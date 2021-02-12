УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14308 відвідувачів онлайн
Новини Події Розслідування злочинів на Майдані
1 288 7
Київ (13826) суддя (1422) автомайдан (115) злочини проти Майдану (276) Офіс Генпрокурора (2340)

Екссудді столичного райсуду повідомлено про підозру за позбавлення прав автомайданівців, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Екссудді столичного райсуду повідомлено про підозру за позбавлення прав автомайданівців, - Офіс Генпрокурора

Екссудді одного з районних судів Києва повідомлено про підозру за незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, суддя притягнув до адміністративної відповідальності учасників автомайдану за фактом невиконання водіями вимог про зупинку.

Йдеться про двох учасників колони транспортних засобів, що 29 грудня 2013 року рухалася від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України. Їм було призначено найбільш суворий з можливих за дане правопорушення вид адміністративного стягнення – позбавлення права керування транспортним засобом.

У подальшому апеляційним судом провадження були закриті, а суддя рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Да здравствует,украинский суд!!! Самий гуманний(корумпирований) суд в мире! " !!!))))
показати весь коментар
12.02.2021 15:11 Відповісти
Коли почнуть саджать? Экс-судье столичного райсуда сообщено о подозрении за лишение прав автомайдановцев, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 827
показати весь коментар
12.02.2021 15:16 Відповісти
Не прошло (или уже прошло) 7 лет!!! Слава петиной реХВорме!
показати весь коментар
12.02.2021 15:36 Відповісти
рехворма уже не первый год, как зебилья...
показати весь коментар
23.02.2021 13:12 Відповісти
Это что за подпольный комитет ? ЭКС ФИО имеет ?
показати весь коментар
12.02.2021 15:37 Відповісти
- Офіс Генпрофурора..? ..я вас умоляю..)
показати весь коментар
12.02.2021 15:46 Відповісти
Клав він з прибором на ваші саабщенія...
показати весь коментар
12.02.2021 15:50 Відповісти
 
 