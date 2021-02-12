1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС
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Упродовж цієї доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. На обстріли з боку противника наші воїни дали адекватну відповідь.
На цьому ж напрямку, поблизу Павлополя, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", двічі застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який був вчасно приглушений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Швидкого одужання нашому захиснику.
Некоторое время жил на Крыме, потом вернулся в город. На публике не светился но возвращение к оккупантам многое разъясняет.
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Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
Пораненому найшвидшого одужання.
начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!