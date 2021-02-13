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Новини Політика України
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"Не зроблено в Україні": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова країна до початку вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 12 лютого, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання про те, чи готова Україна до початку вакцинації вже через кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ток-шоу з'ясують, чим нас вакцинуватимуть, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, а також чи підтримує влада українських виробників.

Гостями нового випуску стануть:

- Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України;

- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

- Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

- Борис Донський, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової;

- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

- Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

- Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

- Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

- Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації;

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";

- Олександра Устінова, народна депутатка, "Голос", член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

- Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

- Андрій Садовий, міський голова Львова;

- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

- Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська,

- Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;

- Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".
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Топ коментарі
+6
а как узнать чем они вакцинируются и вакцинируются они или нет - даже в прямом эфире можно создать любую картинку
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12.02.2021 18:24
+3
Лично я пока воздержусь от вакцинации. И ребёнка не дам вакцинировать.
Пусть сначала в прямом эфире, все высокопоставленные чиновники вакцинируются и вакцинируют своих детей. И той китайской - подделкой вакциной, которую они предлагают людям...
А потом будет видно. Если выживут после вакцинации и никто не умрёт, то тогда возможно...
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12.02.2021 18:20
+2
Так всё-равно же никто не поверит, что чиновники взаправду вакцинировались.
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12.02.2021 18:27
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Лично я пока воздержусь от вакцинации. И ребёнка не дам вакцинировать.
Пусть сначала в прямом эфире, все высокопоставленные чиновники вакцинируются и вакцинируют своих детей. И той китайской - подделкой вакциной, которую они предлагают людям...
А потом будет видно. Если выживут после вакцинации и никто не умрёт, то тогда возможно...
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12.02.2021 18:20 Відповісти
а как узнать чем они вакцинируются и вакцинируются они или нет - даже в прямом эфире можно создать любую картинку
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12.02.2021 18:24 Відповісти
Ну не знаю, например пригласить каких то международных экспертов, представителей общества, которым хоть часть людей доверяет, журналистов, активистов, оппозиционных политиков. Лично я бы например поверил, если бы правдивость подтвердил Саакашвили.
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12.02.2021 18:34 Відповісти
Так всё-равно же никто не поверит, что чиновники взаправду вакцинировались.
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12.02.2021 18:27 Відповісти
Вот раньше было проще. От оспы вакцинировались, взяв гной из оспенного пузырька больного ребёнка и вколов его себе. Катя-2 так вакцинировалась. Эффективность такой вакцинации была так себе - можно было и сдохнуть, но люди кололи, так как вероятность сдохнуть без прививки была в разы выше. А сейчас неженки все.
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12.02.2021 18:30 Відповісти
поправочка - не совсем тогда кололи а вакцинация происходила путем протягивания нитки
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12.02.2021 18:34 Відповісти
Может быть, подробностей честно не знаю, но общий принцип такой.
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12.02.2021 18:37 Відповісти
Вот про это сегодня и будут вливать в уши, и на уши….
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12.02.2021 18:27 Відповісти
Я сам пока не собираюсь. Дождемся лета, а потом будет виднее.
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12.02.2021 20:11 Відповісти
Готова ще з вечора
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12.02.2021 18:32 Відповісти
В заголовке очевидная реклама враждебного сайта "слелано у нас".
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12.02.2021 18:33 Відповісти
готова ли страна к началу вакцинации/ ответят правящие Украиной слуги народа Коломойского, специалисты-проффесионалы: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью. / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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12.02.2021 18:35 Відповісти
Короновирус конечно есть и он наверное более негативное влияние имеет на здоровье человека чем обычный грипп.
Но его страшность для человечества преувеличена, исходя из простой логики и данных ВОЗ.
Короновирус "лютует" уже более года.
За этот год заболело и переболело им 108,5 млн. людей в мире.
Это где то 1,5% от всего населения мира.
Умерло от него 2,38 млн. людей в мире
Это приблизительно 3,8 % от всех умерших во всём мире за год
Ну то есть, явно этот короновирус не всезаразный и всеубивающий, судя по статистике всех стран в мире.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130
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12.02.2021 18:49 Відповісти
Оно то так. Только на смертность от Ковид нужно вносить поправку беспрецендентных за последние 100 лет карантинных мер.
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12.02.2021 18:57 Відповісти
Но его страшность для человечества преувеличена/ И, главное,у людей есть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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12.02.2021 19:04 Відповісти
Через скільки років Шустер заговорить українською мовою?
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12.02.2021 18:48 Відповісти
ніколи
у нього рускойизічная щелепа
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12.02.2021 18:58 Відповісти
Раніше аматор лопєс і еректор гімєнос браво навчаться, бо вже більш 10 років вівчають)))
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12.02.2021 19:25 Відповісти
Каким украинским вакцинам?
Здесь даже трусы и носки разучились делать - трут яйца после первой стирки.
Дешевле и качественнее заказать из Китая.
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12.02.2021 18:55 Відповісти
лет 8 не смотрю телеящик
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12.02.2021 19:09 Відповісти
виясняти в студії з кучою політиків і один імунолог ... шо це дасть для мікробіології "Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации - Цензор.НЕТ 2087
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12.02.2021 19:14 Відповісти
Обсудите лучше Олега Ляшка, почему его не судят за избиение действующего народного депутата?
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12.02.2021 19:27 Відповісти
Нехай не витрачають час даремно: Україна не готова до вакцинації.
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12.02.2021 19:39 Відповісти
Представників ЄС рижемразівські шустрики не запросили. Прикметно.
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12.02.2021 19:43 Відповісти
передбачено...
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12.02.2021 20:28 Відповісти
очередной трёп у шустера
медсёстрам, поднимите зарплату , **доры.
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12.02.2021 22:04 Відповісти
Савік,а де ж твої групи соцопитування пропали?
Ось,що насправді зараз більше всього турбуе людей.
Опитування проведене на каналі Україна 24
Вакцинацінація -2%
Тарифи на комунальні послуги - 88%
Злочинність - 10%
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13.02.2021 10:04 Відповісти
Поклонником Шустера не являюсь. Но передача была довольно интересная. Там не только о вакцинации было. Вспоминали и о экономике. Гройсман разрывал зеленых в хлам.
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13.02.2021 13:16 Відповісти
 
 