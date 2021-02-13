"Не зроблено в Україні": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова країна до початку вакцинації

Сьогодні, 12 лютого, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання про те, чи готова Україна до початку вакцинації вже через кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ток-шоу з'ясують, чим нас вакцинуватимуть, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, а також чи підтримує влада українських виробників.

Гостями нового випуску стануть:

- Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України;

- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

- Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

- Борис Донський, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової;

- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

- Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

- Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

- Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

- Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації;

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";

- Олександра Устінова, народна депутатка, "Голос", член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

- Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

- Андрій Садовий, міський голова Львова;

- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

- Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська,

- Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;

- Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".