Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко

Законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї № 4335 і альтернативний законопроєкт № 4335-1 перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Його прийняття необхідне, однак МВС і Нацполіція категорично проти в частині обігу короткоствольної зброї.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту комунікації МВС України.

"Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція Президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю", - зазначив заступник міністра.

Антон Геращенко зауважив, що на сьогодні з 21 року кожен, хто не має наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, має право купити гладкоствольну рушницю. А ті, кому є 25 і вони не мають проблем із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю. Цього цілком достатньо, щоб боронити своє житло.

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За словами заступника міністра, в США, де дозволена короткоствольна зброя – пістолети, револьвери, кількість загиблих від рук поліцейських – від 800 до 1000 людей на рік. В Америці така статистика, тому що поліцейські часто стріляють в правопорушників, знаючи, що на руках сотні мільйонів одиниць зброї.

"У Великій Британії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тисяч жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тисяч жителів", - сказав Антон Геращенко.

Він зауважив, нашій країні не потрібно більше смертей громадян та поліцейських.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ у липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.