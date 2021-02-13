З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що йому не терпиться побачити, як конгресмени-республіканці проголосують у Сенаті у справі про імпічмент експрезидента Дональда Трампа.

"Я з нетерпінням хочу бачити, як вчинять мої друзі-республіканці, чи витримають вони", - сказав він у п'ятницю журналістам телеканалу CNN на галявині біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водно час президент пояснив, що у нього немає планів обговорювати з ким-небудь із сенаторів процес імпічменту або те, як вони голосуватимуть.

Напередодні Байден знову говорив, що не дивиться вживу слухання в Сенаті у справі про імпічмент. Також він висловив сподівання, що слухання можуть змінити позицію деяких республіканців щодо Трампа.

У четвер менеджери з імпічменту Палати представників Конгресу США завершили свою аргументацію проти Трампа, закликавши Сенат засудити колишнього президента за підбурювання до нападу на Капітолій 6 січня.

Демократи використовували свій останній день аргументації, щоб показати, що нападники на будівлю Конгресу діяли за вказівкою Трампа. Вони також зосередилися на заявах експрезидента про те, що його поведінка була "абсолютно доречною", і попередили про те, що подібне може повторитися.

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Республіканці в Сенаті в основному високо оцінили презентацію менеджерів-демократів. Проте очікується, що не більше п'яти або шести республіканців у Сенаті проголосують за засудження колишнього президента, який як і раніше володіє величезною владою над своєю партією. Це набагато менше, ніж 17 голосів республіканців, необхідних для винесення обвинувального вироку. Більшість республіканців у Сенаті все ще вважає, що сам процес імпічменту щодо експрезидента є неконституційним.

Процес у Сенаті почався майже через п'ять тижнів після штурму Капітолію 6 січня. Тоді прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, внаслідок заворушень мінімум п'ятеро людей загинуло. Конгресмени в Капітолії на той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат затвердили перемогу Байдена.

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