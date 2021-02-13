Дві громадянки Молдови намагалися в'їхати в Україну з фальшивими тестами на COVID-19, - Держприкордонслужба

Жінок, які намагалися в'їхати в Україну і пред'явили на паспортному контролі медичні документи з ознаками підробки, виявили в пункті пропуску "Порубне".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора, 11 лютого, близько 16:00, під час оформлення осіб на в'їзд в Україну прикордонники виявили двох жінок, які на паспортний контроль разом із документами пред'явили два ПЛР-тести з ознаками підробки.

Під час перевірки документів інспектор прикордонної служби встановив, що ПЛР-тести, надані громадянами Молдови - фальшиві. Свідченням цього була відсутність QR - коду, також бланк медичної установи був невстановленого зразка. Крім того, прикордонники Чернівецького загону звернулися до адміністрації медичного закладу, де було встановлено, що ці особи не відвідували їхні лабораторії.

Про даний факт прикордонники повідомили співробітникам Національної поліції і направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання фальшивих документів".

Жінки поїхали з пункту пропуску в супроводі співробітників Нацполіції.

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