Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 2 ліцензії на роботу інтернет-казино
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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей ухвалила рішення видати ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ "Паріматч" і ТОВ "Геймдев".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КРАІЛ.
"Організатор від моменту повідомлення має 10 днів на оплату ліцензії для виконання зобов'язань визначених Законом", - сказано в повідомленні.
У Комісії зазначили, що розгляд документів інших ліцензіатів триває.
Нагадуємо, 2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).
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