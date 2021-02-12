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Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко

Законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї № 4335 і альтернативний законопроєкт № 4335-1 перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Його прийняття необхідне, однак МВС і Нацполіція категорично проти в частині обігу короткоствольної зброї.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту комунікації МВС України.

"Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція Президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю", - зазначив заступник міністра.

Антон Геращенко зауважив, що на сьогодні з 21 року кожен, хто не має наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, має право купити гладкоствольну рушницю. А ті, кому є 25 і вони не мають проблем із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю. Цього цілком достатньо, щоб боронити своє житло.

Також читайте: У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла

За словами заступника міністра, в США, де дозволена короткоствольна зброя – пістолети, револьвери, кількість загиблих від рук поліцейських – від 800 до 1000 людей на рік. В Америці така статистика, тому що поліцейські часто стріляють в правопорушників, знаючи, що на руках сотні мільйонів одиниць зброї.

"У Великій Британії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тисяч жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тисяч жителів", - сказав Антон Геращенко.

Він зауважив, нашій країні не потрібно більше смертей громадян та поліцейських.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ у липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
МВД и Нацполиция категорически против... ибо - ССЫКОТНО!!!

Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8910
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12.02.2021 14:45
+23
Вільні люди мають зброю, раби-ні! Це усе, що треба знати про рабовласників в Україні, які не хочуть дозволити нам мати зброю. Ту зброю, яку ми хочемо мати- а не дозволену ними!!!
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12.02.2021 14:47
+22
Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8729 Это да. Как их потом на митингах палками лупцевать, если у каждого пистолет в кармане?
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12.02.2021 14:45
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а чи еліта вони взагалі? Хто так сказав? Хто так вирішив? "А судьї - хто?"
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13.02.2021 01:51 Відповісти
Карочє ... Хто дуже хоче, най купує рушниці різних моделей з коротким стволом. Тіпа, мисливці ...
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12.02.2021 19:23 Відповісти
тогда обрез дробовика пойдет
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12.02.2021 22:48 Відповісти
потому что Авакян ***** и чмо
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12.02.2021 20:14 Відповісти
"МВД и Нацполиция категорически против" мені НАСРАТИ на думку МВС і Нацполіціїї - я маю мати засіб, щоб зупинити продажних поліцаїв і сраних МВДешників, коли вони мені загрожують!
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12.02.2021 21:15 Відповісти
вОТ КРЫСЫ! зНАЧИТ БАНДИТАМ, МУСОРАМ СУДЬЯМ ПРОКУРОРАМ МОЖНО НОСИТЬ СТВОЛ, а ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ НИ-НИ, НЕЛЬЗЯ !?????????????
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12.02.2021 22:12 Відповісти
Конечно Геращенко против - ведь у него есть аж целых два наградных пистолета и один автомат! А вот простым холопам - нельзя! Ведь как можно отличить крепостного раба от хозяина жизни - рабу запрещено иметь оружие, а хозяин может носить и применять оружие! Каждое правительство Украины считает украинцев рабами и холопами, а крепостным холопам нельзя иметь оружие, что бы не подняли бунт и не могли угрожать действующей власти.
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12.02.2021 22:27 Відповісти
не хо тят мусора пистолеты, давай тогда гранаты
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12.02.2021 22:46 Відповісти
Ясен-красень! Почнуть використовувати зброю супроти людей, отримають у відповідь більше пострілів. Кишенькові захисники злякаються і нікому буде прикрити дупу наволочам що при владі, да і самі поліцаї будуть тричі думати перед тим як вести себе по-бидлятьські, бо ссікотно буде.
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12.02.2021 23:43 Відповісти
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными». Один из вариантов этой фразы: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». ------ а у нас в Украине какой то Гера щенко сцит против ветра. А как сказал Горбатый "чик и ты на небесах". А это на много страшней.
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13.02.2021 10:40 Відповісти
"С десяток депутатов доиграются с оружием, получив ответ, сыграют в ящик, и их очень быстро попустит размахивать наградными стволами. Уже сейчас видно, что практика раздачи оружия невменяемым власть имущим дает отрицательный эффект. Против кого вооружается эта сволочь? Так что любой гражданин должен иметь право постоять за себя с оружием в руках и кстати, исполнить свою конституционную обязанность по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В случае чего, любой враг получит такой отпор, что ему станет очень душно, невзирая на ракеты и авиацию. В любом случае статус крупнейшего нелегального рынка оружия обязывает принимать радикальные меры»
(Линия обороны )
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13.02.2021 11:18 Відповісти
Вы, млять, вообще посещали Цензор.нет?
Комментарии читали?
И вы хотите раздать им оружие?
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13.02.2021 11:31 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Пора переходить ко второй части аргументации - украинское всеобъемлющее гавно - следствие действий соросят назло Расии!
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14.02.2021 10:21 Відповісти
Это ж надо какой глубокомысленный и всеобъемлющий вывод был сделан на фоне креста выше Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8814
И я перехожу как ты и просил ко второй части аргументации :
некачественный шоколад с большим содержанием сои пагубно влияет не только на состояние зубов НО и на плотность твоего уставшего мозга . От себя дам добрый совет не ешь много петькиных чоколадок , особенно по утрам .Если с утреца тебя ОПЯТЬ тянет на сладенькое , выпей лучше водки, в твоем конкретно случае это спасение
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14.02.2021 12:21 Відповісти
Да-да, гав-гав, мальдивский шоколад из приднестровской сои...
Не успел ты со своим крестиком, дружочек!
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14.02.2021 12:39 Відповісти
В воюющей стране, к тому же с высоким уровнем преступности, деградировавшая мусорня выступает против ношения оружия. Обалдеть ...
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13.02.2021 12:04 Відповісти
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