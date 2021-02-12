Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців. Ці порушення зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 10 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву української сторони СЦКК публікує пресцентр ООС.

У заяві наголошується, що міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 34 одиниці 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", розміщених із порушенням встановлених ліній відведення.

Уточнюється, що 19 одиниць зафіксовано поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області, 7 одиниць - на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області та 8 одиниць - поблизу населеного пункту Садовий Луганській області.

"Міні-БПЛА також зафіксував озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області 10 одиниць 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 одиниць 122 мм гаубиць Д-30, 2 танки Т-64, 4 одиниці зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10"; поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області: 18 одиниць 152-мм гаубиць "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", 9 одиниць танків Т-64 і Т- 72", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Також патруль місії ідентифікував 5 одиниць танків Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганській області.

У звіті місії також йдеться про військову присутність і присутність військового типу в зоні безпеки. Так, поблизу населеного пункту Хороше Луганської області міні-БПЛА зафіксував 23 мм ЗУ-23, бойову машину піхоти і 2 одиниці БТР-80.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - підсумувала українська сторона СЦКК.