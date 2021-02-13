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Новини За кордоном
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Байден (2314) імпічмент (264) Трамп (3120)

З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що йому не терпиться побачити, як конгресмени-республіканці проголосують у Сенаті у справі про імпічмент експрезидента Дональда Трампа.

"Я з нетерпінням хочу бачити, як вчинять мої друзі-республіканці, чи витримають вони", - сказав він у п'ятницю журналістам телеканалу CNN на галявині біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водно час президент пояснив, що у нього немає планів обговорювати з ким-небудь із сенаторів процес імпічменту або те, як вони голосуватимуть.

Напередодні Байден знову говорив, що не дивиться вживу слухання в Сенаті у справі про імпічмент. Також він висловив сподівання, що слухання можуть змінити позицію деяких республіканців щодо Трампа.

У четвер менеджери з імпічменту Палати представників Конгресу США завершили свою аргументацію проти Трампа, закликавши Сенат засудити колишнього президента за підбурювання до нападу на Капітолій 6 січня.

Демократи використовували свій останній день аргументації, щоб показати, що нападники на будівлю Конгресу діяли за вказівкою Трампа. Вони також зосередилися на заявах експрезидента про те, що його поведінка була "абсолютно доречною", і попередили про те, що подібне може повторитися.

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Республіканці в Сенаті в основному високо оцінили презентацію менеджерів-демократів. Проте очікується, що не більше п'яти або шести республіканців у Сенаті проголосують за засудження колишнього президента, який як і раніше володіє величезною владою над своєю партією. Це набагато менше, ніж 17 голосів республіканців, необхідних для винесення обвинувального вироку. Більшість республіканців у Сенаті все ще вважає, що сам процес імпічменту щодо експрезидента є неконституційним.

Процес у Сенаті почався майже через п'ять тижнів після штурму Капітолію 6 січня. Тоді прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, внаслідок заворушень мінімум п'ятеро людей загинуло. Конгресмени в Капітолії на той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат затвердили перемогу Байдена.

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Топ коментарі
+7
Скажіть їм хто небудь, що Трампа там нєт. Він звільнився місяць назад.
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12.02.2021 18:08
+4
В ближайшие четыре года никто не будет ссать в подъездах россиян, потому что у товарища байдена памперсы и деменция.
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12.02.2021 19:46
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о, сейчас тут начнется)))
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12.02.2021 17:09 Відповісти
Це вже тут нікому не цікаво. І ніколи цікавим не було.
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12.02.2021 17:17 Відповісти
Ну чтому? Мені цікаво. Хочу ще раз впевентися в тому, що усі політики світу думають лише про свої дорогоцінні дупи. Навіть в такій країні, як США. Дай Боже, щоб я помилився. С нетерпением хочу видеть, как мои друзья-республиканцы проголосуют по делу об импичменте Трампа, - Байден - Цензор.НЕТ 1694
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12.02.2021 17:25 Відповісти
А ви хочете знайти приклади відсутності в людей (і політиків) інстинкту самозбереження? Ну щасти...
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12.02.2021 17:40 Відповісти
Не ошиблись.
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12.02.2021 22:14 Відповісти
А притомні люди з нетерпінням чекають, коли ворог Сполучених Штатів і агент китайських комуняк чжоу-бай-ден або здохне, або потрапить до хоспісу. Цей "друг" України УЖЕ грає на боці пуйла: своїми указами про фактичне припинення видобутку американської нафти ВОНО спричинило зростання її ціни, і продовжило вигідний для москалів договір про ядрьоні ракети, який Трамп продовжувати не збирався. А іще ця мерзота відкрила кордони США і випустила на волю готових до депортації латиносів, які скоїли злочини на території США. Ай да маладєц, чжоу! пуйло радісно потирає лапчонкі. Ну шо, корисні ідіоти глобалістів на тутешньому форумі, отримали те, що хотіли?
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12.02.2021 18:31 Відповісти
Маячня.
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12.02.2021 18:32 Відповісти
Для тих, хто живе в паралельній реальності - дійсно маячня. Бо в тій реальності, де живуть глобалісти та їхні корисні ідіоти незручні факти виглядають як маячня.
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13.02.2021 10:23 Відповісти
Скажіть їм хто небудь, що Трампа там нєт. Він звільнився місяць назад.
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12.02.2021 18:08 Відповісти
гиги, який смішний жарт. Це ж тількі тупі х!хли можуть екс-президентів - агентів 314дорашки - судити. А мириканці за штурм Капітолію мабуть повинні Рудому дегенерату підвищену пенсію призначити.
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12.02.2021 20:37 Відповісти
Шо він з ними в ладушки граеться
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12.02.2021 18:43 Відповісти
а друзья демократы против ?
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12.02.2021 19:44 Відповісти
В ближайшие четыре года никто не будет ссать в подъездах россиян, потому что у товарища байдена памперсы и деменция.
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12.02.2021 19:46 Відповісти
Кацапе, за себе переживай і за пиню.
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12.02.2021 21:48 Відповісти
Пластінку заїло? Звернися до фонду "відродження", щоби методичку перемалювали.
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13.02.2021 10:24 Відповісти
это старческое.
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13.02.2021 00:21 Відповісти
Делом займись , старый пердун . Экономика в ж локдауне . Безработица скачет в верх . Не объявят Трампу импичмент . Тем более весь процесс неконституционный . Это признал Конституционный Суд США .
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13.02.2021 05:43 Відповісти
З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден - Цензор.НЕТ 2350
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13.02.2021 05:49 Відповісти
Все, що треба знати про чжоу бай-дена.
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13.02.2021 10:29 Відповісти
Байден подписал президентский указ запрещающий выражение "Китайский Вирус"
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13.02.2021 05:50 Відповісти
 
 