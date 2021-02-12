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Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців. Ці порушення зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 10 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву української сторони СЦКК публікує пресцентр ООС.

У заяві наголошується, що міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 34 одиниці 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", розміщених із порушенням встановлених ліній відведення.

Уточнюється, що 19 одиниць зафіксовано поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області, 7 одиниць - на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області та 8 одиниць - поблизу населеного пункту Садовий Луганській області.

"Міні-БПЛА також зафіксував озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області 10 одиниць 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 одиниць 122 мм гаубиць Д-30, 2 танки Т-64, 4 одиниці зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10"; поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області: 18 одиниць 152-мм гаубиць "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", 9 одиниць танків Т-64 і Т- 72", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Також патруль місії ідентифікував 5 одиниць танків Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганській області.

У звіті місії також йдеться про військову присутність і присутність військового типу в зоні безпеки. Так, поблизу населеного пункту Хороше Луганської області міні-БПЛА зафіксував 23 мм ЗУ-23, бойову машину піхоти і 2 одиниці БТР-80.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - підсумувала українська сторона СЦКК.
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Топ коментарі
+16
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3845
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12.02.2021 16:18
+8
Ну что, посмотрел в глаза Путлеру? И что ты там увидел, зедаун?
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 134
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12.02.2021 16:17
+8
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4183
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12.02.2021 16:19
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То есть просто 34 Града это уже не нарушение...
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12.02.2021 16:11 Відповісти
Це ознака стійкого перемир'я.
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12.02.2021 16:15 Відповісти
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8370
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12.02.2021 16:13 Відповісти
це - свинособачий *****
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12.02.2021 16:17 Відповісти
Это хпп такой. Пока все будут думать, что бы это значило, питун еще два срока на троне отсидит
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12.02.2021 17:01 Відповісти
Ну что, посмотрел в глаза Путлеру? И что ты там увидел, зедаун?
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 134
показати весь коментар
12.02.2021 16:17 Відповісти
Помремо всі,але не дамо зірвати не існуюче перемир'я реальними життями.

Зеленський в зоні ООС: "Не дамо сепаратистам зірвати режим припинення вогню"
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12.02.2021 16:18 Відповісти
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3845
показати весь коментар
12.02.2021 16:18 Відповісти
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4183
показати весь коментар
12.02.2021 16:19 Відповісти
Моника в новом бюстгальтере...
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12.02.2021 18:11 Відповісти
Ему уже вручили удостоверение участника АТО?
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12.02.2021 18:12 Відповісти
Думаю, що так.
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12.02.2021 18:14 Відповісти
Зараз нам люся аферестовіч розповість, чому Україна не відміняє одностороннє "перемир'я на доМбасі.
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12.02.2021 16:22 Відповісти
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2246
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12.02.2021 16:27 Відповісти
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7328 Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1493
показати весь коментар
12.02.2021 16:33 Відповісти
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3358
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12.02.2021 18:14 Відповісти
..неслабо так поработали лопатами шахтЬоры сказочных грызбублик откапывая "шахтное" оборудование для защиты своих сказочных долб..бов и их могучьего языка
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12.02.2021 16:37 Відповісти
Было бы неплохо, если бы Байрактары устранил нарушения, которые обнаружил мини-БПЛА СММ ОБСЕ... Это реально сделать. Но этого не будет.
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12.02.2021 17:45 Відповісти
И что дальше,поговорили и все? Толку от того ОБСЕ...
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12.02.2021 23:23 Відповісти
а чому їх знищити не можна, а тільки розглядати?
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13.02.2021 09:23 Відповісти
 
 