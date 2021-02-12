Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Технології
Для запуску супутника дистанційного зондування Землі ведуться технічні переговори зі SpaceX про сумісність "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на epravda, Україна веде переговори з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)".
За словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, незабаром стане ясно, чи можливо це здійснити.
Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.
"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років тому. Тому дійсно це стає важливою подією для нас", - розповів глава відомства.
Будь ласка, зачекайте...
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
Денег стало вдруг до хрена вот и маются хренью....
в Украине как и в россии не было и нету космической электроники
зеля, как там вовк с тупицким ?
они не отменят запуск -то ? как обычно
ЗАЧЕМ?
ЧТО эта Сич может?
Померять магнитное поле прибором, слепленным 30 лет назад для СССР?