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Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво "Північного потоку-2": "Дарування Росії чергового інструменту шантажу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво

"Північний потік-2" є проєктом, який шкодить енергетичній безпеці Європи й України і може бути черговим інструментом шантажу з боку РФ.

Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи висловлювання Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра виданню Rheinische Post, де він підтримав добудову газопроводу "Північний потік-2", мотивуючи це також потребою історичної компенсації Москві за завдані кривди в роки Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді, "Північний потік-2" є найгіршою можливою формою компенсації. Його реалізація не вирівняє історичних рахунків, а лише поправить баланс банківських рахунків акціонерів цього проєкту. Просто кажучи, це – інвестиція, яка шкодить європейській солідарності. Вона є загрозою для безпеки Європи й одного з її найбільших сусідів - України",- заявив Моравецький.

Він додав, що будівництво цього газопроводу є "даруванням Росії чергового інструменту шантажу" і свідченням слабкості, а не сили європейської політики.

Моравецький підкреслив, що "будування мостів" між Європою і Росією не може відбуватися за плечами Центрально-Східної Європи. "В іншому разі це більше нагадуватиме мінування моста, ніж його зміцнення. Це рецепт катастрофи, а не відбудови",- підкреслив глава польського уряду.

Читайте також: Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ

Водночас, він назвав позитивним той факт, що Штайнмаєр визнав: наслідки Другої світової війни можуть впливати на нинішні політичні та економічні рішення. Він нагадав, що під час війни загинули 6 мільйонів поляків, із землею зрівняли понад тисячу польських міст на сіл, втрачено частину безцінних скарбів національної спадщини, але Польща ніколи не отримала за це жодної компенсації.

Як повідомлялось, в інтерв'ю Rheinische Post Штайнмаєр у відповіді на питання про "Північний потік-2" заявляв, що після тривалого погіршення відносин енергетична співпраця залишається "майже останнім мостом" між Європою та Росією. Відтак варто подумати, чи "цей міст треба повністю знищити". За його словами, потрібно також брати до уваги історичний аспект нападу Німеччини на СРСР в 1941 році і те, що під час війни загинули понад 20 млн громадян Союзу. На його думку, це не виправдовує дій Росії, але "потрібно також брати до уваги ширшу перспективу".
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до кого він звертається? до пригодованих кацапським нафтодоларом європейських ліваків? Премьер Польши Моравецкий о строительстве "Северного потока-2": "Дарение России очередного инструмента шантажа" - Цензор.НЕТ 9652
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12.02.2021 16:25 Відповісти
За бабло продадут маму родную и чем они отличаются от нашего ворья??
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12.02.2021 16:29 Відповісти
А куча других труб по которым вы покупаете нефть и газ у кацапов не являются инструментом шантажа? Ведь объем купленного Европой газа останется тем же. Украинская труба не является инструментом шантажа? Потому что проходит через Польшу тоже и полякам тоже капают деньги? Что за бредовые инсинуации. Создается ощущение что они просто не хотят чтобы Германия еще больше усилило свои позиции в Европе.
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12.02.2021 16:29 Відповісти
Историческая компенсация ?!.. Штанмайер, вы ещё позвольте им "повторить", чтобы засрали, разрушили, разграбили и перетр..али пол Германии. Премьер Польши Моравецкий о строительстве "Северного потока-2": "Дарение России очередного инструмента шантажа" - Цензор.НЕТ 6091
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12.02.2021 16:30 Відповісти
Встидно за німців. Здавалось,що вони розумніші.Невже хочуть новий Мюнхен?
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12.02.2021 16:45 Відповісти
Штайнмаер прикидывается валенком, говоря о компенсации за нападении на СССР. именно на Украину, Беларусь, пришлись наибольшие жертвы среди мирного населения. Война дважды катком прошла по территории этих стран. Но Штанмаер в упор не желает видеть этого водеть-говоря о компенсациях исключительно России.
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12.02.2021 18:40 Відповісти
плятть из всей той европы только Речь Посполитая хоть шото делает во вред так сказать раше.но один в поле не воин.
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12.02.2021 19:38 Відповісти
Штангмайєр+Боррєль+фрау М= NS-2
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12.02.2021 19:39 Відповісти
 
 