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Держприкордонслужба (4324) Закарпаття (1576) контрабанда (1550) Мукачево (125) напад (1012) прикордонники (946)

На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми"

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти:

Вчора, 11 лютого, до приватного помешкання, яке орендують двоє дільничних інспекторів прикордонної служби відділення "Горонглаб" Мукачівського прикордонного загону, вдерлися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик. Нападники висловлювали погрози фізичною розправою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Або ви з нами, або матимете проблеми!", - з такою погрозою вдерлися контрабандисти у помешкання до охоронців державного кордону України.

"Найімовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті, у свою чергу вирішили помститися та залякати правоохоронців", - розповіли в Держприкордонслужбі.

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До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. З метою початку досудового розслідування за ч. 2 ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" прикордонники направили відповідне повідомлення до ГУНП у Закарпатській області, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Закарпатської обласної прокуратури. Особи нападників наразі встановлюються.

У Держприкордонслужбі додали, що впродовж минулого року зафіксовано 27 фактів застосування насильства до особового складу Держприкордонслужби, 3 факти пошкодження військового майна, 9 фактів пошкодження майна військовослужбовців Держприкордонслужби та 15 фактів погроз фізичного насильства відносно особового складу прикордонного відомства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Почему не применяли короткоствол? Ах, да.... На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4425
МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 8561
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12.02.2021 15:09
+11
А зброї в погранців нема? Це теж Аваков з Геращенко таку дурню з короткостволом для українців вигадали?
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12.02.2021 15:04
+9
А с оружием только бандиты.
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12.02.2021 15:11
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В следующий раз они будут угрожать просто затычкой На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4739
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12.02.2021 15:03 Відповісти
А зброї в погранців нема? Це теж Аваков з Геращенко таку дурню з короткостволом для українців вигадали?
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12.02.2021 15:04 Відповісти
Ага, погранцы по дому в трусах ходят и обязательно с пистолетом в руке
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12.02.2021 15:09 Відповісти
Так им домой низзя с оружием..только на работе А после работы куда ховаться..чем себя защищать?
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12.02.2021 15:13 Відповісти
Надо шоб все пограничники домой Калашниковы таскали?
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12.02.2021 18:47 Відповісти
Там травматы есть..Сын в ДПСУ срочную служил..в Закарпатье..так срочники с травматами ходили...вне части
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15.02.2021 14:34 Відповісти
Ага, и дверь держат открытой.
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12.02.2021 16:51 Відповісти
а яку саме дурню ?
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12.02.2021 15:12 Відповісти
Почему не применяли короткоствол? Ах, да.... На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4425
МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 8561
показати весь коментар
12.02.2021 15:09 Відповісти
ОБЕРЕЖНО - ПОПУЛІЗМ!
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12.02.2021 15:21 Відповісти
Точно?
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12.02.2021 19:01 Відповісти
Ты хто? Лоббист пистолетной мафии, или просто не вырос ишо из подростковой головы?
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12.02.2021 18:49 Відповісти
Официально ствол (калаш) получил в 1989, сдал в 1991. Ещё вопросы? На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 2298
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12.02.2021 19:01 Відповісти
И шо, это мешает тебе быть лоббистом пистолетчиков или инфантилом?
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12.02.2021 19:30 Відповісти
Так, давай разберёмся как ты понимаешь термин - лоббист? На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 3048
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12.02.2021 22:59 Відповісти
і чому кацапня боїться, щоб українцям зброю дозволили, сциш? - правильно робиш.
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12.02.2021 21:23 Відповісти
Хочешь "зброї"? Нет проблем-бежишь в военкомат, записываешся в бригаду, получаешь автомат и "гасишь"до упору кацапов. Или с дивана зад мешает слезть? Так ты его вибромассажером сгони.
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12.02.2021 23:30 Відповісти
кацапа, пиши українською, ваш козлячий не сприймаю.
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15.02.2021 22:50 Відповісти
Ты шо, уклонист, еще до сих пор на диване вибромассаж делаешь? Ты че без автомата и без каски?
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16.02.2021 00:14 Відповісти
що ти там прохрюкало?
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16.02.2021 08:59 Відповісти
Давай по существу, почему с вибромассажером и без автомата, ждешь пока пипетка вырастет?
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16.02.2021 09:08 Відповісти
хрюцкій, ти нормальною мовою можеж щось написати, чи тільки на свому свинособачому щось хрюкати?
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16.02.2021 18:15 Відповісти
Редко бандосы так наглеют... обычно когда силовики сами замазаны с ног до головы... может быть ещё война конкурентов или не поделили что то.
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12.02.2021 15:11 Відповісти
Йовбаки, сер.
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12.02.2021 18:25 Відповісти
А с оружием только бандиты.
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12.02.2021 15:11 Відповісти
ну нормально... как говорил Пабло Эскобар - "plata o plomo ?"
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12.02.2021 15:17 Відповісти
"Серебро или свинец", для тех, кто Испанского не понимает...
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12.02.2021 17:58 Відповісти
Адресу в кадрах прикордонного загону продали?
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12.02.2021 15:22 Відповісти
Цей випадок демонструє рівень нашої державної влади. В Польщі чи Румунії такого випадку не може бути. Там напад чи погрози на державного службовця розглядається як напад на державу. Зе ... прошу по хорошому, йди зі своєї посади добровільно. Не за те українці сторіччями проливали кров за свою державу, щоб зараз з нею так поводились.
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12.02.2021 15:22 Відповісти
нащо просити, гнати ссяной ганчиркой треба зелену наволоч.
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12.02.2021 15:56 Відповісти
А при Пе значит такого не было?
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12.02.2021 17:37 Відповісти
А вот при Пеце такого не было. Ведь прада не было, товарисчи ежедневно и еженочно находящии какакшки с логотипом "Рошкен" у себя в кроватях и штанах?
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12.02.2021 15:23 Відповісти
Стыдоба.
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Мне так нравятся такие новости, что у них нет продолжения. Сколько и кого из совершивших такие деяния поймали и привлекли к РЕАЛЬНОЙ ответственности виде лишения свободы. А так - информационный шум. Из вбрасываемой информации получается, что полиция, прокуратура и и иные правоохранительные органы в Закарпатье - с народом, т.е. контрабандистами.
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12.02.2021 15:25 Відповісти
А потому так много народу на западной и топили за Поросьонка.И сейчас за Пєса,потому что ожидают возвращения такого мылого сєрцю контрабаса...
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12.02.2021 15:28 Відповісти
😂 По последним исследованиям агентства Kantar, по состоянию на август 2020 году доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6.9%.
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12.02.2021 15:47 Відповісти
На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 5087
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12.02.2021 17:05 Відповісти
онли у нас можно напасть на дом ..пограничника..нашпиговать свинцом на пороге..ппц.во страна...
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12.02.2021 15:34 Відповісти
Если такое происходит , то со стороны многие скажут, что в Украине власть слабая, а в годы войны такое неприемлемо
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12.02.2021 15:34 Відповісти
Хто тут влада?
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12.02.2021 15:39 Відповісти
Как хорошо и вовремя что говорящая свинка сабакова и МВД - Геращенко, против кооткоствольного оружия у граждан Украины 😁😁
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12.02.2021 15:45 Відповісти
Новобандеровцы!? На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 7312
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12.02.2021 15:49 Відповісти
Бенядіктова відзвітувала......Прокуратуру добила, слідство знищила, оперативні підрозділи по боротьбі із злочинами заробляють гроші на злочинцях., феміда заробляє гроші на прийнятті законних рішень.
Колапс правоохоронної системи як при овочу, коли бандюковичам давали відкупні працівники ДАЇ..!!!!!!!!!!!!
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12.02.2021 16:45 Відповісти
Відстріл за таке бандюків, бо тоді в нас органів правопорядку не стане, звичайно, якщо хлопці незамазані на хабарях! Те саме і з браконьєрами!
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12.02.2021 17:02 Відповісти
Це вже писець...Зiмбабве ****...В яку Европу ???В яку курва Европу ??
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12.02.2021 17:04 Відповісти
А почему не применили оружие!! Или эти погранцы дежурят с палками!! И не стыдно Начальнику погранвойск Украины!!! каждая шваль может угрожать пограничнику ??Это как??
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12.02.2021 17:36 Відповісти
Потому что были дома, а оружие полагается только на службе
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12.02.2021 17:40 Відповісти
Злочинці згадали спосіб тиску на поліцейських, суддів, прокурорів та свідків. Це вже було в 90-і. Подивимось на реакцію прикордонників та решти "правоохоронців" ЗЕ.
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12.02.2021 17:54 Відповісти
а шо робити ,потрібно заробляти
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12.02.2021 19:06 Відповісти
Это государство реально под названием - шапито.
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12.02.2021 19:46 Відповісти
ПіСі: усім - пох. (с. гівнокомандувач зє)
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12.02.2021 19:48 Відповісти
 
 