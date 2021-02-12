У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом в тому, випадку, якщо на цей крок піде Брюссель, при цьому закликає ЄС до рівноправної співпраці у взаємоповазі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії
"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в МЗС РФ.
У той же час, у зовнішньополітичному відомстві РФ закликали Євросоюз до співпраці.
"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправної співпраці і взаємоповаги, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.
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та было б неплохо разорвать козломордию на энное кол-во республик
свою свободу, як вони це розуміли.
у лаврого свои многоходовочки, отличные от других
Лошадь просто коксом упоролась и гонит!
Главный Либерал
В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ.
К розриву оні готови......
Во время секретного совещания в бункер Путлера с шашкой наголо ворвался Лавров и закричал:
- Порублю, гады.
Гады скинулись по рублю. Лавров собрал деньги и ушел.
- Лавров, у вас есть план? - спросил Путлер.
- Конечно. Но я больше люблю героин, - ответил с улыбкой Лавров.
( нужен внешний враг - раз в стране "бурления" ) .
И Лошадь работает там давно , что-бы так "случайно проговориться" ....
М. Дмитриев
«Мнения русских о самих себе», издание, С.-Петербург, 1905г.
Свинособаки, держитесь там, хорошего настроения! =)
Європа і рАЗІЯ - це дві різні, паралельні реальності, які не пересікаються.