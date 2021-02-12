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Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Технології

Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року

Для запуску супутника дистанційного зондування Землі ведуться технічні переговори зі SpaceX про сумісність "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на epravda, Україна веде переговори з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)".

За словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, незабаром стане ясно, чи можливо це здійснити.

Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

Також читайте: SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів

"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років тому. Тому дійсно це стає важливою подією для нас", - розповів глава відомства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3409
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12.02.2021 14:36
+5
а между прочим, спутник "Січ 2-1" двойного назначения..
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8340
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12.02.2021 14:49
+3
Сыш Штирлиц..вали НАх... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9009 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9864
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12.02.2021 15:11
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А что, Эпицентр планирует расширяться в глобальных масштабах?!
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12.02.2021 14:33 Відповісти
клоуну просто нужен ПИАР для лохов.. особенно на фоне зашкваров во ВСЕХ сферах..
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
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12.02.2021 14:59 Відповісти
----
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
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12.02.2021 14:59 Відповісти
Ще один гіперпул
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12.02.2021 14:34 Відповісти
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9171
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12.02.2021 14:37 Відповісти
Украина хочет запустить собственный спутник

Денег стало вдруг до хрена вот и маются хренью....
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12.02.2021 14:35 Відповісти
мы - за...и даже, чтобы не вместе, а вместо спутников маска запустила украина
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12.02.2021 14:40 Відповісти
сич в глаза
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12.02.2021 14:35 Відповісти
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3409
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12.02.2021 14:36 Відповісти
Шо то за ліфчик начепив цей бомбер.
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12.02.2021 14:39 Відповісти
Глядя на фото почему то всплывает слово "потерпевший".
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12.02.2021 17:06 Відповісти
Бєня зондуватиме шо ще можна вкрасти.
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12.02.2021 14:37 Відповісти
А давайте главзебила запустим, и чтоб назад не возвращался.
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12.02.2021 14:40 Відповісти
опередил)
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12.02.2021 14:41 Відповісти
А почему Ex?
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12.02.2021 14:42 Відповісти
Дебила не забудьте всунуть в спутник...
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12.02.2021 14:40 Відповісти
а что в том спутнике Украинского, название?
в Украине как и в россии не было и нету космической электроники
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12.02.2021 14:43 Відповісти
зато есть уРУСкий
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12.02.2021 14:49 Відповісти
есть сРусская дрель которой дырявят космические спутники и сРусская кувалда которой подравнивают стывовочную скобу на ракетах Союз
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12.02.2021 15:03 Відповісти
спутник v имелось ввиду!
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12.02.2021 15:28 Відповісти
Ти шо не патріот, мі ж космічна держава!!! Скоро гіпєрлупу запустимо!
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12.02.2021 16:36 Відповісти
Илан Маск имеет договор с украинским концерном Антонов,причем на 5 лет...
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12.02.2021 14:43 Відповісти
Илан Маск ,это не Срань РАБссиянская Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 1231Скотчем дырки клеять...На МКС РАБссиянцы объявили Майдан,туалета нет,жратвы нет...
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12.02.2021 14:46 Відповісти
СкреПОНОСная вяликая РАБссия...пля... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 2892 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 2892
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12.02.2021 14:48 Відповісти
космический аппарат Сич 2-1 собирается в цехе сборки КА конструкторского бюро "Южное", не на Южмаше
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12.02.2021 14:48 Відповісти
а между прочим, спутник "Січ 2-1" двойного назначения..
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8340
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12.02.2021 14:49 Відповісти
А шо, еще и первачок дает? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3702
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12.02.2021 14:52 Відповісти
99% китайской комплектухи
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12.02.2021 14:58 Відповісти
Военно-ракетно-комический комплекс СССра дохлого находился в КБ Южное,в основномм...РАБссиянцы строили только туалеты для Гагарина никогда не летавшего в космос...Алкоголизм штука опасная... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 514 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 514
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12.02.2021 14:52 Відповісти
Сигареты "Дебилы РАБссии" табачная фабрика.Дукат.Рабссия.. Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8143
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12.02.2021 15:04 Відповісти
Сыш Штирлиц..вали НАх... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9009 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9864
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12.02.2021 15:11 Відповісти
Він не куре він нюхає!
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12.02.2021 16:37 Відповісти
Класс. Я не там сижу!
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12.02.2021 15:25 Відповісти
В Книге рекордов Гиннесса за 1964 год написано..герой советского союза, летчик-космонавт СССр,заслуженный летчик испытатель СССр полковник ВВС СССр Владимир Ильюшин первый космонавт планеты...РАБссиянцы а почему не Гагарин??? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6281 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6281
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12.02.2021 14:57 Відповісти
Завод Мотор-Сыч имеет такие технологии что в Мире нет..бараны РАБссиянсие и китайские фиг вам а не технологии.. Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6546
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12.02.2021 15:03 Відповісти
Каздлина,не лазь под ногами Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8243
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12.02.2021 15:12 Відповісти
Шэни Дэда Мутхан.... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 8904
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Браво! давай жги!
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12.02.2021 15:27 Відповісти
Та задрал блин баранеску Штирлиц тройной одеколон... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4360
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12.02.2021 15:29 Відповісти
.

зеля, как там вовк с тупицким ?
они не отменят запуск -то ? как обычно
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12.02.2021 15:08 Відповісти
Перший раз супутник даного типу запущений в 2011 пропрацював тільки один рік хоа обіцяли п'ять. Так що нехай все добре перевірять. Даний супутник універсальний - різна апаратура. Хотілося щоб був ще запущений супутник Січ-3-О. оптичний де роздільна здатність 50 см. Чи він недоцільний тому що США ділиться знімками... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 5192
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12.02.2021 15:09 Відповісти
Автомат АК придумал Уго Шмайссер,а написали что Калашников...РАБссиянцы а что вы придумали? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9049Все у вас шакалов вялика-Хромосомное...задом наперед Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9049
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12.02.2021 15:10 Відповісти
Ну вони ж лишньохромосомні!
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12.02.2021 16:38 Відповісти
сателит высокоорбитальный Украине очень хужен. Хотябы для наблюдения за своей территорией ну и конечно как ретранслятор связи.
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12.02.2021 15:17 Відповісти
Юрий Тимовский.Ютьюб.В космосе на сегодня никого никогда не было.Это Фейк.
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12.02.2021 15:18 Відповісти
это все придумал У.Черчиль в 18 году?
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12.02.2021 15:20 Відповісти
Тимовский доказывает на пальцах..в космос никто не летал... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4307
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12.02.2021 15:21 Відповісти
спутник v?
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12.02.2021 15:23 Відповісти
Теперь осталось токо найти денежки на запуск...Неужто с Великого крадивництва снимут?)
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12.02.2021 15:30 Відповісти
Уже сняли, это прошлое. Но есть решение: нужно еще одно строительство. А вот там уже снимут в будущем времени.
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12.02.2021 15:33 Відповісти
Они надеются, что Маск им на халяву запустит. С эой целью и суетятся. Плюс представьте какой пиар для величайшего всех времен и народов.🙂
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12.02.2021 16:58 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкенко приедет "лечить" Украину вначале мая...в хорошем смысле... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 1835Зелемойские готовьтесь...больно не будет...
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12.02.2021 15:34 Відповісти
Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 8490Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 7532
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12.02.2021 15:37 Відповісти
президенты Байденко и Порошенко прговорили по телефону 2 часа...,интересно по самолеты F-35 или танки Абрамс договорились? Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 9641
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12.02.2021 15:39 Відповісти
А може краще самого прєпіздента зі всією його шоблою запустити? От тільки боюсь,що в Ілона ракет не вистачить...
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12.02.2021 15:59 Відповісти
Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4414
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12.02.2021 16:01 Відповісти
Так Украина хочет запустить? Или кто-то зеленый хочет, чтобы Маск его пропиарил? Это две большие разницы.🙂
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12.02.2021 16:49 Відповісти
Звичайно можливо якщо не захочуть відкатів.Головне щоб сам супутник був максимально надійним, щоб не втратили.І щоб він не був морально застарівшим і давав справді потрібні можливості.
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12.02.2021 17:01 Відповісти
Какая Сич-2?
ЗАЧЕМ?
ЧТО эта Сич может?
Померять магнитное поле прибором, слепленным 30 лет назад для СССР?
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12.02.2021 17:26 Відповісти
 
 