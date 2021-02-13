На Донеччині 15 громадян отримають по 275 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації в Донецькій області прийняв рішення про надання грошової компенсації і включення в узагальнений список 15 постраждалих, які є власниками 13 об'єктів зруйнованого житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 575 000 гривень, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.

Чотири зруйновані об'єкти розташовані в місті Слов'янськ, три - в місті Мар'їнка, 2 - в селі Широкине, 1 - в селі Піски, 1 - в селі Серебрянка, 1 - в місті Авдіївка, 1 - в селищі Зайцеве.

15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 мільйони 575 000 гривен, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.

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У Мінреінтеграції зазначають, що від моменту початку роботи комісій - 18 листопада 2020 року, було прийнято рішення про надання виплат 74 постраждалим, які є власниками 67 об'єктів житлового фонду в Донецькій і Луганській області. Загальна сума виплат становить 19,9 млн грн.

Цього року Мінреінтеграції збільшить фінансування програми компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло. Очікується, що компенсацію отримають понад 300 сімей.