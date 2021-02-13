"Не зроблено в Україні": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова країна до початку вакцинації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 12 лютого, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання про те, чи готова Україна до початку вакцинації вже через кілька днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У ток-шоу з'ясують, чим нас вакцинуватимуть, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, а також чи підтримує влада українських виробників.
Гостями нового випуску стануть:
- Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України;
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
- Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
- Борис Донський, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової;
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
- Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
- Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
- Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";
- Олександра Устінова, народна депутатка, "Голос", член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
- Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
- Андрій Садовий, міський голова Львова;
- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
- Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська,
- Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;
- Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".
Будь ласка, зачекайте...
Пусть сначала в прямом эфире, все высокопоставленные чиновники вакцинируются и вакцинируют своих детей. И той китайской - подделкой вакциной, которую они предлагают людям...
А потом будет видно. Если выживут после вакцинации и никто не умрёт, то тогда возможно...
Но его страшность для человечества преувеличена, исходя из простой логики и данных ВОЗ.
Короновирус "лютует" уже более года.
За этот год заболело и переболело им 108,5 млн. людей в мире.
Это где то 1,5% от всего населения мира.
Умерло от него 2,38 млн. людей в мире
Это приблизительно 3,8 % от всех умерших во всём мире за год
Ну то есть, явно этот короновирус не всезаразный и всеубивающий, судя по статистике всех стран в мире.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130
у нього рускойизічная щелепа
Здесь даже трусы и носки разучились делать - трут яйца после первой стирки.
Дешевле и качественнее заказать из Китая.
медсёстрам, поднимите зарплату , **доры.
Ось,що насправді зараз більше всього турбуе людей.
Опитування проведене на каналі Україна 24
Вакцинацінація -2%
Тарифи на комунальні послуги - 88%
Злочинність - 10%