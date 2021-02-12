Печерський суд замітає сліди у справі Байдена-Порошенка - адвокат Головань оприлюднив доказ
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Заява Печерського суду від 29 січня про те, нібито він не ухвалював рішення за заявою нардепа від ОПЗЖ Деркача проти Байдена і Порошенка, - це маніпуляція.
Про це пише у блозі на "Українській правді" адвокат п’ятого Президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.
"Що ж за провадження прокурори зареєстрували 22 січня 2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Волкової аж від 11 вересня 2020?", - запитує Головань.
"Свого часу Деркач представив строкату схему під заголовком "DemoCorruption" з портретами не тільки Джозефа Байдена і Петра Порошенка, а й Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джона Керрі, Вікторії Нуланд. Ну і Джорджа Сороса, як же без нього", - пояснює Головань.
"На тій схемі, хоч і дрібними літерами, але зазначена та сама ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. № 757/38675/20-к від 11.09.2020р. Отже, і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора", - наголошує Головань.
"Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися слідом за Деркачем і Дубінським у санкційному списку для них цілком реальна. А той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів", - резюмує Ігор Головань.
"Квапливе замітання слідів не дивує. Адже санкції до Деркача символічно були застосовані напередодні задоволення суддею Печерського суду Волковою його скарги. А наступне застосування санкцій до учасників пов’язаної з Деркачем проросійської мережі впливу, явно примусило декого у Печерському суді серйозно замислитись", - переконаний адвокат Порошенка.
Будь ласка, зачекайте...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая прокомментировал «пленки Порошенко-Байдена».
«Это не последний звонок, который еще услышат украинцы», - сказал Зеленский.
Глава государства считает, что ситуацией должны заниматься правоохранительные органы, в частности, прокуратура.
«Я уверен, что все это впереди, представителей прошлой власти ждет много разных приключений и приговоров», - сказал он.
По его информации, на ситуацию уже есть реакция компетентных органов.
«Я знаю, что это может быть воспринято, как государственная измена», - заявил Зеленский, попросив дождаться ответа правоохранителей.
Видно, в детстве, слепые щенки
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали - "Нельзя за флажки!"
...
Волк не может, не должен иначе!
Вот кончается время мое
Тот, которому я предназначен
Улыбнулся и поднял ружье
...
(с)))
А это значит, что все судьи, которые будут поддерживать Коломоя в Украине (а бех их поддержки этот иск вобще ниочем), тоже становятся врагами США.
Так что заметайте, не заметайте, а вы уже на прицеле для санкций.