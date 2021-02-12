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Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню "Кримської платформи", - резолюція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню

У резолюції про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи. Крім цього, в документі міститься заклик надати ініціативі підтримку.

Про це йдеться в тексті резолюції, прийнятої в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський парламент підтверджує свій заклик щодо (створення - ІФ) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС; закликає віце-президента Єврокомісії/високого представника Євросоюзу та держави-члени ЄС надати всю необхідну підтримку в створенні міжнародної Кримської платформи, забезпечувати координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї платформи", - сказано в резолюції.

Також читайте: Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Зараз би коменти про провал у зовнішній політиці нинішньої влада виглядали б дуже органічно.)))
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12.02.2021 14:55
+1
Так,озабоченность в данном случае не подходит. Значит выразят солидарность.
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12.02.2021 14:51
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Так,озабоченность в данном случае не подходит. Значит выразят солидарность.
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12.02.2021 14:51 Відповісти
Недобудована Вавілонська вежа закликає.
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12.02.2021 14:52 Відповісти
Зараз би коменти про провал у зовнішній політиці нинішньої влада виглядали б дуже органічно.)))
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12.02.2021 14:55 Відповісти
И про нерукопожатых. Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню "Кримської платформи", - резолюція - Цензор.НЕТ 4413
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12.02.2021 15:20 Відповісти
Тому і коментів тут й десятка нема- важко лайно на вентилятор накинути бідосям.
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12.02.2021 16:21 Відповісти
Звичані балачки. Згадай краще про Джуліані
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12.02.2021 17:09 Відповісти
Про що згадати?)))
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12.02.2021 17:14 Відповісти
Ну звичайно - вмикаєм дурня
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12.02.2021 17:15 Відповісти
Пальцем вас не чіпав- ви усе самі.
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12.02.2021 17:18 Відповісти
Призываю НАТО, Еврокомиссию, Европарламент и ЕС , вместе с США, Украиной и теми странами, которым небезразлична жизнь на планете - немедленно приступить к разрушению и удалению опасной онкологической опухоли на теле Земли - РФ, ибо её локализация и вакцинация - это самообман , а интенсивная терапия не поможет !
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12.02.2021 15:25 Відповісти
Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС...
тут можна поесть - пока ети евры друг друга призывают.
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12.02.2021 15:38 Відповісти
мысли конечно есть, но поперек паровоза тоже как то неприлично...
але: тук тук тук - еврики, вы там как? допризывались уже уже друг друга?
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12.02.2021 15:47 Відповісти
Зрада. При Порошенко такого не было
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12.02.2021 16:08 Відповісти
ЕС ,для того,что бы не привлекать рашиста к ответственности за нарушение Хельсинского акта и Будапештских договоренностей создает всякую хрень,типа минского и нормандского сходняка крымской платформы и т,д.
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12.02.2021 16:32 Відповісти
 
 