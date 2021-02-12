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1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. На обстріли з боку противника наші воїни дали адекватну відповідь.

На цьому ж напрямку, поблизу Павлополя, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", двічі застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який був вчасно приглушений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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Топ коментарі
+11
За таким Верховним Головнокомандувачем бійці ЗСУ як за камінною стіною! Він навчить, як треба ухилятися від снайперських куль! У нього багатий досвід з ухиляння. Від чотирьох зміг ухилитися. Правда, то були не кулі, а повістки. Та "какая разніца"?!!!
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7824
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7663

начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!
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12.02.2021 19:20
+10
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5054
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12.02.2021 18:40
+10
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

===================
Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
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12.02.2021 18:52
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Украине нужна миллионная Армия, которая будет способна разе..ть любую армию, а такую помойку, как на Донбассе и подавно сметет лавиной и не заметит!
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12.02.2021 18:31 Відповісти
Какая армия если главзебил с Ермаком агенты кремля? Вы в своем уме. Новости страшно читать, каждый день убитые и раненые с нашей стороны и никакой ответки.
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12.02.2021 18:35 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5800
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12.02.2021 18:54 Відповісти
треба так відвести війська, щоб жоден безпілотник не долетів та жоден снайпер не влучив
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12.02.2021 18:33 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5054
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12.02.2021 18:40 Відповісти
Что бы это сбылось нужно зеленского гнать поганой метлой.
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12.02.2021 18:53 Відповісти
Кого замість його... Може Петра який підписав срані мінські угоди - це юридичне оформлення поразки України...
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12.02.2021 19:25 Відповісти
Припинення вогню в розпалі.
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13.02.2021 00:11 Відповісти
Зелена "тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
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12.02.2021 18:43 Відповісти
В неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области 11 февраля в реанимации от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекции якобы умер бывший мэр города Александр Мальцев. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.По словам макеевчан, бывший макеевский бессменный мэр, официально «ушел» на больничный, проходил лечение, однако оно оказалось малоэффективным.На данный момент официального подтверждения его смерти нет.
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12.02.2021 18:46 Відповісти
В 2014 году фактически сдал город врагу, подконтрольные ему силовики стали на сторону оккупантов.
Некоторое время жил на Крыме, потом вернулся в город. На публике не светился но возвращение к оккупантам многое разъясняет.
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12.02.2021 18:51 Відповісти
Туди йому ц дорога. Прости Господи. Ніразу не шкода...
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12.02.2021 19:27 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

===================
Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
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12.02.2021 18:52 Відповісти
Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский.16.10.20. Врал комик- пианист.
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12.02.2021 18:53 Відповісти
Будем всех бамбить - сказал Осел в обоссаных колготах.
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12.02.2021 18:55 Відповісти
А президент рахує дні "припинення" вогню... (((
Пораненому найшвидшого одужання.
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12.02.2021 18:56 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5749
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12.02.2021 19:06 Відповісти
Ноздревик белыми дорожками подщитывает дни собственно придуманного "перемирия".
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12.02.2021 19:16 Відповісти
За таким Верховним Головнокомандувачем бійці ЗСУ як за камінною стіною! Він навчить, як треба ухилятися від снайперських куль! У нього багатий досвід з ухиляння. Від чотирьох зміг ухилитися. Правда, то були не кулі, а повістки. Та "какая разніца"?!!!
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7824
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7663

начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!
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12.02.2021 19:20 Відповісти
Оно ссыт по Киеву ездить без десяти машин сопровождения. Надо ему. как кремлёвской крысе, закопаться в бункере на десятиметровой глубине и оттуда кормить нас тошнотворными видосами...
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12.02.2021 22:05 Відповісти
не отвечать на провокации
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12.02.2021 22:03 Відповісти
 
 