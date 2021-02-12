Жителя Луганщини Оробія окупанти "засудили" до 12 років в'язниці нібито за "шпигунство на користь України"

Дмитро Оробій родом з Алчевська. Він навчався в Сєвєродонецьку, але не зміг знайти там роботу, і був змушений повернутися в рідне місто. Окупанти забрали його в перший же робочий день із підприємства, куди він влаштувався діловодом, і звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє "Медійна ініціатива за права людини", інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Оробій – мешканець окупованого Алчевська Луганської області. Був затриманий представниками незаконних збройних формувань 16 червня 2020 року, а потім звинувачений у "шпигунстві на користь України".

За словами правозахисників, Оробій навчався на факультеті політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. В університет він вступив у 2014 році. Перший рік вчився дистанційно, а пізніше переїхав до Сєверодонецька.

На третьому і четвертому курсах Оробій проходив практику у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації у відділі по роботі з населенням. Його близькі зазначають, що Діма був активним, брав участь у різних заходах і виставках як волонтер.

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Після завершення навчання знайти роботу у Сєвєродонецьку не зміг, тож повернувся додому в окупований Алчевськ, де мешкала його родина.

"Спочатку працював продавцем у магазині, потім влаштувався діловодом. Друзі досі не знають, на яке підприємство. Але саме там його і затримали вже у перший робочій день. Зв'язок з Дмитром зник на кілька місяців, про його місце перебування не знали ані друзі з Сєверодонецька, ані родичі в Алчевську – телефон весь час не відповідав", - зазначають правозахисники.

Пізніше невідомі прийшли в сім'ю Оробія з обшуком – переглядали його конспекти, забрали флешки і повідомили рідним, що хлопця утримували у приміщенні так званого міністерства держбезпеки у Луганську начеб-то за те, що він намагався влаштуватися на роботу аби шпигувати.

У вересні рідним подзвонив "адвокат" і повідомив, що Дмитро "був завербований СБУ, намагався впровадитися у "владу", а отже вчинив "держзраду" - буде заґратований".

До СІЗО Оробія перевели у грудні 2020-го, тоді ж "справу" передали до "верховного суду", який у закритому процесі її розглянув.

5 лютого 2021 року "суд" виніс "вирок" - 12 років позбавлення волі.