршик ещё раньше их конюшни растолмачил, шо то конское ржание не верно перевели )
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12.02.2021 14:33 Відповісти
Видно совсем плохо дело в лаптестане ... Уже в открытую угрожают ЕС .
( нужен внешний враг - раз в стране "бурления" ) .
И Лошадь работает там давно , что-бы так "случайно проговориться" ....
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12.02.2021 14:35 Відповісти
Це що готові наступити на власні яйця?
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12.02.2021 14:37 Відповісти
У засрашки всегда кто-то другой виноват.
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12.02.2021 14:53 Відповісти
В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 2934
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12.02.2021 14:54 Відповісти
"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в МИД РФ. следовательно ЕС надо помочь рашистам воплотить в жизнь то, к чему расея приготовилась.Зачем мешать ее приготовлениям,?
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12.02.2021 14:54 Відповісти
Лошадка сказала, что готова к разрыву. Так порвите ей ...матку В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 5133
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12.02.2021 14:56 Відповісти
«Русский человек как ни склонен к лукавству, но любит, чтобы с ним поступали справедливо. Странное противоречие: сами обмануть готовы, а к себе требуют справедливости».
М. Дмитриев
«Мнения русских о самих себе», издание, С.-Петербург, 1905г.
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12.02.2021 15:00 Відповісти
Та хватить Абіснять, ми всі й так знаємо шо з себе представляють козлорилі У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя - Цензор.НЕТ 3659
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12.02.2021 15:12 Відповісти
Кремль обосрался!!! Судя по заявлению лаврошади...
Свинособаки, держитесь там, хорошего настроения! =)
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12.02.2021 15:18 Відповісти
Какое кацапье модное и хитросделанное. Значит разорвать отношение с ЕС то легко. А почему вы тогда лезете в ПАСЕ ,например, как пошесть и из кожи вон вылазите, чтобы там сидеть и собой вонять на каждом углу. А в Европу ездить ( В Карловы Вары, в Венецию и т.д.) так это разрывать не надо. Пиз...йте на Камчатку, Сахалин и там воняйте, а о Европе забудьте и в жопу засуньте себе свой газ
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12.02.2021 15:48 Відповісти
Террорист требует к себе уважения, помахивая пистолетом.
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12.02.2021 15:49 Відповісти
*Не хочет быть изолированной от мировой жизни* и при этом, сама на это нарывается.Российские федерасты уже давно это заслуживают.
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12.02.2021 15:59 Відповісти
розривайте ту псячу рф-ію вони готові
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12.02.2021 20:10 Відповісти
а що москалі були одружені, чи зустрічались, чи дружили з ЄС???

Європа і рАЗІЯ - це дві різні, паралельні реальності, які не пересікаються.
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12.02.2021 22:14 Відповісти
Пора уже европейцам вылазить из теплой ванны!
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12.02.2021 22:15 Відповісти
 
 