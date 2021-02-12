УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13764 відвідувача онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
2 610 11
Алчевськ (30) Луганщина (4412) шпигунство, шпіонаж (808) політв'язні (1334)

Жителя Луганщини Оробія окупанти "засудили" до 12 років в'язниці нібито за "шпигунство на користь України"

Новини Цензор.НЕТ Події

Жителя Луганщини Оробія окупанти

Дмитро Оробій родом з Алчевська. Він навчався в Сєвєродонецьку, але не зміг знайти там роботу, і був змушений повернутися в рідне місто. Окупанти забрали його в перший же робочий день із підприємства, куди він влаштувався діловодом, і звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє "Медійна ініціатива за права людини", інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Оробій – мешканець окупованого Алчевська Луганської області. Був затриманий представниками незаконних збройних формувань 16 червня 2020 року, а потім звинувачений у "шпигунстві на користь України".

За словами правозахисників, Оробій навчався на факультеті політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. В університет він вступив у 2014 році. Перший рік вчився дистанційно, а пізніше переїхав до Сєверодонецька.

На третьому і четвертому курсах Оробій проходив практику у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації у відділі по роботі з населенням. Його близькі зазначають, що Діма був активним, брав участь у різних заходах і виставках як волонтер.

Читайте також: У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ

Після завершення навчання знайти роботу у Сєвєродонецьку не зміг, тож повернувся додому в окупований Алчевськ, де мешкала його родина.

"Спочатку працював продавцем у магазині, потім влаштувався діловодом. Друзі досі не знають, на яке підприємство. Але саме там його і затримали вже у перший робочій день. Зв'язок з Дмитром зник на кілька місяців, про його місце перебування не знали ані друзі з Сєверодонецька, ані родичі в Алчевську – телефон весь час не відповідав", - зазначають правозахисники.

Пізніше невідомі прийшли в сім'ю Оробія з обшуком – переглядали його конспекти, забрали флешки і повідомили рідним, що хлопця утримували у приміщенні так званого міністерства держбезпеки у Луганську начеб-то за те, що він намагався влаштуватися на роботу аби шпигувати.

У вересні рідним подзвонив "адвокат" і повідомив, що Дмитро "був завербований СБУ, намагався впровадитися у "владу", а отже вчинив "держзраду" - буде заґратований".

До СІЗО Оробія перевели у грудні 2020-го, тоді ж "справу" передали до "верховного суду", який у закритому процесі її розглянув.

5 лютого 2021 року "суд" виніс "вирок" - 12 років позбавлення волі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Можно отдать по обмену за него ,Илью Киву и т. д. А вообшем зря он полез на єту помойку.
показати весь коментар
12.02.2021 16:55
+3
"После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья." Або він ворог, або повний дурєнь. Для нас загрозу складають обидві ці категорії.
показати весь коментар
12.02.2021 17:14
+2
зимбабве просто какое то... хорошо хоть не расстреляли. хотя пытать наврено - пытали, раз признался во всем что хотели услышать. из него шпион - как из меня балерина.
показати весь коментар
12.02.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, на його місце намилився хтось з родичів колаборантів?
показати весь коментар
12.02.2021 16:48 Відповісти
зимбабве просто какое то... хорошо хоть не расстреляли. хотя пытать наврено - пытали, раз признался во всем что хотели услышать. из него шпион - как из меня балерина.
показати весь коментар
12.02.2021 16:53 Відповісти
Можно отдать по обмену за него ,Илью Киву и т. д. А вообшем зря он полез на єту помойку.
показати весь коментар
12.02.2021 16:55 Відповісти
Нагорода знайшла героя.... вони всі дял мене на одне обличча, всі до одного
показати весь коментар
12.02.2021 17:01 Відповісти
"После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья." Або він ворог, або повний дурєнь. Для нас загрозу складають обидві ці категорії.
показати весь коментар
12.02.2021 17:14 Відповісти
поздравляю!!! а что эти довгоносики хотели? кого то ж надо ловить, а тут 8 год войны??? канечно жеж...у кого нема крайов тот и предатель!!! всё стандартно - просто мясорубка - выж её хотели пуще жизни...так от вона вам кушайте на здоровье!!!
показати весь коментар
12.02.2021 18:50 Відповісти
" После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья..."
Тут всі такі "розумні", "поспівчували"хлопцю!
По-перше, як він міг жити на вільній території, в чужому місті, не маючи роботи?
А по-друге, йому і справді могли дати завдання армійська розвідка або СБУ. Вони працюють з мешканцями окупованих територій!
Хлопцю й так непереливки, а тут всі його цькують!
показати весь коментар
12.02.2021 19:41 Відповісти
Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины" - Цензор.НЕТ 4257 Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины" - Цензор.НЕТ 7616 совершил "госизмену"
показати весь коментар
12.02.2021 19:48 Відповісти
Жаль парня...история повторяется.увы
показати весь коментар
12.02.2021 20:07 Відповісти
Дурак однако...Ну как говорится знал куда едет... Это касается всех кто " посещает" РФ, Крым, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию и даже Беларусь. Едите - принимайте на себя все риски, вы должны понимать что едите к врагу, у которого нет " красных линий", и вас могут взять за просто так. Так что вините не кого, кроме самого себя. В этом случае дело Украины лишь констатировать факт , обмен здесь не уместен ( в то что он " разведчик и агент СБУ" совершенно не верится.) Люди взрослые и пора научиться отвечать за свои поступки, действия и решения. ( насильственного вывоза не было)... А то как с поехавшим к двоюродному брату в Москву журналисту ( уже и фамилию забыл), всех подняли что бы его обменять и выменять. А поехал то он туда за просто так.., в гости. Просто Украине нужно об этом официально предупредить своих граждан об этом, что поездки представляют опасность и ответственность за решение вся на самих гражданах. Не будет поддаваться на обмены по любому случаю, и РФ их перестанет хватать для численности.
показати весь коментар
12.02.2021 20:31 Відповісти
А когда в УКРАИНЕ будут давать по этому преступлению доказаннаму ,не так как в паРашке.Вместо 3лет условно ну хать 10 лет строгоча???????
показати весь коментар
12.02.2021 21:57 Відповісти
 
 