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Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"
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Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа розповів історію свого діда, якого відправили до Львова, де його розстріляли місцеві жителі.
Як передає Цензор.НЕТ, у коментарях під своїм постом Ківа розповів про свого дідуся, якого відправили до Львова, "де його розстріляли місцеві жителі".
Далі цитата зі збереженням мови, авторської пунктуації та орфографії.
"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - сказано в повідомленні нардепа.
Топ коментарі
+116 18c49ed2
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+83 Ulyana Kryshynets
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+78 Mr Vice President
показати весь коментар12.02.2021 17:26
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Будь ласка, зачекайте...
Ето же пам"ять от деда Філі ! Дєди воєвалі !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Это определенная каста, которая была всегда - вот из этих слабых головой, беспринципных ублюдков и выбирают полезных подонков......
почему всегда мразота зеленая прикацапленая на выхлопе?
може с нами-вами шо не так когда рука пускает заведомый срачь в голосовальную урну?
кацапсину на осину !
Киву,Гиви,Матаролу,
по осиновому колу !!!
Судя по умственным способностям Кивы-его деда "расстреляли" не один раз))
У них в семье традиция что ли ? Деда расстреляли бандеровцы ,потом отца советская власть,.Теперь что ,опять бандеровцы внучка должны пристрелить?
- Якось пам ятаю тікав я від вовків у полі
- І Що?
- Побачив дерево, заліз на нього
- А далі що?
- Зламалась гілка, впав з дерева
- Іщо?
- З` їли вовки повністю
Пока за тебе полтавські пацани не порішали....вернувся..... і пішов на мєнта учитися...
Оце так блотна у тебе історія....І як брат твій тупорилий з переляку з калаша по своїх дав очерідь...