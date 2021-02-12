На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми"
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Вчора, 11 лютого, до приватного помешкання, яке орендують двоє дільничних інспекторів прикордонної служби відділення "Горонглаб" Мукачівського прикордонного загону, вдерлися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик. Нападники висловлювали погрози фізичною розправою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Або ви з нами, або матимете проблеми!", - з такою погрозою вдерлися контрабандисти у помешкання до охоронців державного кордону України.
"Найімовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті, у свою чергу вирішили помститися та залякати правоохоронців", - розповіли в Держприкордонслужбі.
До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. З метою початку досудового розслідування за ч. 2 ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" прикордонники направили відповідне повідомлення до ГУНП у Закарпатській області, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Закарпатської обласної прокуратури. Особи нападників наразі встановлюються.
У Держприкордонслужбі додали, що впродовж минулого року зафіксовано 27 фактів застосування насильства до особового складу Держприкордонслужби, 3 факти пошкодження військового майна, 9 фактів пошкодження майна військовослужбовців Держприкордонслужби та 15 фактів погроз фізичного насильства відносно особового складу прикордонного відомства.
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МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко
Колапс правоохоронної системи як при овочу, коли бандюковичам давали відкупні працівники ДАЇ..!!!!!!!!!!!!