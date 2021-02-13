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житло (470) Донецька область (5677) розбрат (64) Міністерство реінтеграції (340)

На Донеччині 15 громадян отримають по 275 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

На Донеччині 15 громадян отримають по 275 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації в Донецькій області прийняв рішення про надання грошової компенсації і включення в узагальнений список 15 постраждалих, які є власниками 13 об'єктів зруйнованого житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 575 000 гривень, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.

Чотири зруйновані об'єкти розташовані в місті Слов'янськ, три - в місті Мар'їнка, 2 - в селі Широкине, 1 - в селі Піски, 1 - в селі Серебрянка, 1 - в місті Авдіївка, 1 - в селищі Зайцеве.

15 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 мільйони 575 000 гривен, що в середньому становить 275 000 гривень на зруйнований об'єкт.

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У Мінреінтеграції зазначають, що від моменту початку роботи комісій - 18 листопада 2020 року, було прийнято рішення про надання виплат 74 постраждалим, які є власниками 67 об'єктів житлового фонду в Донецькій і Луганській області. Загальна сума виплат становить 19,9 млн грн.

Цього року Мінреінтеграції збільшить фінансування програми компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло. Очікується, що компенсацію отримають понад 300 сімей.
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Топ коментарі
+12
Тобто звали *****,***** прийшов зруйнував,а платити повинні ми? Гарна виходить арифметика. На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 483
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12.02.2021 18:12
+10
Разрушают балалайки, а платит за это Украина?
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12.02.2021 18:11
+10
Неоднозначное решение. Безусловно своих граждан надо поддерживать. Но сейчас попрут из ОРДЛО "пострадавшие" за компенсацией. Пенсии же от карателей получают, в вузах детишки учатся. Вот еще и прививки бесплатные для "кормильцев" обещают. А не эти ли кормильцы радовались, когда наших пленных пацанов по оккупированному Донецку вели?
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3721
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12.02.2021 18:14
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Разрушают балалайки, а платит за это Украина?
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12.02.2021 18:11 Відповісти
на 275 тисч можна побудувати собачу конуру при умові отримання безкоштовно земельної ділянки ... знущання з людей
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12.02.2021 18:11 Відповісти
Чим думали ті люди коли звали *****, а зараз обирають мудачука і шахова?
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12.02.2021 18:15 Відповісти
а чим "думають" ті хто "обирає" шекеладного злодія та пісюніста на піЯніно ... та й ркшта недалеко пішли
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12.02.2021 19:50 Відповісти
А чого ж вони тепер ждуть грошей від шоколадного і піаніста?
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12.02.2021 19:56 Відповісти
Йди до суду, та подавай позив до рашки з вимогою виплат.
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12.02.2021 18:15 Відповісти
Цим повинна займатись влада
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12.02.2021 19:19 Відповісти
то ти я бачу знавець з судочинства ...
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12.02.2021 19:51 Відповісти
а я бачу ти таксист, або маршрутчик.
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12.02.2021 22:44 Відповісти
ага ... прямо від "баранки" щоб з тобою поспілкуватися ..."уколи" не пропусти ...
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13.02.2021 09:03 Відповісти
они и этого не заслужили
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12.02.2021 19:55 Відповісти
от кого они получат эту компенсацию? от рашки?
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12.02.2021 18:12 Відповісти
правильно казати "та сторона"
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12.02.2021 18:13 Відповісти
ну...это термин преЗЕдентский ))) я на него не претендую )))
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12.02.2021 18:16 Відповісти
І до гадалки не ходи, звісно за рахунок бюджету на Міноборони, вони ж стріляли, не "та сторона". На черзі можуть бути маріупольці, яких обстріляли "Градами" рукожопі рашисти.
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12.02.2021 18:21 Відповісти
Тобто звали *****,***** прийшов зруйнував,а платити повинні ми? Гарна виходить арифметика. На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 483
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12.02.2021 18:12 Відповісти
Головне, щоб "тій стороні" претензій не пред'являли, бо Гаспадін образиться.
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12.02.2021 18:12 Відповісти
Цікаво список отримувачів побачити, можливо серед них ж ті хто весь час війни з московією звинувачували українських військових за руйнування їх майна
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12.02.2021 18:13 Відповісти
А інших серед, ущімльонних хунтою, нема.
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12.02.2021 18:15 Відповісти
При Порохе такой пуйни не было!
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12.02.2021 18:14 Відповісти
При потроху і пожеж не було на луганщині.
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12.02.2021 18:16 Відповісти
Шариш канистра
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12.02.2021 18:21 Відповісти
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4232
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12.02.2021 18:22 Відповісти
Точно, пожеж не було. Горіли тільки склади з ************.
Хоча, можливо, я й помиляюсь, і вони не горіли, а лише вибухали На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5488
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12.02.2021 19:29 Відповісти
Неоднозначное решение. Безусловно своих граждан надо поддерживать. Но сейчас попрут из ОРДЛО "пострадавшие" за компенсацией. Пенсии же от карателей получают, в вузах детишки учатся. Вот еще и прививки бесплатные для "кормильцев" обещают. А не эти ли кормильцы радовались, когда наших пленных пацанов по оккупированному Донецку вели?
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3721
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12.02.2021 18:14 Відповісти
"Асвабадітєлі" зруйнували а "каратєлі" відновлюють
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12.02.2021 18:14 Відповісти
"15 друзєй Венедіктовой" На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8993

На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9429
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12.02.2021 18:14 Відповісти
І до речі, це стане прецидентом до шквалу позовів на компенсації
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12.02.2021 18:15 Відповісти
але не до рашкі, нажаль, а до України...
скоро будемо ще й металобрухтом вивезені на рашку заводи сплачувати...рудому таргану...
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12.02.2021 18:18 Відповісти
Одна з функцій держави - це захист громадян та їх власності. Тож, якщо держава не виконала своїх зобов'язань, вона має відшкодувати їх в повній мірі.
Згодом, держава повинна перекласти ці витрати на агресора за рахунок репарацій
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12.02.2021 19:41 Відповісти
на все это бабло можно заполнить суперлото-не все же скотыняке должно фартить.
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12.02.2021 18:16 Відповісти
пусть параша платит или впопучленцы...
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12.02.2021 18:19 Відповісти
Тепер усі будуть тягти у свої халупи снаряди сподіваючись на компенсацію
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12.02.2021 18:24 Відповісти
Зачем вони хотіли , нехай їдять
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12.02.2021 18:34 Відповісти
Схожу в налоговую, заплачу еще раз налоги. Может кому не хвтит.
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12.02.2021 18:45 Відповісти
А жители донбасятины Украине ничего не должны, не???
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12.02.2021 19:15 Відповісти
Цікаво, а ті житєлі на референдум навесні 2014 року ходили?
Чи " какая разнітца"?
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12.02.2021 19:40 Відповісти
Дурдом...значит рашка пришла...наши воины гибнут..а им бабло за разрушенное жилье???
Точно Сталина на них нет..было б им и компенсация и релаксация...
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12.02.2021 20:02 Відповісти
А нашим хлопцям хера?
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12.02.2021 20:15 Відповісти
Бо свого часу один телепень соромився назвати війну війною. А коли ведеться АТО, то всі збитки, нанесені громадянам під час ліквідації терористів, компенсовує держава.
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12.02.2021 20:48 Відповісти
Ладно, 15 человек от действий рф....От взрывов складов не на линии розмежування кто заплатит?
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12.02.2021 20:58 Відповісти
Дно наглядно,как оно есть.
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12.02.2021 21:35 Відповісти
З якого перепугу ми маємо компенсувати колаборантам знищене тими кого звали. І це ж тільки початок. (((
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13.02.2021 00:06 Відповісти
Компенсацию обязаны выплатить олигархи лугандонии, и члены ПР за своего лидера-****** звавшего Ху-ла в "гости".
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13.02.2021 10:26 Відповісти
Встречал я таких отрымачив компенсаций за зруйноване житло Син з батьком воюють на стороне ДНР А ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ В УКРИНЕ
Крайняя степень дебилизма украинской власти
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13.02.2021 12:40 Відповісти
 
 