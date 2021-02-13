На Донеччині 15 громадян отримають по 275 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло, - Мінреінтеграції
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Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації в Донецькій області прийняв рішення про надання грошової компенсації і включення в узагальнений список 15 постраждалих, які є власниками 13 об'єктів зруйнованого житла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 575 000 гривень, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.
Чотири зруйновані об'єкти розташовані в місті Слов'янськ, три - в місті Мар'їнка, 2 - в селі Широкине, 1 - в селі Піски, 1 - в селі Серебрянка, 1 - в місті Авдіївка, 1 - в селищі Зайцеве.
15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 мільйони 575 000 гривен, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.
У Мінреінтеграції зазначають, що від моменту початку роботи комісій - 18 листопада 2020 року, було прийнято рішення про надання виплат 74 постраждалим, які є власниками 67 об'єктів житлового фонду в Донецькій і Луганській області. Загальна сума виплат становить 19,9 млн грн.
Цього року Мінреінтеграції збільшить фінансування програми компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло. Очікується, що компенсацію отримають понад 300 сімей.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча, можливо, я й помиляюсь, і вони не горіли, а лише вибухали
скоро будемо ще й металобрухтом вивезені на рашку заводи сплачувати...рудому таргану...
Згодом, держава повинна перекласти ці витрати на агресора за рахунок репарацій
Чи " какая разнітца"?
Точно Сталина на них нет..было б им и компенсация и релаксация...
Крайняя степень дебилизма украинской власти